Revue de presse du 21 février | Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

♦ Un nouvel arrêté du maire Louis Aliot retoqué par le Tribunal

⊕ France Info / Réouverture de quatre musées à Perpignan : les arrêtés du maire Louis Aliot suspendus

Le juge s’est appuyé sur le décret gouvernemental du 29 octobre 2020 ordonnant la fermeture au plan national des musées et lieux culturels. Le tribunal administratif de Montpellier a suspendu lundi 15 février les arrêtés du maire RN de Perpignan Louis Aliot, qui avait décidé la réouverture de quatre musées municipaux, à l’encontre des directives sanitaires du gouvernement. Il comparaissait depuis le matin, attaqué en référé par la préfecture des Pyrénées-Orientales. L’interdiction d’ouverture des lieux culturels à Perpignan “n’est plus justifiée”, avait plaidé dans la matinée Louis Aliot, pour défendre sa décision de rouvrir la semaine dernière quatre musées de la ville.

Louis Aliot, le maire de Perpignan, défend la réouverture de quatre musées devant la justicehttps://t.co/e8RCLOEnQ5 pic.twitter.com/pubdnXysJ8 — franceinfo (@franceinfo) February 15, 2021

ESSAIE ENCORE Ce lundi, la réouverture des musées à Perpignan a été suspendue par le tribunal administratif de Montpellier. Mais ce n’est pas la première fois qu’une décision d’un maire proche de l’extrême-droite est jugée illégale par la justice. Sans surprise, l’ouverture de quatre musées à Perpignan (Pyrénées-Orientales), décidée par Louis Aliot (RN), en dépit des règles en vigueur pour lutter contre le Covid-19, a été retoquée ce lundi par le tribunal administratif de Montpellier (Hérault). En novembre, l’élu avait essuyé un revers de la même instance, alors qu’il avait autorisé les commerces à rouvrir. Un insuccès qu’il avait partagé avec Robert Ménard (divers), un habitué des bancs du tribunal administratif, qui avait bravé le même interdit à Béziers.

Désobéir et être retoqué en justice, le coup de com' de l'extrême droite ? https://t.co/7fBCuC8qtY — 20 Minutes (@20Minutes) February 15, 2021

⊕ Le Figaro / La justice suspend la réouverture du musée d’Issoudun

Le maire socialiste André Laignel avait signé des arrêtés, le 12 février, autorisant le Musée de l’Hospice Saint-Roch à accueillir de nouveau du public. […] Ce jugement intervient trois jours après que le tribunal administratif de Montpellier a décidé de la suspension des arrêtés du maire RN de Perpignan, Louis Aliot, autorisant la réouverture de quatre musées municipaux.

La justice suspend la réouverture du musée d'Issoudun https://t.co/DrQbhCr2gv via @Figaro_Culture — Mikaëla Samuel (@Mikiway) February 18, 2021

EN CAMPAGNE ? Malgré les consignes sanitaires, deux communes ont décidé de rouvrir leurs musées ces derniers jours, et de plus en plus d’élus appellent ces réouvertures de leurs vœux. Aurore Bergé, présidente déléguée du groupe LREM à l’Assemblée nationale, a critiqué ce jeudi la « démagogie » de certains élus locaux qui plaident pour une réouverture des lieux de culture « à quelques mois des élections régionales ». Elle a dit sur LCI « espérer » une réouverture « le plus rapidement possible » des cinémas, théâtres et musées, tout en faisant remarquer que « quand ce sont les élus locaux » qui la réclament, « à quelques mois des élections régionales, on peut peut-être aussi y voir une volonté de polémique » et ces demandes ne sont « pas forcément très pertinentes ». Elle a ainsi appelé à « éviter les excès de démagogie ».

Bergé critique la «démagogie» d’élus appelant à rouvrir les lieux culturels https://t.co/EsBzZoxZ1e — 20 Minutes (@20Minutes) February 18, 2021

Alors que plusieurs expérimentations tentent de redonner un peu d’espoir aux artistes et créateurs et que le gouvernement fait mine de se préoccuper de leur sort, quelles sont les politiques à mettre en œuvre pour faire face aux bouleversements structurels de la culture accentués par la pandémie ? Entretien avec le sociologue Olivier Alexandre. […] Quant à Louis Aliot, maire Rassemblement national de Perpignan, il a mis au défi l’État en décidant de rouvrir quatre musées municipaux de la ville, une décision invalidée par la justice, lundi 15 février.

♦ Politique de tous bords

Entretiens croisés | Plus jeune député de France en 1956 sous l’étiquette poujadiste, cofondateur du FN en 1972, cinq fois candidat à la présidentielle, Jean-Marie Le Pen a traversé l’histoire politique française. Sans jamais obtenir le pouvoir. Il y revient, avec l’analyse d’un spécialiste de l’extrême droite. […] Quand lui-même est encore Président du parti, il ressort encore une fois le point de détail qui est interessante. Parce qu’à l’époque c’est Louis Aliot qui est depuis devenu maire de Perpignan, qui est à l’époque secrétaire général du FN. Et il envoie un communiqué à la presse précisant que les propos du président du parti n’engage pas le parti. Jean-Marie Le Pen le reçoit dans son bureau pour lui passer une soufflante, et Louis Aliot lui propose de le virer. Jean-Marie Le Pen comprend que s’il l’exclut pour l’avoir contesté, il franchit encore un rubicon.

Dix ans après son départ de la présidence du Front national, Jean-Marie Le Pen revient sur son très long parcours politique débuté dans les années 50.

Un entretien commenté par l'historien Nicolas Lebourg, spécialiste de l'extrême droite ⬇️⬇️https://t.co/CjcU0knF8u — Rédac France Culture (@FC_actu) February 16, 2021

⊕ Paris Match / Anne Hidalgo rêve d’un nouveau climat à gauche

La maire de Paris et cinq femmes issues du PS et de l’écologie posent symboliquement au Trocadéro pour critiquer l’insuffisance du projet de loi sur l’environnement… Et préparer 2022. Elles n’ont pas craint de braver le froid polaire parisien (– 4 °C samedi dernier) pour promouvoir une façon plus efficace de lutter contre le réchauffement climatique. Elles n’ont pas été découragées non plus par la désertion de leurs collègues masculins attendus pour immortaliser cette équipe de l’écologie et de la gauche.

Des femmes de gauche et écolo se mobilisent pour une autre loi climat https://t.co/NFTXfWBqyw

🖋️ @JeudyBruno

📸@Vincentcapman pic.twitter.com/VYyF3Yx9g3 — Paris Match (@ParisMatch) February 18, 2021

⊕ Canard Enchainé / A l’assemblée, le tricheur devient conseilleur

Le président de la mission d’information sur les entreprises en difficulté a lui-même connu bien des difficultés comme patron. L’Assemblée nationale s’est dotée, fin janvier, d’une “mission d’information (tous les groupes y sont représentés) sur les entreprises en difficulté du fait de la crise sanitaire”. Dix mois après les premiers dégâts du Covid, on a failli attendre…. Romain Grau, député LRM des Pyrénées-Orientales, a pris la présidence de ce cénacle de 23 membres.

⊕ Valeurs Actuelles / Face au recul de la natalité, refondons une politique familiale ambitieuse et pragmatique

Les solutions à l’hiver démographique qui menace la France ne résident pas dans le pari d’une immigration de masse mais dans l’adoption de mesures fortes comme en Hongrie, affirme la députée LR Laurence Trastour-Isnart dans cette tribune, cosignée par une trentaine de parlementaires. […] La liste des cosignataires : Laurence TRASTOUR-ISNART, Députée des Alpes-Maritimes ; Emmanuelle ANTHOINE, Députée de la Drôme ; Julien AUBERT, Député de Vaucluse ; Édith AUDIBERT, Députée du Var ; François-Xavier BELLAMY, Député européen ; Anne-Laure BLIN, Députée de Maine-et-Loire ; Jean-Claude BOUCHET, Député du Vaucluse ; Bernard BROCHAND, Député des Alpes-Maritimes ; François CALVET, Sénateur des Pyrénées-Orientales…

🔴 [Tribune] Face au recul de la natalité, refondons une politique familiale ambitieuse et pragmatique



La solution ne réside pas dans le pari d’une immigration de masse mais dans l’adoption de mesures fortes, affirme la députée LR @TrastourIsnart ⤵️ https://t.co/fHHGvKDDFu — Valeurs actuelles ن (@Valeurs) February 18, 2021

♦ Les agents d’assurance et la voie de l’association

Les agents généraux sont de plus en plus nombreux à choisir la voie de l’association, comme le révèle la taille croissante du portefeuille moyen des agences. Les motivations de ces regroupements sont diverses. […] En effet, faute d’avoir clairement défini les rôles de chacun, des incompréhensions, voire des frictions peuvent survenir. Julien Azaïs, agent général Allianz à Perpignan (66), en a fait l’expérience lorsqu’il était en association en Spec. « Cela a moyennement fonctionné. L’implication de mon associé n’a pas été à la hauteur de ce que j’attendais. Il était plus dans la gestion du portefeuille existant que dans le développement d’affaires nouvelles. »

Pourquoi les agents généraux d'assurance sont de plus en plus nombreux à s'associer > https://t.co/wFt5VH7bvZ — L'Argus de l'Assurance (@argusassurance) February 19, 2021

♦ Passé par l’USAP, Dan Carter prend sa retraite sportive

⊕ Sport 24 / Rugby – La carrière du All Black Dan Carter en images

Dan Carter a annoncé ce samedi sur les réseaux sociaux qu’il prenait sa retraite à 38 ans. Le Néo-Zélandais aux 112 sélections avec les All Blacks a notamment remporté deux Coupes du Monde et deux Bou… Dan Carter a annoncé ce samedi sur les réseaux sociaux qu’il prenait sa retraite à 38 ans. Le Néo-Zélandais aux 112 sélections avec les All Blacks a notamment remporté deux Coupes du Monde et deux Boucliers de Brennus en Top 14 avec Perpignan et le Racing Métro. Retrouvez l’immense carrière du demi d’ouverture en images.