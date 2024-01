Revue de presse du 7 janvier 2024, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 7 janvier 2024 à 12:07

Au programme de la revue de presse du 5 janvier 2024 ? À Perpignan, maraude avec l’enfance catalane en lutte contre la prostitution des mineurs. La sécheresse des Pyrénées-Orientales inquiète aussi les médias nationaux. Le groupuscule d’ultradroite local fraye avec les néofascites du sud. L’association des Papillons, Pierre Richard et la tribune pro-Depardieu. Et enfin l’ode de France Inter au slow tourisme du Mont Canigou, (rebaptisé Canigó en juillet 2002). Credit photo JC Milhet via Hans Lucas.

Le journal Le Monde en maraude à Perpignan

Dans la préfecture des Pyrénées-Orientales, un dispositif social innovant a été lancé pour lutter contre l’exploitation sexuelle des jeunes filles. En un an, ses membres accompagnent déjà une quarantaine d’adolescentes, dont la moitié a entre 12 ans et 15 ans.

Association les Papillons, Pierre Richard et la tribune pro-Depardieu

L’association de protection de l’enfance Les Papillons, fondée à Perpignan, reconsidère sa décision de ne plus compter Pierre Richard parmi ses parrains après le rétropédalage de l’acteur, signataire d’une tribune de soutien à Gérard Depardieu. Lorsqu’elle a découvert le nom de Pierre Richard parmi les signataires de la tribune publiée en soutien à Gérard Depardieu, impossible pour l’association perpignanaise de protection de l’enfance Les Papillons de continuer à compter l’acteur parmi ses ambassadeurs. Depuis, le mea culpa de Pierre Richard publié le 31 décembre sur X a changé la donne et, Laurent Boyet, fondateur et président de l’association, lui a renvoyé un message pour lui proposer d’en redevenir l’un des parrains.

Le groupuscule d’ultradroite des Pyrénées-Orientales et la nébuleuse néofasciste du sud

Né des cendres du Bastion Social, Tenesoun a une approche novatrice de la radicalité, entre actions à visage découvert et soutien aux partis institutionnels. Mais le groupuscule aixois reste fidèle à la violence du nationalisme-révolutionnaire. (…) Dans l’assemblée, plusieurs groupuscules nationalistes-révolutionnaires ont fait le déplacement, comme Lyon Populaire, avec leur chef Eliot Bertin, les Niçois d’Aquila Popularis, les Languedociens de la Ligue du Midi, ou encore les Perpignanais d’Unité Sud.

La sécheresse des Pyrénées-Orientales vu par les médias nationaux

La mobilisation générale sur la question de l’eau peut-elle encore sauver les Pyrénées-Orientales victimes d’une sécheresse mémorable l’été passé ? Réponse avec le professeur Henri Got, hydrogéologue et ancien président de l’université de Perpignan. Mobilisation générale ! Le 6 décembre dernier, les forces vives économiques de la région Occitanie (trois chambres consulaires avec le soutien du conseil régional) ont déclaré la mobilisation générale pour gagner la bataille de l’eau devenue rare et précieuse dans certains départements. Pendant quatre heures de colloque cent acteurs du dossier, réunis sur la scène du théâtre de Narbonne ont captivé plus de 700 personnes, balayant toutes les pistes imaginables pour économiser l’eau, la transporter la stocker.

« Catastrophique », « alarmant », « historique », « inédit »… Dans les Pyrénées-Orientales, il n’y a guère que les épithètes qui pleuvent. Le département le plus au sud de la France continentale est à sec depuis près de deux ans, un record. En cette mi-décembre, le soleil rasant de la fin d’après-midi rougit les plants de vigne, recroquevillés face aux assauts de la tramontane et ceux, plus insidieux, de l’absence chronique d’eau. Passant entre les ceps, Marc Chabanol inspecte, inquiet, les branches qui ont à peine poussé cette année, faute d’être irriguées. « Là, c’est parti, mais c’est mort, ça a séché », commente-t-il l’air sombre, en montrant une brindille à peine plus longue que sa main.

Pendant qu’une partie de la France fait face à des pluies exceptionnelles, le département s’enfonce dans la sécheresse cet hiver, période cruciale pour recharger les nappes phréatiques. Après plus de deux ans de déficit, la prochaine saison estivale s’annonce compliquée. Jusqu’où ira l’aridification des Pyrénées-Orientales ? 2023 s’est achevée avec encore moins d’eau qu’en 2022, déjà année de sécheresse historique. Perpignan n’a cumulé que 245 millimètres de pluie en un an, soit moitié moins que la normale. Même la ville de Tunis, en Tunisie, a connu mieux…

Les Pyrénées-Orientales sont dans un état de sécheresse critique après quasiment deux ans de déficit pluviométrique. La terre des Pyrénées-Orientales reste désespérément sèche. Alors qu’une large partie de la France métropolitaine a vu ses nappes phréatiques rechargées par les pluies abondantes de ces dernières semaines, le département occitan n’a pas eu cette chance. « Cela fait un an et demi qu’il ne pleut pas suffisamment, pratiquement toutes les ressources superficielles et souterraines sont à l’os », déclare au micro de BFMTV l’hydrologue Henri Got. « On a atteint un niveau de crise », indique-t-il, sans signe d’amélioration de la situation pour le moment.

Reporterre / Un Noël 2023 exceptionnellement chaud à travers le monde

Le Père Noël en débardeur. Le lundi 25 décembre, il a fait 21,2 °C à Perpignan. La ville a égalisé son record de température pour un jour de Noël, qui datait de 2019. Dans l’histoire, c’est seulement la deuxième fois que les températures grimpent au-delà des 20 °C un jour de Noël. En revanche, il a fait moins chaud à Noël cette année que l’an dernier : la température moyenne en France était de 10 °C lundi, contre 11,6 °C en 2022, qui était le jour de Noël le plus chaud depuis 1997.

Ode au slow tourisme à la catalane

France Inter / Tourisme sans excès sur le Mont Canigou : la marche plutôt que la voiture

