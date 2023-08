Revue de presse du 6 août 2023 l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 6 août 2023 à 10:56

Au programme de la revue de presse du 6 août 2023 ? Vendanges précoces, incendies, Thierry Casasnovas, prison surpeuplée, maillot de l’Usap, le rappeur Hamé.

Sécheresse, conséquences et propositions

C’est déjà le début de la récolte. Commencer tôt, car le raisin est déjà mûr. Ce record de précocité surprend cet habitué. « Avant les vendanges ici, c’était au mois de septembre », confie-t-il. Les vendangeurs doivent s’adapter à ce changement de saison et aux fortes chaleurs.

L’avocate Marine Yzquierdo accompagne avec Notre affaire à tous des collectifs et des élus locaux dans le déploiement des droits de la nature sur leur territoire, en œuvrant à les inscrire dans le cadre réglementaire local. Elle appelle dans une tribune au « Monde » à faire évoluer le droit pour reconnaître les fleuves comme sujets de droit. (…) En France, s’inspirant de ces cas, des citoyens et des associations se mobilisent avec le soutien d’élus locaux pour reconnaître des fleuves comme sujets de droit à l’échelle du territoire. En 2019 a été lancé le Parlement de Loire, en 2021 ont été proclamées les déclarations des droits du Tavignano (Corse) et de la Têt (Pyrénées-Orientales), et en juin les manifestes pour la Durance et pour l’Arc.

La série du journal le Parisien dédiée à Thierry Casasnovas

Le prétendu naturopathe, mis en examen pour « exercice illégal de la médecine » et « abus de confiance », explique dans ses vidéos sur YouTube avoir survécu à une salmonellose et à une tuberculose grâce au crudivorisme. Proche de l’extrême droite, il a été vu avec Alain Soral et Dieudonné.

Nouveau record du nombre de prisonniers

⊕ France Inter / Prisons : le nombre de détenus en France bat un nouveau record

La France comptait au 1er juillet plus de 74 000 détenus, pour seulement 60 000 places de prison disponibles. Depuis la fin 2022, la population carcérale augmente de façon quasi-constante, pour atteindre des niveaux inédits. (…) Résultat : les établissements pénitentiaires sont saturés. Le taux d’occupation global est de 122%, et grimpe à 146% dans les maisons d’arrêt – où sont incarcérées les personnes condamnées à de courtes peines ou en attente de leur procès. Il atteint ou dépasse les 200% dans huit établissements (Rochefort, Saint-Brieuc, Perpignan, Carcassonne, Foix, Nimes, Remire-Montjoly, Majicavo).

Le maillot de l’Usap qui réaffirme la catalanité du club

Le club de rugby USAP de Perpignan revendique une nouvelle fois la catalanité dans son nouveau maillot, qui rend hommage au drapeau. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on peut voir le nouveau design, où prédominent les quatre barres rouges sur fond jaune.

Quand le feu se joue des frontières

Les pompiers catalans et français sont soulagés. Ils ont réussi samedi à maîtriser un incendie sur la côte méditerranéenne espagnole, à proximité de la frontière, à la faveur de vents moins violents qui ont permis l’utilisation d’avions bombardiers d’eau. « Stabilisé », ont simplement écrit les pompiers catalans sur Twitter, rebaptisé X, après plus de 24 heures de lutte acharnée. Une quinzaine d’unités avec une soixante de pompiers continueront leurs travaux dans la nuit et les moyens aériens devraient être redéployés dimanche matin si la météo le permet, ont-ils ajouté dans un communiqué.

⊕ Bfm Tv / Plus de 200 pompiers luttent contre les flammes à la frontière avec la france

200 hectares ont brûlé en l’espace de trois heures vendredi. Le feu menace 400 hectares supplémentaires, selon les autorités. Il progresse rapidement. Un incendie déclaré vendredi après-midi sur la côte méditerranéenne espagnole, près de la frontière avec la France, continue de se propager, porté par des vents à plus de 50 km/h. Le feu est toujours « actif », ont indiqué les pompiers de Catalogne ce samedi matin sur Twitter.

Le Monde présente le rappeur Hamé

« Un château de sable avec… », saison 4 (3/6). Chaque samedi, durant l’été, « Le Monde » accompagne un ou une artiste à la plage. Mohamed Bourokba, chanteur du groupe de rap La Rumeur, alias Hamé, nous a donné rendez-vous à Sainte-Marie-la-Mer, dans les Pyrénées-Orientales, sur la terre de son enfance.

