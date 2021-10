Revue de presse du 3 octobre l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

♦ L’Exposition Bartoli fait la Une des médias

Sorti de l’oubli par le film d’animation « Josep », césarisé cette année, Josep Bartoli, dont les extraordinaires dessins témoignent de la guerre d’Espagne et de l’exil, fait l’objet d’une rétrospective au Mémorial du camp de Rivesaltes, dont« La Croix »est partenaire. Il y eut Les Désastres de la guerre, série de gravures féroces de Goya sur le conflit contre l’occupant français au début du XIXe siècle, puis, cent trente ans plus tard, ceux de Josep Bartoli sur la guerre d’Espagne et l’exil en France. Crus et cruels, ils montrent la violence des bombardements aériens subis par le camp républicain, comme le fit Pablo Picasso avec son célèbre Guernica, en 1937. Ils attestent aussi de la condition misérable des 450 000 exilés fuyant le franquisme en 1939, internés dans des camps de fortune dans le Roussillon.

✏️ Sorti de l’oubli par le film d’animation « Josep », césarisé cette année, Josep Bartoli, dont les extraordinaires dessins témoignent de la guerre d’Espagne et de l’exil, fait l’objet d’une rétrospective à Rivesalteshttps://t.co/MKgrJ7RFnu — La Croix (@LaCroix) October 2, 2021

Le Mémorial du camp de Rivesaltes présente la première rétrospective consacrée au peintre et caricaturiste républicain. C’est une exposition construite sur des hasards et un engagement. Le Mémorial du camp de Rivesaltes (Pyrénées-orientales) expose pour la première fois les œuvres du caricaturiste et peintre Josep Bartoli (1910-1995). L’artiste républicain espagnol est récemment sorti de l’oubli grâce au film d’animation Josep du dessinateur Aurel (César du meilleur long-métrage d’animation 2021) qui narrait sa vie, de la fuite de l’Espagne de Franco et l’internement dans des camps de concentration des côtes du Roussillon à sa renaissance au Mexique. C’est grâce à la fascination d’Aurel (qui collabore au Monde) pour le trait de crayon de l’Espagnol et à la ténacité de Georges Bartoli, neveu de l’artiste devenu commissaire d’exposition, que les collections éparpillées du dessinateur ont pu trouver un abri.

Exposition : Josep Bartoli, la mémoire retrouvée des exilés espagnols | par @sylviazappi https://t.co/16TlpUiDUm — Le Monde (@lemondefr) September 28, 2021

♦ Retour du train des primeurs, la bonne nouvelle pour l’environnement

Le gouvernement a annoncé le 20 septembre que la ligne rouvrirait « mi-octobre ». Voilà plus de deux ans que le train des primeurs n’a pas roulé. A l’été 2019, cette ligne ferroviaire, qui achemine des fruits et légumes entre Perpignan (Pyrénées-Orientales) et le marché de Rungis (Val-de-Marne), avait été brusquement stoppée, faute de clients, et devant la vétusté de ses wagons réfrigérés. Après un long combat des cheminots et des élus, l’Etat a annoncé, le 20 septembre, sa réouverture. A priori, « mi-octobre ». Une remise en service qui s’inscrit dans le cadre du plan gouvernemental d’un milliard d’euros, pour le développement du fret.

Perpignan : Pourquoi le retour du train des primeurs est une bonne nouvelle pour l'environnement https://t.co/8iileUgroG via @20minutesplanet pic.twitter.com/973CPRyDmm — 20 Minutes Planète (@20minutesplanet) September 27, 2021

♦ Perpignan est-elle stressante ?

Le but initial de cette étude était de déterminer les villes où il est le plus facile de se détendre en France. Pour y parvenir, une cinquantaine de villes ont été passées au crible par la marque de literie experte du sommeil, Emma. Les critères pris en compte pour mesurer le stress. Plusieurs facteurs ont permis d’identifier le classement des villes les plus stressantes. Deux classements distincts ont ensuite été dressés : l’un pour les grandes villes et un second pour les petites villes. Le mode de vie et les habitudes de sommeil (surcharge de travail, pollution sonore…), la santé (alimentation, stress et anxiété…) ainsi que les infrastructures permettant de se détendre (salles de sport, jardins publics…) ont été pris en compte pour le calcul d’un score final. Le top 5 des petites villes les plus stressantes en France. 1. Cannes, Antibes, Perpignan…

♦ La station du Puigmal renaît

⊕ Le Parisien / Puigmal : une station de ski ressuscite dans les Pyrénées

Sept passionnés de montagne s’apprêtent à rouvrir la station abandonnée de Puigmal dans les Pyrénées. Leur offre d’activités outdoor, en prise avec la nature, se veut un modèle pour les petites stations. Histoire d’une renaissance.

Puigmal : une station de ski ressuscite dans les Pyrénées

➡️ https://t.co/LnJhker28i pic.twitter.com/pMCn3hnge4 — Le Parisien | économie (@leparisien_eco) October 1, 2021

♦ Le vol des fruits et légumes devient en fléau dans les Pyrénées-Orientales

Les vols de fruits et légumes, dans les entrepôts ou directement dans les parcelles, se sont intensifiés ces dernières années. C’est le cas dans les Pyrénées-Orientales où sévissent des bandes organisées, mais aussi des particuliers qui se servent à même les arbres.

Pyrénées-Orientales : le fléau des vols de fruits et légumes https://t.co/HQJKZvbT83 pic.twitter.com/SEAzzJZjVu — TF1LeJT (@TF1LeJT) September 29, 2021

♦ Developpement économique – Le bouchon à la côte à Céret

⊕ Le Parisien / Le champion français des bouchons en liège investit à Céret

Le vin en bouteille a le vent en poupe dans le monde. Du coup, Diam-Bouchage, qui affiche une très bonne santé commerciale, conforte sa position industrielle sur son site historique de Céret dans les Pyrénées-Orientales.

Le champion français des bouchons en liège investit à Céret

➡️ https://t.co/cIPIpy6f4W pic.twitter.com/5SHyaRnCWf — Le Parisien | économie (@leparisien_eco) September 27, 2021

♦ Et l’Homme de Tautavel découvrit le feu

Des charbons vieux de 560 000 ans ont été découverts à Tautavel, selon « Le Parisien ». De quoi remettre en cause la date de la découverte du feu par l’homme ?

Et si l’homme avait découvert le feu plus tôt qu’on ne le pense ? https://t.co/aKruoSFXxm #Histoire via @LePoint — Julian Mattei (@JulianMattei) September 30, 2021

♦ Encore un goût d’été avec la randonnée du cap Cerbère au cap Béar

Direction les Pyrénées-Orientales pour un grand bol d’air entre les caps de Cerbère et de Béar. On chausse les chaussures de randonnée sans oublier le maillot de bain.

Une randonnée du cap Cerbère au cap Béar dans les Pyrénées-Orientales https://t.co/VNWqbvaWk3 pic.twitter.com/35tJCXmCqj — TF1LeJT (@TF1LeJT) September 30, 2021

♦ La Nuit du Rugby, Perpignan et Toulouse à l’honneur

La 17e Nuit du Rugby, organisé ce lundi soir à l’Olympia, a rendu ses verdicts. Avec un grand gagnant – sans surprise -, le Stade Toulousain, champion d’Europe et de France lors de la saison 2020-2021. (…) En Pro D2, c’est le staff de Perpignan qui a été récompensé. L’arrière de l’Usap, Melvyn Jaminet, a, lui, remporté les trophées de »Meilleur joueur de Pro D2′.