Revue de presse du 18 juin l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Au programme de la revue de presse du dimanche 18 juin, quand le TGV à Perpignan arrive du sud, la situation sécheresse reste critique. Les espadrilles perpignanaises et l’entraîneur catalan prennent la lumière. Credit image de Une, ACN.

Quand le train à grande vitesse à prix accessible débarque à Perpignan depuis le sud

⊕ La Croix / Renfe, la nouvelle concurrente espagnole de la SNCF

La compagnie ferroviaire espagnole Renfe a annoncé jeudi 15 juin la prochaine mise en circulation de ses trains à grande vitesse en France. Ils circuleront depuis Madrid et Barcelone jusqu’à Lyon et Marseille, à des prix de lancement attractifs, allant de 9 à 29 €. Le tarif de lancement est de 29 € pour les trajets complets Lyon-Barcelone et Marseille-Madrid, et de 9 € pour les liaisons courtes, entre les dix gares desservies en France, entre Avignon, Marseille, Aix-en-Provence, Montpellier, Béziers, Narbonne ou Perpignan.

La compagnie espagnole annonce, pour l’été, des trajets vers Barcelone et Madrid depuis Lyon, Marseille et d’autres villes pour 19 et 29 euros. Un Montpellier-Barcelone à 19 euros ? Je vais guetter avec attention l’ouverture de la vente des billets en juillet pour réserver mon prochain trajet », s’enthousiasme Marion. Étudiante en école de kiné à Barcelone, la jeune Avignonnaise avait délaissé le train pour lui préférer la voiture ou le bus, pour des raisons de prix.

Crise sécheresse, la situation s’améliore, mais reste critique

Deux tiers des nappes phréatiques en France métropolitaine sont toujours sous les normales, a annoncé mercredi le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu. Certaines zones sont particulièrement touchées comme les Pyrénées-Orientales, en alerte rouge depuis un mois. À Espira-de-l’Agly près de Perpignan, des milliers d’arbres fruitiers risquent de mourir.

Si les mesures de restriction d’eau ont été levées dans le Vaucluse et dans le Gard après des pluies significatives, ce n’est pas le cas partout. Dans plusieurs communes des Pyrénées-Orientales, comme à Claira, la sécheresse est telle que les habitants redoutent une pénurie d’eau dans les prochaines semaines.

Quand les espadrilles perpignanaises l’offrent la Une des médias

Non, les Nuls, en espadrilles, on n’a pas l’air d’un con. Ou plutôt, on n’a plus l’air d’un con. Si la godasse star du Pays basque fut, pendant longtemps, le fashion faux pas par excellence, elle connaît, ces dernières années, un inespéré retour en grâce. A Perpignan (Pyrénées-Orientales), Olivier Gelly, le fondateur de la marque Payote, qui commercialise des paires aux motifs flamboyants, croule sous les commandes. « Depuis trois ans, on dépasse, chaque année, les 2 millions de commandes, confie le Catalan. Pour l’instant, on n’arrive à en fabriquer que 80.000 par an. Disons qu’on est un peu en galère ! »

L’ancien coach des catalans entraînera les Bleus pour la coupe du monde

⊕ Ouest France / XV de France. Patrick Arlettaz va intégrer le staff des Bleus après la Coupe du monde 2023

Alors qu’il vient de quitter son poste d’entraîneur de Perpignan, Patrick Arlettaz va rapidement rebondir. Le technicien de 51 ans va devenir le prochain entraîneur de l’attaque du XV de France après la Coupe du monde 2023. Du changement à venir dans le staff des Bleus. Patrick Arlettaz, qui vient de quitter son poste d’entraîneur de Perpignan, sera le nouvel entraîneur en charge de l’attaque du XV de France après la Coupe du monde, a annoncé jeudi la Fédération française de rugby.

