Revue de presse du 22 mai l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Au programme de la revue de presse de ce dimanche, l’avenir de Castex intrigue quand le passé du père d’Elisabeth Borne fait polémique sur Wikipédia. Les élus iliberiens pourront-ils parler Catalan au conseil municipal ? Elne découvre 4 nouveaux sarcophages. Et enfin, les espadrilles vegan de Payote. Pigeons ou drôles, les détenus innovent dans la livraison, et le musée de Perpignan acquiert une œuvre d’importance.

♦ L’avenir de Jean Castex intrigue les médias

⊕ Challenges / Jean Castex pourrait bien être le prochain patron de la SNCF

L’ex-Premier ministre fait partie de la communauté des ferrovipathes, des passionnés du ferroviaire. Que va faire Jean Castex après ses trois semaines de vacances ? La proximité avec le président de la République et la « lourdeur de la tâche » l’ont éreinté et l’un de ses proches nous confirme qu’il « n’en pouvait plus ». Il n’a jamais été question de rempiler, ni à Matignon, ni dans un poste ministériel. Sa priorité ? « Le repos et la distance. » On imagine une mission à l’étranger, une responsabilité européenne. Il n’est guère tenté par le Sénat qu’on lui avait proposé. Son rêve est ailleurs. Il pourrait reprendre l’écriture, dans la ligne de son ouvrage La Ligne de chemin de fer de Perpignan à Villefranche, prélude de la ligne de Cerdagne (éd. Talaia, 2017).

Où Jean Castex va rebondir après son départ de Matignon ? Le job de ses rêves pourrait bien être celui de patron de la SNCF. Il était d’ailleurs en lice avant de décrocher Matignon. https://t.co/GLWzYdfKzs — Challenges (@Challenges) May 21, 2022

♦ Le père de la nouvelle Première ministre était prisonnier dans les camps de Rivesaltes et Argeles

⊕ Blog Médiapart / Le père d’Elisabeth Borne et les camps de concentration français

Diverses agitations se sont faites autour de la biographie du père de la Première ministre, et de son internement. Ce billet vise à préciser son passage dans les camps de concentration français en 1941-1942. Faut-il s’intéresser aux familles des personnalités politiques ou considérer que cela relève de leur seule vie intime ? Nos contemporains semblent avoir fait leur choix : la page wikipédia d’Elisabeth Borne a été modifiée 550 fois dans les 48 heures suivant sa nomination à Matignon, entraînant un blocage de ses modifications. L’objet de cette passion ? Les origines de son père : belge, mais originaire d’Europe de l’Est, né Bornstein, juif et résistant. (…) Joseph et Isaac, son frère, y ont rejoint un réseau de Résistance, ont été arrêtés et envoyés au camp de Rivesaltes (près de Perpignan) en août 1942.

#ASIalu Bataille sur Wikipédia autour de l'histoire du père d'Élisabeth Borne, Joseph né Bornstein, interné pendant la Seconde guerre mondiale à Argelès puis Rivesaltes. L'historien Nicolas Lebourg fait le point : https://t.co/7qn8KvxjZe — Arrêt sur images (@arretsurimages) May 20, 2022

♦ Les élus de la commune d’Elne pourront-ils parler Catalan durant leur conseil municipal?

Le maire d’Elne (Pyrénées-Orientales) Nicolas Garcia (PCF) a ajouté au règlement officiel la possibilité pour les élus de parler en catalan lors du conseil municipal. L’autorisation n’est valable que si une traduction instantanée est disponible. Elle doit désormais être étudiée par la préfecture, explique France Bleu Roussillon. Il reste un mois et demi aux représentants de l’Etat pour se prononcer sur la légalité de la démarche.

Une ville des Pyrénées-Orientales autorise le catalan au conseil municipal https://t.co/00LwUnGpZI — 20 Minutes (@20Minutes) May 20, 2022

⊕ Valeurs actuelles / Des élus d’Occitanie autorisés à parler catalan lors des conseils municipaux

Le maire d’Elne (Pyrénées-Orientales) a inscrit au règlement du Conseil municipal le droit de s’exprimer en catalan. Une mesure très critiquée par l’opposition. Les services de l’Etat devront trancher, mais en attendant, le catalan s’est invité officiellement au Conseil municipal d’Elne (Pyrénées-Orientales). Le maire (PCF) de la commune, Nicolas Garcia, a officialisé la possibilité de s’exprimer en langue régionale lors des séances, rapporte France Bleu, jeudi 19 mai. Il faudra cependant que les propos soient ensuite traduits en français. Cette décision, une première en France, suscite cependant le débat au sein de la population comme dans la sphère politique locale.

🔴 Des élus d’Occitanie autorisés à parler catalan lors des conseils municipaux ⤵️ https://t.co/yIHTi1mX8o — Valeurs actuelles Régions (@VAregions) May 19, 2022

♦ Drônes ou pigeons, les détenus innovent dans la livraison en prison

⊕ Ouest France / Des prisonniers se faisaient livrer de la drogue grâce à un pigeon

Certains détenus ne manquent pas d’ingéniosité pour introduire des produits illicites en prison. Au Pérou ces derniers jours, la police a intercepté un pigeon transportant de la drogue à destination de prisonniers. Une méthode de transport surprenante mais qui n’est pas nouvelle. (…) En France, les détenus ou leurs proches ne reculent également devant rien pour introduire des produits interdits dans l’enceinte des prisons. À plusieurs reprises depuis 2017, à Nancy, Perpignan ou encore Nîmes récemment, des prisonniers se sont fait parachuter dans leurs cellules des substances illicites ou des objets interdits (alcool, portable…). Mais eux n’ont pas choisi des oiseaux, ils l’ont fait via des drones.

Des prisonniers se faisaient livrer de la drogue grâce à un pigeon https://t.co/r2LRgFp0mN — Ouest-France (@OuestFrance) May 20, 2022

♦ De nouveaux sarcophages découverts à Elne

⊕ National Géographic / Découverte de quatre sarcophages dans les Pyrénées-Orientales

Moins d’un mois après la découverte d’un premier sarcophage dans le sous-sol d’Elne, trois autres ont été remontés à la surface mercredi 11 mai. Ces cuves monolithiques seraient datées entre le 5e siècle et le 7e siècle de notre ère.

#Histoire | Moins d’un mois après la découverte d’un premier sarcophage dans le sous-sol d’Elne, trois autres ont été remontés à la surface mercredi 11 mai. Ces cuves monolithiques seraient datées entre le 5e siècle et le 7e siècle de notre ère. https://t.co/8TTe6jNTOX — National Geographic (@NatGeoFR) May 19, 2022

⊕ Le Huffington / Des sarcophages de l’Empire romain découverts près de Perpignan

Des ouvriers étaient tombés sur un premier sarcophage pendant des travaux d’assainissement en avril, ils en ont remonté trois autres ce lundi 16 mai. Une trouvaille fascinante dans le sud de la France. Quatre sarcophages ont été découverts et levés dans la commune d’Elne dans les Pyrénées-Orientales.

Des sarcophages de l'Empire romain découverts près de Perpignan https://t.co/qIq8PaAx1j — Le HuffPost (@LeHuffPost) May 17, 2022

♦ Payote lance ses espadrilles en cuir de raison

Implantée à Perpignan, la marque Payote lance sa première collection d’espadrilles en « cuir » de… raisin. Une matière écologique, issue des déchets de la viticulture.

Implantée à Perpignan, la marque Payote lance sa première collection d’espadrilles en "cuir" de… raisin https://t.co/NyqdgA1OSJ — Challenges (@Challenges) May 16, 2022

♦ Le musée Hyacinthe Rigaud acquiert une toile de Montfreid

⊕ La Tribune de l’Art / Deux toiles de Monfreid pour Quimper et Perpignan

Quimper, Musée des beaux-arts et Perpignan, Musée Hyacinthe Rigaud – Tous deux prendront place dans la rétrospective George Daniel de Monfreid que s’apprête à inaugurer le Musée Hyacinthe Rigaud à Perpignan, près de vingt ans après celle que présentaient le Musée des Beaux-Arts et de la dentelle d’Alençon et le Musée d’Art et d’Histoire de Narbonne. Passés en vente sur le marché de l’art parisien en 2019, La Barque et le Portrait d’Olympe Muller de Beaupré au châle rouge étaient retournés en mains privées avant de récemment rejoindre le Musée des Beaux-Arts de Quimper et les collections perpignanaises, objet d’une donation pour le premier, achat de gré à gré par la ville de Perpignan pour le second.

Deux toiles de Monfreid pour Quimper et Perpignan https://t.co/9FUrEdW2i8 — La Tribune de l'Art (@ltdla) May 14, 2022