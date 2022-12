Revue de presse du 18 décembre l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

La gauche recule dans les petites villes, et le RN en profite. Une vague de fond ? Reportage à Prades, l’ex-fief de Jean Castex. Saveurs et bonne humeur », prévient la pancarte au-dessus du restaurant de la place près de l’église. Effectivement, à l’intérieur règne une indescriptible cacophonie. Dans la grande salle, il y a Nathalie Cullell, professeure de français et ex-candidate Nupes-LFI à la députation,

François Ferrand, comptable sympathisant Insoumis – ancien chauffeur poids lourd et militant écolo -, et Thibault Lhonneur, commercial et conseiller municipal à Vierzon (Cher). Ces trois militants se sont retrouvés à Prades (Pyrénées-Orientales) pour échanger sur le vote de gauche – ou plutôt de ce qu’il en reste – dans les sous-préfectures. Car, en dehors des métropoles et de leurs banlieues, le vote de gauche s’effiloche sérieusement.