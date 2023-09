Revue de presse du 3 septembre : Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 3 septembre 2023 à 08:42

Au programme de la revue de presse du 3 septembre 2023 ? Vers l’uniforme dans les écoles de Perpignan ? Programme de Visa pour l’image Perpignan, incendies et sécheresse dans les Pyrénées-Orientales. Sans oublier le portrait de Sylvie Grumbach, papesse de la com du festival international de photojournalisme.

Après Gabriel Attal, Louis Aliot fait sa rentrée médiatique proposant l’uniforme contre l’abaya

Le maire d’extrême droite de Perpignan propose une expérimentation dans les écoles de sa ville. Imaginant cette mesure comme une solution miracle aux problèmes scolaires, l’élu reste flou quant à son financement. Il la joue bon élève. La porte est à peine entrouverte par le ministre de l’Education nationale, Gabriel Attal, sur le port de l’uniforme à l’école que le maire de Perpignan, Louis Aliot (Rassemblement national), lève le doigt pour expérimenter chez lui cette proposition défendue par l’extrême droite depuis des lustres.

Certaines personnalités politiques estiment que l’uniforme serait un bon moyen de lutter contre les tenues religieuses à l’école. Louis Aliot et Robert Ménard souhaitent expérimenter cette mesure dans leurs villes.

Visa pour l’Image Perpignan s’affiche à la Une des médias

Le festival de photojournalisme de Perpignan présente une exposition consacrée aux photos d’amateurs rassemblées par deux journalistes du « Monde ». Pour une fois, ce n’est pas un photographe connu qui a les honneurs de l’affiche du festival de photojournalisme de Perpignan, qui propose sa trente-cinquième édition cette année. L’image est signée d’un amateur – ou d’une amatrice – restée(e) anonyme, et la photo est même de piètre qualité. « Les imprimeurs n’étaient pas très contents de mon choix », reconnaît Jean-François Leroy, directeur du festival, qui a tenu à cette image emblématique du soulèvement populaire qui ébranle l’Iran depuis l’automne 2022.

Le Figaro / Le 35e festival Visa de photojournalisme met le focus sur le climat

Visa pour l’image, qui se tient du 2 au 17 septembre à Perpignan, a pour thèmes principaux l’impact du dérèglement climatique, la crise des migrants, la guerre en Ukraine et les révoltes en Iran.

Deux personnes mises en cause pour l’incendie de Cerbère

En avril, près de 1.000 hectares de végétation avaient été dévastés par des incendies dans les Pyrénées-Orientales, que les autorités soupçonnent désormais d’avoir été déclenchées par deux sexagénaires. Ces derniers ont donc été mis en examen à Perpignan et placés sous contrôle judiciaire, selon le parquet.

Conséquences de la sécheresse sur les vignerons des Pyrénées-Orientales

Le département des Pyrénées-Orientales est particulièrement touché par la sécheresse cette année, et cela fait de gros dégâts dans les vignes. La filière s’attend à une baisse de récolte de 30% par rapport à l’an dernier. Les vignerons cherchent donc des solutions pour faire face à cette problématique.

Sylvie Grumbach, femme de l’ombre de Visa pour l’Image Perpignan

Collaboratrice de Valentino ou Vivienne Westwood, l’attachée de presse emblématique vend jusqu’au 7 septembre aux enchères une partie de sa collection. Des pièces d’une époque révolue entre «défilés insensés» et «transformation de la mode», raconte la Parisienne. Sylvie Grumbach est un oiseau rare, née dans la mode, petit monde aujourd’hui mondialisé qu’elle n’a jamais quitté. Attachée de presse réputée, la dame est connue pour défendre ses clients sur la longueur et dans le calme, du Festival de la mode d’Hyères à la villa Noailles, à la fondation Alaïa et aux salons professionnels (Première Vision et Première Classe). A la tête de l’agence de communication 2e Bureau, elle collabore aussi avec Visa pour l’image, festival de photojournalisme de Perpignan.

