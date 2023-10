Revue de presse du 29 octobre, ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 29 octobre 2023 à 08:59

Au programme de la revue de presse du 29 octobre 2023 ? Un collégien de 10 ans entendu par les gendarmes pour «apologie du terrorisme». La station de ski du Puigmal à nouveau dans la tourmente.

Un collégien de Canet en Roussillon entendu par les gendarmes pour «apologie du terrorisme»

Blast Info / 10 ans et 3 heures face aux gendarmes

Dans un climat de surenchère entre les ministres de l’Intérieur et de l’Éducation, qui se disputent le régalien et une posture de fermeté face à la menace terroriste, un écolier de 10 ans s’est retrouvé pendant près de trois heures face à des gendarmes ! Répondant à la circulaire du garde des Sceaux demandant « une réponse pénale ferme et rapide » aux actes antisémites et à l’apologie du terrorisme, le parquet de Perpignan a cru bon faire entendre cet élève de CM2 d’une école de Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales). Tout est parti d’une question posée en classe par un môme qui s’est peut-être mal exprimé, ou a pu être mal compris. L’école l’a signalé et les autorités en ont fait l’un des plus jeunes suspects jamais entendu pour « apologie du terrorisme ».

Le mineur avait perturbé le 16 octobre dernier le temps d’hommage rendu aux professeurs tués dans des attentats. Le procureur a indiqué qu’une «mesure éducative» a été mise en place pour l’enfant.

À nouveau dans l’incertitude, la station de ski du Puigmal pourrait ne pas réouvrir

Un rebondissement inattendu. Selon Actu.fr, la plus haute station de ski des Pyrénées-Orientales, Puigmal 2900, n’est pas encore condamnée à fermer ses portes. Le 18 octobre, le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation judiciaire de la société en charge de son exploitation. Mais, mercredi, le liquidateur a préféré temporiser.

Le Figaro / Réservations au ski : ce qui surprend les professionnels cette année

Les premières pistes de ski ouvrent dans un mois et la période de Toussaint est un round de réservation important pour les vacances aux sports d’hiver. Des tendances se dessinent déjà. (…) Le détail des données traduit les différents phénomènes à l’œuvre dans le secteur et chez les consommateurs, de l’attrition du pouvoir d’achat aux réflexions sur les dérèglements climatiques qui, cet hiver, abrégeront l’activité ski à Puigmal (Pyrénées) et La Sambuy (Savoie).

