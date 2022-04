Revue de presse du 17 avril l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Au programme de la revue de presse ? Appel au front républicain, contraste entre les meetings de Perpignan et d’Avignon. Quel poste du Maire de Perpignan dans le futur gouvernement de Marine Le Pen ? Mais aussi, l’Office anti-fraude de l’Union européenne qui accuse les anciens députés européens RN, dont Louis Aliot, d’avoir détourné 140.000€ d’argent public.

♦ Les appels se multiplient contre « le vrai visage de ce parti »

Perpignan, ville de plus de 120 000 habitants, est la plus grande ville passée sous le giron du Rassemblement national, lors des municipales de 2020. Localement, une poignée de retraités tiennent à bout de bras associations et collectifs militants mais ne réussissent pas à faire face à Louis Aliot, artisan de la dédiabolisation du parti.

Le projet de la candidate d’extrême droite est clair: mettre au pas les artistes, les journalistes et les responsables d’institutions culturelles. Quand l’essentiel est mis en cause, on ne tergiverse pas, affirme la ministre de la Culture. (…) Partout, de Fréjus à Perpignan en passant par Hénin-Beaumont, les édiles RN dévoilent le vrai visage de ce parti : celui d’une organisation brutale au seul service d’un clan, qui ne recule devant aucune intimidation pour assurer sa mainmise sur les communes.

TRIBUNE. «Marine Le Pen, une menace pour la #culture et notre humanité commune» par @R_Bachelot



«Quand l’essentiel est en cause, on ne tergiverse pas, on ne négocie pas, on ne s’abstient pas.» #présidentielles2022 ⤵https://t.co/nRJaqcpOl1 — Libération (@libe) April 15, 2022

Face à Le Pen, plus d’une centaine de directeurs et directrices du milieu culturel voteront Emmanuel Macron : «Il y va de l’art de vivre ensemble et de la culture d’un monde commun» Macha Makeieff, Olivier Py, Jack Lang, Pap Ndiaye (…) Borja Sitja… Face au monde clos et mortifère de Marine Le Pen, plus d’une centaine de directeurs et directrices du milieu culturel préfèrent porter une société vivante et ouverte, quoique imparfaite, où la culture aura sa place. Ils voteront Emmanuel Macron.

TRIBUNE. Second tour : un choix crucial pour la #culture



✍ Face à Le Pen, plus d’une centaine de directeurs et directrices du milieu culturel voteront Emmanuel Macron : «Il y va de l’art de vivre ensemble et de la culture d’un monde commun» #abstentionhttps://t.co/ai6HEnLa7N — Libération (@libe) April 13, 2022

♦ Marine Le Pen et Louis Aliot rattrapés par les affaires européennes

Un rapport de l’Office anti-fraude de l’Union européenne, transmis il y a un mois à la justice française, accuse la candidate du Rassemblement national d’avoir personnellement détourné près de 140 000 euros d’argent public du Parlement de Strasbourg quand elle était eurodéputée. Révélations.

Marine Le Pen est (entre autres) accusée d’avoir détourné des fonds publics européens à des fins de politique nationale, pour les activités et événements de son parti :https://t.co/AuXXbp2svx pic.twitter.com/Kli6BeIOI6 — Marine Turchi (@marineturchi) April 16, 2022

⊕ La Croix / Pour Marine Le Pen, la quête difficile des électeurs de gauche

Multipliant dans ses discours les appels du pied aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen a subi sur le terrain le regain d’hostilité suscité par sa qualification au deuxième tour. Deux salles, deux ambiances. Jeudi 7 avril, à Perpignan : Marine Le Pen termine sa campagne du premier tour dans un Palais des expositions chauffé à blanc, au point de conclure par une double Marseillaise. Jeudi 14 avril, en Avignon : la candidate du Rassemblement national (RN) peine à soulever un Parc des expositions pas vraiment plein, et moins bruyant qu’à la réception du « campus » de La République en Marche (LREM), en octobre dernier. Entre les deux, la députée du Pas-de-Calais s’est qualifiée pour le deuxième tour et a largement amendé son discours.

Pour Marine Le Pen, la quête difficile des électeurs de gauche https://t.co/ylkOUhIIyT — La Croix (@LaCroix) April 16, 2022

Interrogée ces derniers jours sur les personnalités susceptibles de rejoindre «son» gouvernement, la candidate d’extrême droite botte en touche. Et un rapide examen des «figures» de son entourage laisse en effet perplexe. (…) Autre ex-UMP à avoir rejoint le RN, le député Sébastien Chenu pourrait faire partie des heureux élus, tout comme le maire de Perpignan Louis Aliot, celui de Fréjus David Rachline et celui d’Hénin-Beaumont Steeve Briois.

BILLET. Marine Le Pen : loin de «l’union nationale», une très grande solitude



Interrogée ces derniers jours sur les personnalités susceptibles de rejoindre «son» gouvernement, la candidate d’extrême droite botte en touche.



✍ @BouchetPetersen https://t.co/kkFJwROU02 — Libération (@libe) April 16, 2022

Avec 23,15% des suffrages, la candidate du Rassemblement national dépasse son score de 2017. Avec des réserves de voix conséquentes, un projet moins radical, et un adversaire devant défendre son bilan, elle croit sa victoire possible. (…) Lors du dernier meeting de Marine Le Pen avant le premier tour, à Perpignan, le maire de la ville Louis Aliot anticipait déjà : « Qu’est ce qui pèsera le plus, le rejet d’Emmanuel Macron ou celui de Marine Le Pen ? Rien n’est certain. ».

Pour en savoir plus, lisez l'article de notre journaliste Charles Sapin (@csapin) https://t.co/VQTlQfKzxz #ALire — Le Figaro (@Le_Figaro) April 11, 2022

♦ Festival de Prades, découverte d’un sarcophage romain à Elne et le retour de la Sanch

⊕ Les Echos / Les festivals de musique savante sortent des sentiers classiques

Captations, podcasts, webradios, applis… de nouveaux outils sont déployés pour renouveler les publics. La relève artistique est favorisée par une multiplication des projets d’insertion professionnelle. (…) Le milieu rural n’est pas en reste. Le nouveau directeur artistique du festival de Prades (Pyrénées Orientales), Pierre Bleuse, fait évoluer l’événement pour l’ancrer davantage dans son territoire. Il va mettre en place un orchestre d’enfants Démos, associe des musiciens émergents et confirmés autour d’un projet d’insertion professionnelle, et a ouvert Le Club, un lieu où se produisent DJ, musiciens de jazz, compositeurs… Une petite révolution. « En mélangeant les esthétiques, on mêle les publics » justifie-t-il.

Les festivals de musique savante sortent des sentiers classiques https://t.co/63wmLQvbre — Les Echos (@LesEchos) April 16, 2022

Les fouilles préventives menées à Elne, au sud de Perpignan, depuis plusieurs mois, traversent une nécropole antique. De nombreuses sépultures du IVe au VIIe siècles ont été mises au jour.

ARCHÉOLOGIE – Un sarcophage romain de l'Antiquité tardive découvert dans les Pyrénées-Orientales https://t.co/YQNdHVAOOQ via @Figaro_Culture pic.twitter.com/PJD08diKbz — Olivier Delcroix (@Delcroixx) April 17, 2022

⊕ Le Parisien / La longue marche des pénitents de la Sanch est de retour dans les rues de Perpignan

Après deux ans de crise sanitaire, plus de 15 000 personnes sont attendues pour la procession de la Sanch dans les rues de Perpignan. C’est une cérémonie catholique qui se déroule tous les vendredis saints dans diverses villes des Pyrénées-Orientales.

La longue marche des pénitents de la Sanch est de retour dans les rues de Perpignan

➡️ https://t.co/EDIy5x22X3 pic.twitter.com/w4Fco6S2LL — Le Parisien (@le_Parisien) April 15, 2022

⊕ Le Chasseur Français / Un cerf créé la polémique dans un petit village des Pyrénées Orientales

Depuis plusieurs mois un cerf a élu domicile dans la station d’Eyne, une station de ski et village de montagne des Pyrénées-Orientales. Nourri par quelques habitants, il commence à avoir des comportements déviants selon le maire. Les « pros bambi » montent aux créneaux !!! Depuis plusieurs mois, un cerf s’est installé dans des jardins des habitations de cette petite station de ski. Mais voilà, une fois encore les amoureux de bambi se sont peut-être trop impliqués et certains d’entre eux se sont mis à le nourrir….