Revue de presse du 14 janvier, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 14 janvier 2024 à 09:25

Au programme de la revue de presse du 14 janvier 2024 ? Asterix le Gaulois refuse d’être instrumentalisé par Louis Aliot, maire RN de Perpignan. Nécessaire adaptation de la montagne catalane au changement climatique. Dragons catalans cherchent pilote de voiture télécommandée, et la commune d’Elne vue par le journal l’Humanité.

Louis Aliot épinglé pour usage non-autorisé d’Asterix le Gaulois. L’ancien étudiant en droit aurait-il séché le cour sur le propriété intellectuelle ?

Les Editions Albert René ont demandé à l’élu RN Louis Aliot, de retirer des réseaux sociaux sa carte de vœux illustrée avec les personnages d’Astérix. L’éditeur des aventures d’Astérix s’est plaint que les irréductibles Gaulois soient inclus, sans autorisation, dans une carte de vœux du maire Rassemblement national de Perpignan, Louis Aliot, qui a fait mercredi amende honorable.

Alors qu’il avait utilisé les personnages de la bande dessinée « Astérix et Obélix » pour ses voeux de nouvelle année, le maire RN de Perpignan a dû les retirer à la demande de l’éditeur. Les irréductibles Gaulois ne sont d’aucun parti politique. L’éditeur des aventures d’Astérix et Obélix s’est plaint que les personnages de la bande dessinée soient inclus, sans autorisation, dans une carte de vœux de Louis Aliot, maire Rassemblement national de Perpignan.

Entente cordiale, petits arrangements entre candidats, désistements opportuns… A l’échelle locale, élus de droite et d’extrême droite n’ont plus peur de se rapprocher, faisant sauter les digues qui existaient autrefois. (…) Dans le département des Pyrénées-Orientales, ancien bastion de plusieurs députés de la Droite populaire, courant très droitier de Thierry Mariani à l’UMP puis au RN, le maire frontiste de Perpignan Louis Aliot a attiré sur sa liste nombre d’ex-LR qui l’ont aidé à recentrer son image pour gagner la ville en 2020. Forcément, la politique locale s’en ressent. Le maire LR de Saint-Estève, président de la métropole, travaille en bonne intelligence avec Aliot et, lors des législatives de 2022, appelle à voter pour l’extrême droite afin de faire barrage aux insoumis.

La nécessaire adaptation des montagnes catalanes au changement climatique

20 Minutes / Pyrénées : La difficile reconversion des petites stations de ski

Confrontées au manque de neige naturelle, les stations de ski tentent de diversifier leur modèle économique. Menacées par le manque de neige dû au réchauffement climatique, trois petites stations de ski des Pyrénées-Orientales se sont associées pour développer des activités toute l’année. Mais leur projet est pointé du doigt par la chambre régionale des comptes et des écologistes.

Dragons catalans cherchent pilote de voiture télécommandée

L’annonce n’est pas banale et pourtant tout à fait sérieuse. Les Dragons catalans, finalistes en 2023 de la Super League, le principal championnat de rugby à XIII de l’hémisphère nord, recherchent un conducteur. Mais pas de n’importe quelle voiture. « Votre mission sera de piloter, les jours de matchs, la voiture télécommandée qui apporte le tee jusqu’au buteur catalan lors des tentatives de transformations et de pénalités », précise l’annonce.

La commune de Elne vue par le journal l’Humanité

À 10 km au sud-est de Perpignan, l’ancienne cité d’Elne rayonna longtemps sur le Roussillon, à travers ses remparts médiévaux, sa cathédrale romane et son splendide cloître. Près du centre historique, le château d’En Bardou, bâti en 1902, raconte une belle histoire : celle de la Maternité suisse, créée en 1939 par l’enseignante Élisabeth Eidenbenz, afin de porter secours aux réfugiées espagnoles, après la Retirada.

