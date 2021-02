Revue de presse du 28 février | Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

♦ De l’influence de Louis Aliot au sein du Rassemblement National

C’est Jean-Paul Garraud, plutôt que le maire de Beaucaire Julien Sanchez, qui défiera la sortante socialiste Carole Delga lors des élections régionales des 13 et 20 juin. Le Rassemblement national l’a annoncé ce mardi : l’ancien élu LR Jean-Paul Garraud, devenu eurodéputé RN en 2019, conduira la liste du parti en Occitanie lors des élections régionales fixées les 13 et 20 juin, dans l’espoir d’attirer des voix à droite. L’ex-député LR de Gironde (2002-2012), né à Toulouse et qui réside désormais dans cette région, a reçu le soutien de l’influent maire RN de Perpignan Louis Aliot, dont « l’avis compte » selon un haut cadre. Il affrontera la présidente sortante socialiste Carole Delga.

#Rediff L’ancien député LR Jean-Paul Garraud conduira la liste du RN en Occitanie https://t.co/mHlUykvOEO — 20 Minutes (@20Minutes) February 24, 2021

♦ “Voir le pire” – Les folies du monde d’Olivier Amiel

Avec le printemps qui a un peu d’avance – en cette fin février – deux ouvrages interpellent sur les tendances à l’horizon, pour se sentir mieux ou pour ne pas craindre de dire tout haut ce que l’on pense. […] Quant à Olivier Amiel, le docteur en droit public, enseignant et observateur du glissement des comportements d’une époque à l’autre, c’est toute la vie en réseau qu’il ausculte d’une plume vive comme un scalpel. Son livre « Voir le pire » aux Editions Les Presses Littéraires, ou comment dénoncer « la cancel culture », est une analyse brillante des excès et des extrêmes vers lesquels étrangement la planète a tendance à se retrouver petit à petit. Comme si dans l’exemple qu’il prend de l’écrivain américain Bret Easton Ellis les folies du monde sont des indicateurs de l’état de la pensée.

"Une analyse brillante des excès et des extrêmes vers lesquels étrangement la planète a tendance à se retrouver. Comme si dans l’exemple qu’il prend de l’écrivain américain Bret Easton Ellis les folies du monde sont des indicateurs de l’état de la pensée" https://t.co/7ugOrUXMkn pic.twitter.com/frCsLBgoTJ — Olivier Amiel (@OlivierAmiel) February 22, 2021

André Bercoff avec Olivier Amiel, Docteur en droit, auteur de “Voir le pire” aux éditions des Presses Littéraires.

[#BercoffSudRadio] @OlivierAmiel dénonce la #CancelCulture dans "Voir le pire" ed. des @PLitteraires

🗣️ "La cancel culture, ça a toujours existé, ce qui a changé c'est le fait que ces petits groupes militants peuvent frapper beaucoup plus rapidement"

📺 https://t.co/GW0G9RCJJv pic.twitter.com/2K81isPnnY — Sud Radio (@SudRadio) February 24, 2021

♦ L’avion de Khadafi sous les pluies rouges Sahara de Perpignan

⊕ Courrier International / Pourquoi l’avion de Khadafi prend la poussière à Perpignan

Drôle de parcours que celui du “palais volant” de Muammar Khadafi. Brandi en 2011 comme une prise de guerre par ceux qui s’apprêtaient à éliminer le dictateur libyen, l’A340 est cloué au sol depuis des années dans le sud de la France. Explication avec CNN. Aéroport international de Tripoli, août 2011. Les forces rebelles n’ont pas encore capturé le dirigeant libyen Muammar Khadafi. Ce sera fini quelques semaines plus tard. Mais déjà, ils ont mis la main sur un butin de taille. Un des symboles les plus emblématiques de son pouvoir : son Airbus A340-200.

🇱🇾 Drôle de parcours que celui du “palais volant” de Muammar Khadafi. Brandi en 2011 comme une prise de guerre par ceux qui s’apprêtaient à éliminer le dictateur libyen, l’A340 est cloué au sol depuis des années dans le sud de la France. https://t.co/pWxBac6VKy — Courrier inter (@courrierinter) February 20, 2021

♦ Mesures Covid-19 : Les maires face à l’État

Le maire Rassemblement national estime que “l’adaptation doit être la règle” pour lutter contre l’épidémie. Dans le sillage de la décision d’un confinement local et partiel les week-ends dans les Alpes-Maritimes, faut-il prendre des mesures circonscrites à des territoires pour lutter contre le Covid-19? Invité de BFMTV-RMC ce mercredi matin, le maire Rassemblement national (RN) de Perpignan Louis Aliot a plaidé en ce sens.

Covid-19: Louis Aliot demande la levée du couvre-feu à 18 heures à Perpignan https://t.co/KhwBNLKmhT pic.twitter.com/AHGnfphT8N — BFMTV (@BFMTV) February 24, 2021

⊕ La Gazette des communes / Le précédent niçois

Le gouvernement l’a encore prouvé, il se mêle de tout ! Qu’il s’agisse de menus sans viande, de la fermeture de musées ou de confinement adapté… Les collectivités attendent de la cohérence, une différenciation concertée et non pas des décisions prises tous azimuts. […] Incohérence. Arrêtons-nous un instant sur l’épisode des musées. Saisi par le préfet de l’Indre, le juge administratif a suspendu l’ouverture d’un musée à Issoudun. Les protocoles sanitaires avaient pourtant été singulièrement renforcés dans la ville dirigée par André Laignel, le premier vice-président de l’AMF, avec notamment une jauge portée à 30 mètres carrés par personne ! Las, les maires n’ont pas la compétence pour organiser l’accueil du public dans ces lieux, a (re)dit le juge, après l’affaire de Perpignan, renforçant l’impression d’incohérence des mesures décidées par l’Etat. Car, dans le même temps, les galeries d’art, elles, restent ouvertes. Comprenne qui pourra.

♦ Le catalan Thierry Casasnovas, personnalité la plus signalée à la Miviludes en 2020

⊕ Centre Presse / La crise sanitaire profite aux gourous

La Miviludes, mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, a reçu 3.008 signalements en 2020, selon un rapport transmis jeudi à Marlène Schiappa. […] Jeûne et « crudivorisme » sont deux des dadas de Thierry Casasnovas. Avec son accent du sud et son tutoiement de rigueur, c’est l’un des YouTubeurs francophones les plus influents dans le domaine, avec 525.000 abonnés et des dizaines de millions de vues cumulées. Avec plus de 600 saisines, dont 70 en 2020, c’est aussi la personnalité la plus signalée à la Miviludes. […] Son entreprise, basée dans les Pyrénées-Orientales a réalisé en 2019 un bénéfice de 645.812€, selon ses comptes déposés au greffe du tribunal de commerce de Perpignan.

Thierry Casasnovas en 2013 © Wikipédia CC0 1.0 Public Domain Dedication

♦ Environnement – Plus de trains et moins de plastique

⊕ Les Echos / Opinion |Pas de transition écologique sans infrastructures vertes

Le projet de « loi climat » ne contient pas de dispositions visant à développer massivement les infrastructures vertes dans notre pays. Or la stratégie nationale bas carbone est vouée à l’échec sans ce nécessaire « new deal écologique », écrit Bruno Cavagné, président de la FNTP, dans une tribune aux « Echos ». […] C’est ainsi que, d’un côté on souhaite limiter les vols aériens et, de l’autre, on retarde la construction de lignes à grande vitesse indispensables au désenclavement de certains territoires, comme à Toulouse ou à Perpignan.

🗣️ "La transition écologique ne pourra pas se faire sans investir massivement dans des infrastructures vertes et en assurant la conversion environnementale des infrastructures existantes". Opinion via @cerclelesechos ⤵️https://t.co/7ZNbc9Ig5z — Les Echos (@LesEchos) February 25, 2021

⊕ Actu – Environnement / Plastiques en mer : un problème de taille

Dans l’eau, les plastiques s’érodent, se fragmentent notamment en micro et nanoplastiques. Le suivi de ces processus n’est pas simple et pose la question de leur devenir final. Y compris pour les plastiques biodégradables. Explications. […] Pour s’assurer de la disparition totale du matériau, les scientifiques se penchent sur la dernière étape du processus de dégradation : l’assimilation par des microorganismes, comme les bactéries. « Ces étapes sont difficiles à suivre en milieu marin, le suivi du CO 2 est complexe car il est piégé par l’eau de mer », pointe Anne-Leïla Meistertzheim, docteur en biologie marine au Laboratoire d’océanographie microbienne de Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) et PDG de la société Plastic@Sea, notamment spécialisée dans l’étude de la biodégradabilité des plastiques en mer.

Alors que Canet-en-Roussillon a hérité de l’Olympique de Marseille à l’occasion des seizièmes de finale de Coupe de France, la rencontre se déroulera dans le stade Gilbert-Brutus à Perpignan. Le club, pensionnaire de National 2 souhaitait accueillir les Phocéens en priorité dans leur enceinte, mais la préfecture des Pyrénées Orientales n’était pas de cet avis-là, pour des raisons de sécurité. Cette rencontre aura lieu le 7 mars, à 21 heures.