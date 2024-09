Revue de presse du 8 septembre : ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 8 septembre 2024 à 08:53

Au programme de la revue de presse du 8 septembre 2024 : la 36e édition du festival de photojournalisme Visa pour l’image vient de boucler sa première semaine. Finies les soirées de projection, les Visa d’or et autres conférences. En revanche les expositions restent ouvertes au public jusqu’au 15, avant de laisser la place aux scolaires.

Vous l’avez manquée ? Lire ou relire la revue de presse du 1er septembre 2024.

Le conflit israélo-palestinien au cœur du 36e Visa pour l’image de Perpignan

Le photographe de 44 ans, qui a quitté Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, avec sa famille, en février. travaille pour l’Agence France-Presse dans le territoire palestinien depuis 2003. Le prix le plus prestigieux du festival international de photojournalisme Visa pour l’image, le Visa d’or news, a été décerné samedi 7 septembre à Perpignan, au photographe palestinien de l’Agence France-Presse (AFP) Mahmud Hams, pour son travail sur la guerre à Gaza.

Le conflit qui s’est violemment réactivé le 7 octobre 2023 est au cœur de nombreux travaux ou rétrospectives des photoreporters exposés à Perpignan jusqu’au 15 septembre. Et la tragédie omniprésente dans les échanges. De mémoire de festivalier, rarement l’atmosphère n’aura été aussi tendue à Visa pour l’image, le festival de photojournalisme de Perpignan.

Analyse Les expositions du festival Visa pour l’image se tiennent à Perpignan jusqu’au 15 septembre. En refusant de remettre un prix au photoreporter gazaoui Loay Ayyoub, le maire Rassemblement national de la ville, Louis Aliot, a lancé cette 36e édition en déclenchant une polémique. Ambiance tendue lors de l’inauguration officielle du festival Visa pour l’image, samedi 31 août, à Perpignan. Le maire Louis Aliot avait annoncé qu’il ne remettrait pas le Visa d’or de la Ville de Perpignan/Rémi Ochlik au photoreporter gazaoui Loay Ayyoub, distingué par le jury.

La Comédie-Française s’affiche sur les murs de Visa pour l’image

L’artiste expose ses clichés au Couvent des Minimes de Perpignan, dans le cadre du festival de photojournalisme Visa pour l’image. Loin des nécessaires témoignages sur la folie et la fureur du monde qui font l’ADN du festival de photojournalisme Visa pour l’image de Perpignan, c’est une pause salutaire, hors du temps qu’offre l’exposition de Jean-Louis Fernandez sur la Comédie-Francaise.

Les médias font le bilan du festival international de photojournalisme 2024

Depuis près d’un demi-siècle, le photojournaliste franco-iranien Alfred Yaghobzadeh parcourt le monde au plus près de l’actualité. Le festival Visa pour l’image de Perpignan lui consacre une exposition « Alfred’s Journey » qui retrace toute une vie dédiée au photojournalisme. Difficile de retracer plus de 40 ans de la carrière d’un photojournaliste en une seule exposition. C’est pourtant bien ce qu’a tenté de faire Alfred Yaghobzadeh lors de cette 36e édition du festival Visa pour l’image pour promouvoir son dernier livre « Alfred’s Journey » qui témoigne de près d’un demi-siècle passé à courir la planète pour témoigner des tumultes et des joies du monde.

El Pais / Emilio Morenatti, an unwavering witnes

Article en anglais. Lors de sa manifestation annuelle à Perpignan, en France, le festival « Visa pour l’Image » rend hommage au photojournaliste espagnol lauréat du prix Pulitzer en présentant une exposition qui retrace sa carrière, marquée par la passion, le risque et l’empathie.

A Perpignan, la 36e édition du festival international du photojournalisme nous a offert une polémique avec la mairie RN, un panorama de la photographie en terrain de guerre, et deux belles vitrines sur les propositions à part du Néerlandais Ad Van Denderen et de l’Américaine Brenda Ann Kenneally. Deux femmes qui se croisent, rue Rabelais, à Perpignan. La première, dépliant du festival Visa pour l’image en main : «Là, je viens de voir “les Italiens”, puis “les drogués”. Maintenant, je me dirige vers Gaza.» «Ah, vous êtes sûre ?» s’enquiert la seconde. «Oui, pourquoi ?» «Non, rien, mais je vous souhaite bon courage.»

Le festival de photojournalisme Visa pour l’image a lieu jusqu’au 15 septembre 2024 à Perpignan. Au fil de 26 expositions, il nous présente des focus sur les conflits internationaux, tout en poursuivant un travail de mise en lumière des enjeux de société.

