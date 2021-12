Revue de presse du 5 décembre l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

♦ « Des gens savaient. Et n’ont rien dit »

Accusé de viol et agression sexuelle par plusieurs femmes dans une enquête d’«Envoyé spécial», diffusée jeudi 25 novembre, l’animateur vedette d’«Ushuaïa» s’est transformé en paria. Mariana Grépinet et Anne Jouan ont enquêté sur ceux qui, parmi les politiques, savaient. (…) Car ces femmes avaient déjà parlé ! Pascale l’avait fait notamment au Festival de photojournalisme, Visa pour l’image, devant un parterre de photographes, deux mois après les faits. Des gens savaient. Et n’ont rien dit.

Avec @MarianaGrepinet, notre enquête dans @ParisMatch sur les politiques : pour Hulot, qui savaient ?

Beaucoup de monde en fait… https://t.co/VYAW96pHTY — Anne Jouan (@JouanAnne1) December 1, 2021

♦ Le congrès du RN de Perpignan toujours à la Une

Humilié au printemps, désiré en hiver. Les saisons passent et ne se ressemblent pas pour le Niçois Philippe Vardon. L’ex-figure des identitaires, élu conseiller régional RN en juin 2021 sur les listes de Thierry Mariani, a reçu plusieurs appels de proches de Marine Le Pen, pour lui demander de prêter main-forte à la campagne, comme l’avait raconté RTL mi-novembre. (…) Sans succès pour le moment. Le placide quadragénaire n’a pas donné suite à ces offres, « vexé et humilié », selon ses proches, d’avoir été écarté du bureau national début juillet. L’ancien militant radical avait appris par la bande son éviction, absent du Congrès de Perpignan à cause d’une côte cassée. « Marine Le Pen n’a pas pris la peine de le prévenir », détaille un de ses amis, qui lui a conseillé de négocier « un pont d’or » avant de revenir au siège.

Entretien avec Jérome Fourquet et Raphaël LLorca. Le directeur opinion de l’Ifop et l’expert associé à la Fondation Jean-Jaurès analysent la déclaration de candidature de l’ancien journaliste. Son clip vidéo frappe et, pour ses sympathisants, émeut, mais sa prestation au « 20 Heures » de TF1 atteste que la mue de l’essayiste en homme politique est inachevée, argumentent les auteurs. (…) Dans cette vidéo, quel est le récit politique proposé par Éric Zemmour ? R. L. – Je suis frappé par l’effort déployé pour mettre en scène sa prétendue hégémonie idéologique. C’est peut-être là que ses talents de narrateur s’expriment le mieux. Sur le fond, il raconte la même chose que Marine Le Pen, qui déclarait déjà lors du congrès de Perpignan : « Notre plus grande victoire est à n’en pas douter une victoire idéologique quasi totale. »

🗞️ Analyse de Jérôme Fourquet pour @FigaroVox de la vidéo d'annonce de campagne d'Éric #Zemmour



"Cette vidéo est à la fois moderne dans sa forme et classique sur le fond. On y retrouve en tout cas tous les concepts qui structurent le logiciel zemmourien"https://t.co/zekEhFO2mn — Ifop Opinion (@IfopOpinion) December 1, 2021

♦ La police des Pyrénées-Orientales en pleine expérimentation

La réforme de la police nationale annoncée par le président de la république inquiète la magistrature et la police judiciaire, qui redoutent un risque de perte d’indépendance dans la conduite des enquêtes. Le directeur de la police nationale rencontre ce lundi le gratin des magistrats du ministère public pour tenter de les rassurer. Mise en oeuvre outre-mer et expérimentée avec plus ou moins de succès depuis janvier dans trois départements (Pas-de-Calais, Pyrénées-Orientales et Savoie), la généralisation des DDPN sur l’ensemble du territoire a été annoncée en septembre par le ministre de l’Intérieur et par le président de la République, à l’occasion de la clôture du Beauvau de la sécurité.

♦ Le train transportera-t-il encore des voitures à Perpignan ?

Fin 2019, la SNCF mettait fin à son service Autotrain, faute de rentabilité. Aujourd’hui, il n’existe aucune alternative aussi économe en CO2 pour acheminer sa voiture sur son lieu de vacances. L’ouverture du réseau à la concurrence ne devrait pas changer la donne. Faire acheminer sa voiture par train jusqu’à son lieu de vacances, c’était possible jusqu’en décembre 2019, date à laquelle la SNCF a fermé son service Autotrain. Depuis la gare de Paris-Bercy, il était possible d’envoyer sa voiture vers Avignon, Marseille, Perpignan, Fréjus-Saint-Raphaël, Nice ou encore Toulon.

Deux ans après la fin de l’Autotrain, toujours aucune alternative @NMeunierAuto https://t.co/dpamBO56Eu — Challenges (@Challenges) December 3, 2021

♦ Quand les sangliers reprennent leur territoire

⊕ Le Parisien / Les sangliers prennent leurs aises à Banyuls-sur-Mer

Les animaux sauvages s’aventurent maintenant dans cette ville des Pyrénées-Orientales et continuent de prélever une partie des raisins des vignerons. S’ils ont toujours colonisé la garrigue et le maquis alentour, les sangliers s’invitent aujourd’hui aisément dans les villes, et jusque sur la plage de Banyuls-sur-Mer.

À Banyuls, les sangliers se promènent en ville, sur la plage…



«C’est un fléau oui, mais ce n’est pas, et de loin, le pire que nous ayons à affronter, c’est anecdotique», précise le maire Jean-Michel Soléhttps://t.co/585ouhJA2v — Le Parisien (@le_Parisien) November 30, 2021

♦ Une nouvelle enseigne débarque à Perpignan

⊕ LSA / Hema veut relancer son développement en France en 2022

Considéré comme un marché stratégique par les Pays-Bas, la France devrait accueillir en 2022 de nouveaux magasins Hema. Après avoir doublé en deux ans, le nombre d’ouvertures magasins Hema a doublé en France, pour atteindre aujourd’hui 68 points de vente. Arrivée dans l’Hexagone en 2009, l’enseigne néerlandaise de produits malins entend relancer son expansion en 2022. « Notre ambition en tant que 3ème marché le plus important (après les Pays-Bas et la Belgique) est d’être présent dans des villes considérées comme stratégiques telles que Rennes, Montpellier, Reims, Dijon, Aix-en-Provence, Bordeaux, Toulouse, Cannes ou Perpignan. », indique Stéphane Frenkel Directeur Général d’Hema France.

Hema relance son développement. Sont visées notamment les villes de Rennes, Montpellier, Reims, Dijon, Aix-en-Provence, Bordeaux, Toulouse, Cannes ou Perpignan https://t.co/EYQAsKKqSt — LSA Commerce & Conso (@LSAconsommation) December 1, 2021

♦ Le Cambre d’Aze station la plus accueillante selon AirBnB

Dans un classement établi par AirBnB, Le Cambre d’Aze, petite station des Pyrénées-Orientales, devance des poids lourds comme Méribel ou Morzine. Saint-Lary Soulans arrive en dixième position. « Nous avons été prévenus par un journaliste qui avait déniché l’info, mais nous n’étions pas au courant de ce concours, et encore moins du résultat » explique Gloria Ruiz, responsable du marketing et de la commercialisation de la station du Cambre d’Aze. Pour une surprise, ce prix décerné par AirBnB, ce fut une belle surprise.

Dans un classement établi par AirBnB, Le Cambre d’Aze, petite station des Pyrénées-Orientales, devance des poids lourds comme Méribel ou Morzine https://t.co/D8M2jK3mQ9 — Le Parisien (@le_Parisien) December 1, 2021

// Plus de revues de presse