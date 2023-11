Revue de presse du 5 novembre : Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 5 novembre 2023 à 09:11

Au programme de la revue de presse du 5 novembre 2023 ? Le cimetière «perdu» du camp de Rivesaltes, le four d’Odeillo, le maire de Perpignan et premier vice-président du RN. Mais aussi l’homme de Tautavel, la forêt de la Massane et ce centre d’entraînement de Font-Romeu.

Recherche pour localiser le cimetière harki du camp de Rivesaltes

Le Figaro / À la recherche d’un cimetière harki oublié

Aller jusqu’au bout des investigations pour honorer une mémoire toujours douloureuse. Vendredi dernier, Patricia Mirallès, secrétaire d’État auprès du ministre des Armées, en charge des anciens combattants et de la mémoire, a donné son feu vert à la recherche du cimetière oublié de l’ancien camp de harkis de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales). Avec l’espoir de le retrouver, comme ce fut le cas il y a quelques mois sur le site d’un autre camp, à Saint-Maurice-l’Ardoise.

HARKIS Entre 1962 et 1964, 21.000 Harkis ont été parqués dans le camp de Rivesaltes, près de Perpignan, créé en 1939 pour « accueillir » les réfugiés Républicains espagnols. Le camp de Rivesaltes, près de Perpignan dans les Pyrénées-Orientales, n’a sans doute pas encore livré tous ses lourds secrets. Edifié dans un premier temps pour accueillir les Républicains espagnols en 1939, il avait ensuite accueilli dans des conditions épouvantables des juifs et des Tsiganes pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis, après-guerre, des prisonniers de l’Axe ou des personnes soupçonnées de collaboration. Et enfin 21.000 Harkis, après les accords d’Evian et leur départ précipité d’Algérie en 1962.

Retour sur le flop du four d’Odeillo

Les Jours / Le four qui a fait un four

En 1970, le four solaire d’Odeillo installé par l’ingénieur Félix Trombe dans les Pyrénées est une réussite technologique. Las, c’est un échec commercial. Si vous visitez le plateau de la Cerdagne, dans les Pyrénées-Orientales, vous tomberez forcément dessus. En sortant du village d’Odeillo en direction de Targasonne, en contrebas de la route sur votre gauche, se trouve un étrange bâtiment carré d’une cinquantaine de mètres de hauteur dont la façade est recouverte de verre. Juste devant, une soixantaine de panneaux lui font face, comme s’ils lui disaient bonjour.

Maire de Perpignan et VP du Rassemblement National

Du poulain de Marine Le Pen au patron incontesté : en un an, comment Jordan Bardella a imposé sa marque sur le RN. (…) Le poulain savait qu’il ne ferait qu’une bouchée de son seul adversaire, Louis Aliot, le maire RN de Perpignan, ancien compagnon de Marine Le Pen, qui s’était lancé dans la course sans savoir vraiment quoi dire ni quoi faire.

Malgré la notabilisation accélérée du Rassemblement national, il y a ce que dit Marine Le Pen, et ce que font les élus de son parti : au niveau national, où plusieurs d’entre eux ont déjà montré leur double visage ; au niveau local, comme l’indique la gestion clanique de Fréjus par David Rachline ; au niveau européen, où les eurodéputés s’avèrent toujours aussi xénophobes, russophiles et peu assidus. (…) Est-ce si sûr ? Il arrive parfois que le vernis craque et que la face cachée du RN apparaisse au grand jour.

A ce titre, l’enquête de notre journaliste Camille Vigogne Le Coat vient contredire brutalement l’image d’un parti adepte de la bonne gestion municipale, notabilisé et plébiscité pour sa politique. A Fréjus, ville dirigée depuis 2014 par David Rachline – la deuxième plus importante aux mains du parti après Perpignan -, c’est un système clanique et sulfureux que décrit son livre « les Rapaces » (aux Arènes ce 2 novembre), dont « l’Obs » publie en exclusivité les bonnes feuilles.

La Massane, forêt d’étude pour les chercheurs

France Info / Quand les arbres fusionnent avec les lianes

l y a des millions d’années, au sein de la forêt de La Massane dans les Pyrénées, des arbres ont échangé des éléments génétiques avec des lianes. Hervé Poirier, rédacteur en chef au magazine scientifique Epsiloon, nous explique aujourd’hui que, dans la forêt, les arbres et les lianes se partagent leur matériel génétique. (…) Des botanistes de l’université de Perpignan ont été pour cela se balader dans la magnifique forêt de la Massane, dans les Pyrénées-Orientales, classée depuis 2021 au patrimoine mondial de l’Unesco. Ils ont choisi 17 membres de la forêt : 6 espèces d’arbres (un hêtre, un frêne, un mélèze, etc…), 4 lianes (un lierre, un chèvrefeuille…), 3 herbacées (une ronce, une sauge…), 1 arbuste, et 3 champignons qui poussaient sur des troncs.

L’homme de Tautavel sous l’œil de Géo

L’Homme de Tautavel compte parmi les plus anciens hominidés dont les restes ont été découverts en France. S’il n’a pas livré tous ses secrets, il représente un pan majeur de la Préhistoire. L’Homme de Tautavel doit son nom au lieu de sa découverte. C’est en effet sur le site de la Caune de l’Arago, sur la commune de Tautavel, dans les Pyrénées-Orientales, que ses restes ont été mis au jour.

Pour Paris 2024, ils s’entraînent à Font-Romeu

Unique en France, le Centre national d’entraînement en altitude accueille les sportifs de haut niveau dans leur préparation des Jeux olympiques de 2024. Le matin, 5 kilomètres à la nage et 12 kilomètres à pied, puis une longue séance de tir au pistolet à dix mètres l’après-midi. « Une petite journée, une reprise en douceur », selon Elodie Clouvel et son compagnon, Valentin Belaud, en ce jour de début novembre.

