Revue de presse du 25 avril | Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

♦ Louis Aliot, de l’enquête au coup de peinture

⊕ Le Monde / Assistants parlementaires : où en sont les enquêtes

Le Rassemblement national, La France insoumise et le MoDem sont soupçonnés de « détournements de fonds publics » à Bruxelles. […] Outre Marine Le Pen et le parti lui-même en tant que personne morale, ce sont vingt-deux autres personnes, dont sa soeur Yann le Pen, le maire de Perpignan, Louis Aliot, Jean-Marie Le Pen, l’eurodéputé Nicolas Bay, l’ex-conseiller économique Nicolas Crochet ou encore le trésorier du parti, Wallerand de Saint Just, qui ont aussi été mises en examen.

Le maire RN de Perpignan estime qu’il faut lutter contre le communautarisme dans les quartiers populaires en rappelant les valeurs de la République. […] Louis Aliot, maire RN de Perpignan, était l’invité de RMC ce mercredi matin, et estime que s’il reste quelques “Pierre” dans les quartiers sensibles, la dérive est inquiétante.

♦ Hermeline Malherbe, les clichés dans les conseils départementaux

Depuis 2015, l’élection de binômes paritaires à la tête de chaque canton a modifié la physionomie et l’atmosphère, autrefois très masculines, des conseils départementaux. Mais les avancées demandent à être confirmées. […] De ce fait, ce sont les femmes qui ont les plus gros budgets dans les départements.» Ce paradoxe s’explique sans doute, selon la présidente (PS) des Pyrénées-Orientales, Hermeline Malherbe, par le fait qu’«il est plus facile de communiquer sur un aménagement routier qu’on peut inaugurer, que sur l’accompagnement, qui a un côté maternant, moins valorisé -selon les hommes».

♦ Éducation – L’école de la Miranda au quartier Saint-Jacques

L’école La Miranda a la spécificité de n’accueillir que des enfants de familles gitanes. Alors que l’Éducation nationale a multiplié expérimentations et dispositifs dérogatoires, le taux de présence plafonne à 40 %, avec une ambition scolaire quasi inexistante. Anatomie d’un « séparatisme » subi.

♦ Justice – D’une promesse non tenue à la gestion migratoire

⊕ Le Figaro / La lente croissance des places de prison

5000 nouvelles places devraient être créées d’ici la fin du quinquennat, conformément aux promesses d’Emmanuel Macron. À ce jour, cinq projets immobiliers seraient à l’étude, comme Avignon, Tremblay-en-France ou encore Rivesaltes Perpignan. Le gouvernement entend engager l’ensemble de ces projets l’année de l’élection présidentielle, avec une livraison de ces nouveaux établissements en 2027. Un calendrier serré car, comme on le rappelle à la chancellerie, il faut un minimum de sept ans pour voir sortir de terre une prison.

Perpignan connaît depuis plusieurs mois une hausse du nombre de migrants, coïncidant avec les restrictions sanitaires. Mais la pandémie ne semble pas être la seule cause.

♦ Transports – Le train de nuit, oui. L’avion d’Andorre, non.

⊕ La Libre Eco / Des trains de nuit desserviront bientôt trois nouvelles destinations depuis et vers Bruxelles

Moonlight Express et European Sleeper ont introduit des demandes de sillons pour pouvoir faire rouler des trains de nuit dès le printemps de l’année prochaine, ont confirmé les deux entreprises lundi. Berlin, Perpignan et Prague sont les destinations concernées. L’échéance pour introduire des demandes de sillons pour 2022 était fixée à la semaine dernière chez Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire.

Un projet d’aéroport pour touristes aisés à 10 kilomètres d’un parc naturel est un non-sens et une atteinte à l’environnement. Pourquoi ne pas moderniser les lignes de chemins de fer existantes ? Des responsables politiques et des associations interpellent le chef du gouvernement andorran et les coprinces d’Andorre, dont Emmanuel Macron. Mais l’annonce, le 16 mars, de la construction d’un aéroport international, à 10 km du parc naturel régional des Pyrénées catalanes, n’a rien d’une plaisanterie. C’est très sérieusement que la chambre de commerce andorrane l’envisage. A près de 2 000 mètres d’altitude. Avec l’ambition affichée d’attirer des clientèles «haut de gamme» en provenance de Russie, d’Asie ou du Moyen-Orient.

♦ Culture – Une coopérative littéraire pour sauver une librairie

Le Cheval dans l’arbre, une institution dans cette ville de Pyrénées-Orientales, n’arrivait pas à trouver de repreneur. Des clients se sont associés pour la reprendre sous forme de société coopérative d’intérêt collectif. Un acte de résistance.

♦ Biodiversité – De drôles de poissons pilotes

Des chercheurs de l’université de Perpignan et de celle de Barcelone équipent d’émetteurs, des centaines de poissons différents, pour suivre leurs déplacements et découvrir les zones de reproduction. Barracudas, daurades, rascasses… Deux cents poissons – et même des langoustes – ont déjà été équipés d’émetteurs d’un demi-centimètre de diamètre par les chercheurs du Cefrem (Centre de formation et de recherche sur les environnements méditerranéens) de Perpignan et de l’université de Barcelone. Objectif : recueillir des données sur leurs déplacements pendant deux ans.

Réduit à dix pendant plus d’une mi-temps, Montpellier a fini par renverser la vapeur ce mardi face aux amateurs de Canet-en-Roussillon (N2) en s’imposant 2-1 en quart de finale de la Coupe de France. Les Héraultais joueront les demies.

