Revue de presse du 25 juin l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 25 juin 2023 à 08:49

Au programme de la revue de presse du 25 juin, difficile recrutement des pompiers volontaires, tourisme ou surtourisme, Visa d’or du CICR dévoilé ou le bouclier du Brennus prend l’eau au Barcarès.

Pompiers volontaires, la difficile fidélisation face aux besoins

Depuis 30 ans, le nombre de pompiers volontaires en France a diminué de plus de 30.000, passant de 230.000 en 1995 à 197.000 en 2021. La France pourrait connaître un nouvel été de lutte face aux incendies. En tête de gondole des départements à risque, les Pyrénées-Orientales déjà touché par un violent incendie dès le mois d’avril et où la sécheresse reste importante, bien que la préfecture y ait récemment constaté une légère amélioration.

Depuis 2022, les bénévoles et salariés des centres LGBT + partout en France constatent une explosion des violences. Une illustration de l’accentuation de la haine anti-LGBT pointée par de nombreux rapports. (…) Face à la haine, il faut «rester déterminés» : ce sont les mots d’ordre de Christel Freund, coprésidente du centre LGBT + 66 à Perpignan, «car ces attaques nous le rappellent, nos actions sont encore et toujours nécessaires». En France, 35 centres LGBT + sont éparpillés dans le territoire. Leur rôle est de garantir un accueil à chaque personne, indépendamment de son orientation sexuelle ou son identité de genre.

Par la route ou le rail, toujours plus de tourisme dans les Pyrénées-Orientales et ailleurs

⊕ Var-Matin via AFP / L’espagnol Renfe lancera ses premières liaisons TGV en France le 13 juillet

La compagnie ferroviaire espagnole Renfe a annoncé lundi qu’elle lancerait ses trains à grande vitesse sur le marché français le 13 juillet, avec des liaisons Barcelone-Lyon, qui seront suivies de liaisons Madrid-Marseille le 28 juillet. (…) En France, le nouveau rival de la SNCF desservira les gares de Valence, Aix-en-Provence, Avignon, Nîmes, Montpellier, Béziers, Narbonne et Perpignan.

⊕ Le Monde / Le surtourisme, un défi pour la France

Le gouvernement a dévoilé, dimanche 18 juin, son plan afin de mieux réguler les flux touristiques et d’accompagner les collectivités locales en proie à des pics de fréquentation. Certaines ont déjà développé des stratégies à cette fin. (…) A cet égard, plusieurs décennies ont été nécessaires au mont Canigou (Pyrénées-Orientales) pour achever sa mue. Quasiment érigée comme le laboratoire du tourisme motorisé − avec la première voiture au pied du refuge des Cortalets dès 1903 −, la montagne sacrée des Catalans a tout fait pour gommer son dénivelé.

« Les cartes postales montraient plus les Jeep que le paysage », remarque Florian Chardon, directeur du Grand site, jusqu’à ce que l’Etat tire le signal d’alarme face à l’effondrement de la route. Il a fallu négocier avec les lobbys des loueurs de Jeep, convaincre les locaux, avant que d’autres activités (location de vélos ou accompagnateurs) prennent le relais. Et qu’un recul progressif de la voiture ait lieu. « On nous prédisait la banqueroute », se remémore M. Chardon, alors qu’à la troisième saison, le mont a su maintenir la même fréquentation, malgré un accès plus compliqué. Il faut désormais marcher entre quatre et cinq heures pour atteindre le pic. Et non plus une heure trente…

⊕ Les Echos / Eté record en vue à la SNCF, qui remet 450000 billets de plus sur le marché

Le TGV et les Intercités, les « cars Macron » et les plateformes de covoiturage longue distance : tous les acteurs du transport domestique attendent un été record cette année, tournant définitivement la page des années Covid. Parmi eux, la SNCF n’est pas la dernière à escompter une bonne dynamique commerciale estivale. (…)

Sur trois axes importants au départ de Paris (Brest, Perpignan, La Rochelle), l’entreprise a intercalé pour la première fois des rames low cost Ouigo au milieu de ses dessertes avec des TGV InOui « classiques », ce qui permet là encore d’accroître le nombre de sièges à vendre, sans pour autant réduire l’offre sur InOui. Sur l’international, la ligne SNCF Paris-Barcelone passe pendant l’été de deux à trois fréquences par jour, soit beaucoup plus de capacité que les deux nouveaux axes de la concurrente espagnole Renfe, en partie sur le même parcours (un train quotidien du vendredi au lundi). Et en coopération avec la Deutsche Bahn, elle exploitera une fréquence par semaine sur l’axe Bordeaux-Francfort.

La profileuse pour dénouer le cold case du tueur de la gare de Perpignan

Le «tueur de la gare de Perpignan» a été confondu par son ADN en 2014 pour deux meurtres suivis d’horribles mutilations, survenus en 1997 et 1998. Mais en 2019, il se retrouve confronté à Marie-Laure Brunel Dupin, profileuse de la gendarmerie, qui réussit à faire le lien avec un meurtre plus ancien, survenu aux alentours d’Amiens, une affaire non résolue datant de 1986.

Le visa d’or du CICR sera remis en septembre lors de la 35e édition de Visa pour l’Image Perpignan

⊕ La Croix / Photographie : le CICR récompense un reportage sur les migrants dans la jungle du Darién

La 13e édition du Visa d’or humanitaire du CICR (Comité international de la Croix-Rouge) a choisi à l’unanimité de récompenser le travail du photographe colombien Federico Rios Escobar, La Région du Darién : le chemin de la dernière chance. Réalisé entre septembre 2022 et mars 2023, son reportage dans les pas des migrants documente avec force les difficultés de la traversée de la région du Darién. (…) Federico Rios Escobar recevra officiellement son prix doté de 8 000 € le 6 septembre lors de la 35e édition du festival international de photojournalisme « Visa pour l’image » à Perpignan. Son travail y sera exposé du 2 au 17 septembre, avant d’être présenté à Paris à l’automne prochain.

Du rugby au surf, il n’y a qu’un pas franchis au Barcares

Comme toujours après avoir remporté le Top 14, le Bouclier de Brennus est malmené par les vainqueurs. Antoine Dupont et ses coéquipiers n’y ont pas été de main morte. (…) Antoine Dupont savoure son troisième – le 22e pour le club – titre avec les Rouge et Noir. Non loin de Perpignan, sur la plage de Barcarès, le meilleur joueur du monde en 2021 et certains de ses coéquipiers ont mis à rude épreuve le Bouclier de Brennus.

