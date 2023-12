Revue de presse du 24 décembre, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 24 décembre 2023 à 09:39

Au programme de la revue de presse du 17 décembre 2023 ? Sécheresse, crise de la filière du vin. Fondeville, liquidation de l’entreprise catalane du bâtiment. Et accusation de violences policières à Perpignan, mais aussi les méthodes discutables des élus RN en matière de communication.

Vous l’avez manqué ? Lire ou relire la revue de presse du 17 décembre 2023.

La sécheresse interminable dans les Pyrénées-Orientales

Quand la France entière donne l’impression de patauger, les Pyrénées-Orientales continuent d’avoir soif. Au point que la situation est aujourd’hui, à bien des égards, plus critique que l’an dernier à pareille époque. Il y a de quoi désespérer devant les pluviomètres des Pyrénées-Orientales. Moins de 10 mm en novembre alors qu’il en tombe 70 ou 80 en moyenne, pas mieux en décembre… Le département en a terminé avec l’habituelle période « de recharge », les mois d’octobre et de novembre. Il faut maintenant compter sur mars et avril, autre fenêtre traditionnelle des pluies dans le secteur.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Le Monde / Dans les vignes et les chais d’Occitanie, quelques raisons à la colère

Face à une baisse générale de la consommation, une inflation galopante et un recul des exportations, la filière viticole de la région, en crise, tente de se réorganiser. Les vignes d’Occitanie plongent dans leur repos hivernal, mais le monde viticole de la région est en ébullition. (…) Baisse générale de la consommation, inflation, recul des exportations, concurrence étrangère, chute de la production… « Le secteur est frappé des pires maux depuis des décennies », selon Frédéric Rouanet, dirigeant audois du Syndicat des vignerons indépendants de France. Les productions de ce premier vignoble national avec des surfaces réparties sur deux bassins de production, 38 000 hectares sur la partie sud-ouest et plus de 230 000 hectares en Languedoc-Roussillon, se localisent principalement dans l’Hérault, l’Aude, le Gard et les Pyrénées-Orientales.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Crise du BTP, Fondeville, triste fin de l’entreprise centenaire

Les Echos / Bâtiment : la PME catalane François Fondeville liquidée

Spécialiste du gros oeuvre, la PME de Perpignan est victime de la conjoncture et d’erreurs stratégiques. Un cas qui n’est pas isolé dans la région. Spécialiste du gros oeuvre du bâtiment, la société François Fondeville, à Perpignan, a été liquidée, sur décision du tribunal de commerce de Toulouse. Victime de la contraction de l’activité, mais aussi d’erreurs stratégiques. La liquidation de cette entreprise familiale plus que centenaire (elle a été créée en 1910 dans les Pyrénées-Orientales) sera effective le 2 janvier. Quelque 200 salariés sont licenciés.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Enquête sur de possibles violences policières à Perpignan

Dans la ville du maire RN Louis Aliot, une enquête a été ouverte après la diffusion d’une vidéo montrant des agents frapper un jeune homme. Une source dénonce «des manières de fonctionner radicales» et des «méthodes pas forcément légales». Le parquet de Perpignan a ouvert une enquête après la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo montrant la police municipale de Perpignan frapper un jeune homme menotté. Selon Mediapart, qui a révélé cette information, celui-ci, mineur, a déposé plainte.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

RN, les drôles de méthodes en matière de communication

L’élu d’extrême droite a fait distribuer une copie du quotidien régional titrée «Le Républicain Laurent» dans sa circonscription. De nombreux lecteurs se sont émus de ce faux, tout comme la direction du journal. (…) Ce n’est pas la première fois qu’un élu RN fabrique un faux à partir d’un article ou d’un titre de presse pour servir sa communication. En février de l’année dernière, le maire de Perpignan, Louis Aliot, avait diffusé sur ses réseaux une version falsifiée d’un article de l’Indépendant, caviardé de passages qui lui déplaisaient.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter