Revue de presse du 20 mars l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Au programme de la revue de presse, 60 ans après, le 19 mars ravive toujours les plaies non cicatrisées. Mais aussi le focus sur le collège Jean Moulin, exemple, selon le journal Le Monde, du pari réussi de la mixité.

♦ 60 ans après la signature des accords d’Evian, les mémoires toujours à vif

Le 60e anniversaire des accords d’Évian fait ressurgir dans la campagne présidentielle la mémoire pieds-noirs toujours cultivée chez les rapatriés. Mais même à l’extrême-droite, où elle trouve encore refuge, celle-ci s’étiole. Beaucoup de candidats, notamment à droite, se positionnent sur le sujet. (…) À Perpignan, où réside comme partout dans le Midi une importante communauté pieds-noirs et leurs descendants, le maire RN Louis Aliot inaugurera samedi une exposition rendant hommage aux victimes pieds-noirs et harkis.

Présidentielle : comment la mémoire des pieds-noirs ressurgit dans la campagne https://t.co/SBOtnQj8Za — Europe 1 🎧🌍📻 (@Europe1) March 18, 2022

Accompagnée de son fils et de son petit-fils, Fatima Soubisse est retournée sur les traces de son enfance dans ce camp militaire des Pyrénées-Orientales où elle est arrivée à l’âge de 11 ans, avec une partie de sa famille, un matin d’octobre 1962, sept mois après les accords d’Évian.

TÉMOIGNAGE 💬 « C’est là que j’ai compris qu’on était abandonnés » : au camp de Rivesaltes, les souvenirs enfouis de Fatima, fille de harki



👉 Fatima Soubisse est retournée sur les traces de son enfance dans ce camp militaire des Pyrénées-Orientales.https://t.co/URybq2p6h6 pic.twitter.com/bjPwgFPvIt — La Croix (@LaCroix) March 18, 2022

♦ Le Monde fait un focus sur le collège Jean Moulin de Perpignan

Dans cet établissement d’éducation prioritaire, 40 % des élèves sont inscrits sur dérogation, en raison des multiples options disponibles. Les classes sociales se mélangent ainsi de manière plutôt harmonieuse. A l’entrée du collège Jean-Moulin de Perpignan, à côté de la loge du gardien, on trouve une drôle de petite pièce où s’entassent des étuis de toutes tailles. Des guitares, des violons, des flûtes, tous les instruments des élèves de classes à horaires aménagés musique (CHAM). Comme tous les mardis, à 13 h 30, ils se rendront en navette au conservatoire pour y suivre leurs cours de solfège, d’instrument ou de musique d’ensemble.

#Fragmentsdecampagne | Au collège Jean-Moulin de Perpignan, le pari réussi de la mixité https://t.co/hE6uAmI8kU — Le Monde Politique (@lemonde_pol) March 18, 2022

♦ Les Pyrénées-Orientales, plaque tournante du trafic de cigarettes

⊕ Le Figaro / Le trafic de tabac atteint un pic historique en France

En 2021, les saisies douanières ont franchi le seuil symbolique des 400 tonnes, soit un bond de 41,3 % en un an. Les gangs criminels n’ont jamais été aussi actifs. (…) Le lendemain, à la barrière du péage du Boulou sur l’A9, la brigade de Perpignan est intriguée à son tour par un camion frigorifique venant d’Espagne : son système de refroidissement ne fonctionne pas. Sous des palettes d’oranges pourries, ils trouvent quelque 360 000 paquets, soit 7,2 tonnes de plus au compteur. « 15 tonnes en vingt-quatre heures ! » , se félicite Olivier Dussopt, le ministre de tutelle en charge des Comptes publics

Le trafic de tabac atteint un pic historique en France



«Le trafic de tabac, même si les peines prononcées sont de plus en plus lourdes, reste globalement moins sévèrement sanctionné que celui des stupéfiants.» https://t.co/Yo8Ye3KFcF — Le Figaro (@Le_Figaro) March 18, 2022

♦ Les Pyrénées-Orientales profitent aussi de l’embelli sur le terrain de l’emploi

Le net recul du chômage depuis 2017 a principalement bénéficié aux territoires fragiles, où l’emploi salarié s’est redressé deux fois plus vite qu’ailleurs, explique Jean-Noël Barrot. Qui y voit le résultat conjugué des baisses d’impôt, de la réforme du marché du travail et du plan de relance. (…) Il suffit pour s’en convaincre de considérer la situation des dix départements dans lesquels le taux de pauvreté est le plus élevé : l’Aude, la Guadeloupe, la Guyane, la Haute-Corse, la Réunion, la Martinique, les Pyrénées-Orientales, la Seine-Saint-Denis, le Vaucluse, et le Gard. Depuis 2017, l’emploi salarié y a progressé de 6 % – deux fois plus vite qu’ailleurs – grâce à la poussée spectaculaire de l’emploi industriel, qui augmente de 8 % dans ces départements – alors qu’il est stable en moyenne dans les autres. Résultat : depuis cinq ans, le chômage baisse deux fois plus vite dans ces territoires fragiles que dans les autres.

Baisse du chômage, réindustrialisation : les territoires les plus pauvres sont les grands gagnants

des réformes engagées par @EmmanuelMacron depuis 2017.



Mon analyse dans @LesEchos ⤵️https://t.co/3g7bXDvGLu — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) March 16, 2022

♦ Réflexion sur les métiers de la photographie, et du photojournalisme

Dans un récent rapport attendu par la profession, le ministère de la Culture préconise notamment la nécessaire «exemplarité» du secteur public dans la préférence nationale pour le choix des photographes. (…) Des progrès ont été faits pour la rémunération des expositions, aux Rencontres d’Arles et à Perpignan par exemple, comme le constate le photographe Olivier Culmann : «Avant, on vivait correctement de la presse, les expositions on les faisait en plus, gratuitement. On ne se rendait pas compte qu’il fallait qu’elles soient rémunérées. La production de tirages, c’est bien beau, mais après il faut les stocker, ce qui coûte cher…» Un des points du rapport est justement la systématisation de «la rémunération du droit d’exposition». Des crédits supplémentaires vont être débloqués dans cet objectif.

📸 Sur la photographie, le gouvernement définit de nouveaux objectifs



Le ministère de la Culture préconise la nécessaire «exemplarité» du secteur public dans la préférence nationale pour le choix des photographes. https://t.co/PNGKDLvljq — Libération (@libe) March 19, 2022