Revue de presse du 10 décembre 2023, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 10 décembre 2023 à 08:54

Au programme de la revue de presse du 10 décembre 2023 ? Crèche de Noël à Perpignan entre tradition et tribunal. Louis Aliot sera jugé pour détournement de fonds publics. Le RN et les lobbys. Les logements sociaux à Perpignan. Fronde contre le «barrage de la honte». Les chasseurs flattent les estomacs à Perpignan. Et enfin le coup de cœur de RFI pour Comelade et Les Limiñanas.

Vous l’avez manqué ? Lire ou relire la revue de presse du 3 décembre 2023.

Entre tradition et tribunal, le retour de la crèche de Noël de Perpignan

A Perpignan, à Barcelone ou à Valence, laisser une petite place sous le sapin à cet étrange personnage au cul nul apporterait paix, santé et abondance. Le berger, l’agneau, l’âne… et le caganer ! Ce santon méconnu, qui représente un petit personnage occupé à… déféquer, est un emblème du Noël catalan. En Catalogne, à Perpignan comme à Barcelone, mais aussi à Valence ou aux îles Baléares, on laisse toujours une petite place, dans la crèche, à ces bonshommes en céramique, en plâtre, en argile ou en résine.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

En 2022, la Ville de Perpignan (Pyrénées-Orientales) avait été condamnée à enlever sa crèche de l’espace municipal. Cette année, le tribunal administratif de Montpellier a décidé de ne pas se prononcer en référé sur le dossier de la légalité du Péssebre installé dans un chalet sur la voie publique. La grande bataille administrative pour faire interdire les crèches installées par les mairies, considérées comme illégales, n’aura pas lieu cette année dans l’Hérault et dans les Pyrénées-Orientales. Le recours formé par la Ligue des Droits de l’Homme (LDH) des Pyrénées-Orientales a été rejeté ce vendredi 8 décembre par le tribunal administratif de Montpellier (Hérault), comme cela avait été le cas quelques jours plus tôt pour la crèche de la nativité de Béziers.

26 personnalités, dont Louis Aliot jugées pour détournement de fonds publics

Marine Le Pen, le Rassemblement national et 26 autres personnes sont soupçonnés d’avoir participé à un système de détournement de fonds publics européens entre 2004 et 2016. Une première audience sur l’organisation d’un procès aura lieu le 27 mars 2024. (…) Marine Le Pen, qui a toujours contesté toute infraction dans ce dossier, sera jugée pour détournement de fonds publics et complicité. Son père, co-fondateur en 1972 du parti à la flamme, sera également sur les bancs des prévenus aux côtés du maire de Perpignan Louis Aliot, de l’ex-numéro 2 du parti Bruno Gollnisch, du vice-président exécutif de Reconquête! Nicolas Bay, et de l’ex-trésorier Wallerand de Saint-Just ou encore du député et porte-parole du RN Julien Odoul.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Le Monde s’interroge sur les relations entre le RN et les lobbys ? Et les logements sociaux à Perpignan ?

Le Monde / Le discret flirt entre le Rassemblement national et les lobbys

« RN, enquête sur un renoncement ». A rebours de leur discours en faveur des catégories populaires, les députés du parti d’extrême droite relaient les demandes des industriels de plusieurs secteurs. (…) En circonscription ou au Parlement, le premier parti des classes populaires qui votent n’accorde guère de temps aux plus fragiles ou aux grévistes. Ce socle est perçu comme fidèle. Aux yeux du RN, la clé du pouvoir réside dans la conquête des classes moyennes mais, surtout, dans la désactivation d’un front républicain qui est aussi politique qu’économique. « Il faut voir avec eux ce qui bloque,décrypte Louis Aliot, vice-président du parti, qui a conquis Perpignan en rassurant la bourgeoisie locale. Dans le front républicain, il y a l’argument “C’est des fachos”, mais aussi celui de la crédibilité. »

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Le bilan est « désespérant », selon la Fondation Abbé Pierre. Alors que le logement social n’a jamais été autant demandé (2,4 millions de ménages en attente), les communes urbaines qui en manquent le plus ne respectent pas leurs objectifs de production, fixés par la loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU). (…) Parmi les 41 villes de plus de 100 000 habitants, douze s’étaient vu fixer des objectifs de rattrapage. Onze ont échoué à les atteindre : Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), Nice, Toulon, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), quatre villes déjà pointées lors de la période précédente, mais aussi Marseille, Perpignan, Annecy, Bordeaux, Lyon, Saint-Paul (La Réunion) et Paris.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Fronde des associations contre un «barrage de la honte»

À l’appel de Sea Shepherd, une vingtaine de personnes ont dénoncé la mise en place d’un barrage flottant au Barcarès et Leucate, sur l’étang de Salses Leucate. « Chaque hiver, les préfectures de l’Aude et des Pyrénées-Orientales autorisent (leur) réinstallation, empêchant la migration de milliers de poissons vers la mer, évoque l’ONG. Ces grilles impactent un écosystème fragile et protégé. De nombreuses espèces cherchent à quitter l’étang pour se reproduire, et se retrouvent piégées. » Ces barrages permettent aux pêcheurs de vendre leurs poissons durant la fin d’année.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Les chasseurs tentent de séduire en flattant les estomacs

Boudée ces dernières décennies, la venaison revient en grâce sur nos tables, dans les commerces et chez les chefs étoilés. Dans un contexte inflationniste, de jeunes chasseurs et « startuppers » rivalisent d’initiatives pour redistribuer, gratuitement ou à très bas prix, les produits de la chasse trop souvent gaspillés. (…) Dans les Pyrénées-Orientales, la Fédération départementale a mis en place une opération séduction pour le grand public. « Nous organisons 3 jours de dégustation de gibier dans les restaurants à Perpignan, explique Jean-Pierre Sanson, président des chasseurs du département. Compte tenu de la forte demande des clients, une trentaine d’établissements -contre 7 l’an dernier- participent à cette opération en ce mois de décembre. La venaison provient d’une organisation de centre de collecte mutualisée dans 4 points du département, où les associations communales de chasses agréées déposent les carcasses vidées dans des chambres froides».

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Le coup de cœur de RFI pour «Boom Boom»

Boom Boom, c’est la rencontre au sommet entre Pascal Comelade, Lionel Limiñanas et Marie Limiñanas. Le trio infernal d’esthètes du rock de Perpignan, dans le sud de la France, s’est à nouveau réuni pour signer un nouvel album commun. Il fait suite au Traité de guitares triolectiques (à l’usage des portugaises ensablées), leur première œuvre ensemble, sortie en 2015. Guitares fuzz, accordéons et boîtes de conserves, se croisent dans cette nouvelle partition hypnotique à l’esprit folâtre et savoureusement dingue.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter