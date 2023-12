Revue de presse du 17 décembre 2023, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 17 décembre 2023 à 10:09

Au programme de la revue de presse du 17 décembre 2023 ? Violences policières, la police municipale de Perpignan sous le coup d’un enquête. Les petits Perpignanais porteront l’uniforme en 2024. Le journal Le Monde revient sur le changement de position de Serge Klarsferld vis-à-vis du Rassemblement National. Mais aussi les boîtes aux lettres des Papillons qui se multiplient dans les ecoles de France. Et l’over village de Noël du Barcarès s’affiche dans les médias.

Interpellation musclée à Perpignan, la police municipale sous le coup d’une enquête

Médiapart / La police municipale de Perpignan visée par une enquête pour des violences sur un mineur

Dans la ville dirigée par Louis Aliot (RN), où la police municipale est mise à contribution pour « harceler les dealers », une vidéo montre un agent en train de frapper la tête d’un adolescent menotté contre le mur. Le parquet a ouvert une enquête. La mairie défend l’action de ses agents.

Sur la vidéo, on distingue un policier relevant le jeune homme par le dos et lui frappant la tête contre le mur. Une enquête a été ouverte. Les images de l’arrestation ont largement été diffusées sur les réseaux sociaux. Le procureur de Perpignan a ouvert une enquête sur les conditions dans lesquelles la police municipale de la ville a interpellé le 29 novembre un mineur soupçonné de vendre des stupéfiants, a-t-il indiqué jeudi.

En 2024, les petits Perpignanais testeront le nouvel uniforme du ministre de l’Éducation

L’uniforme expérimenté dans certains établissements scolaires volontaires à partir de 2024, comme annoncé par Gabriel Attal, ne sera pas imposé à l’échelle nationale. En cas de refus d’un élève de le porter, il pourra être sanctionné. (…) Selon nos informations, cette expérimentation devrait débuter dès le printemps 2024 pour certaines villes, comme Reims ou Perpignan. Pour les autres, le coup d’envoi sera donné à la rentrée de septembre. Le test devrait durer deux ans. Seuls les écoles primaires, collèges et lycées peuvent y participer, pas les maternelles.

Le Monde revient sur le changement de position de Serge Klarsfeld envers le RN

L’avocat historien a voué son existence à la mémoire de la Shoah. En traquant les anciens dignitaires nazis ainsi qu’en dénonçant avec constance une extrême droite française alors ouvertement antisémite. Pourtant, à 88 ans, le fils de déporté ne considère plus le RN comme un danger, mais comme un allié face au sentiment antijuif et à la menace de l’islamisme. (…) Que s’est-il passé, alors, pour que Serge et Beate Klarsfeld acceptent de recevoir, quelques semaines plus tard, le 13 octobre 2022, la médaille de la ville de Perpignan des mains de son maire Rassemblement national (RN), Louis Aliot ?

Les boîtes aux lettres des Papillons se généralisent dans les écoles de France

Fondée il y a cinq ans, l’association Les Papillons traite désormais 30 000 messages chaque année grâce à 250 boîtes aux lettres déployées en France où les enfants peuvent confier leurs maux. Un dispositif qui se développe avec les municipalités adhérentes, en attendant l’agrément de l’Éducation nationale. (…) C’est après s’être libéré par les mots de ce lourd passé que le quadragénaire originaire de Perpignan (Pyrénées-Orientales) décide de fonder, il y a cinq ans, l’association Les Papillons. Son objectif est d’installer des boîtes aux lettres dans les écoles et les équipements sportifs pour permettre aux enfants « d’écrire ce qu’ils n’arrivent pas à dire » : harcèlement, violences sexuelles, violences physiques…

Toujours plus grand, le village de Noël du Barcarès s’affiche dans les médias

Le village de Noel du Barcarès attire plus d’un million de visiteurs chaque année. Décoration de Noël géante, jeu de lumière impressionnant, animation pour petits et grands, c’est un genre hors norme. La mairie a mis des gros moyens afin de parvenir à des résultats aussi stupéfiants.

