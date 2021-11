Revue de presse du 28 novembre l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

.♦ Présidentielle 2022 sous Covid

⊕ Les Echos / Les candidats divisés sur le passe sanitaire dans les meetings

La cinquième vague de l’épidémie vient heurter l’accélération de la campagne présidentielle, à l’heure où les premiers meetings géants sont prévus. Des clusters en puissance ? La cinquième vague de l’épidémie de Covid-19, qui oblige le gouvernement à prendre de nouvelles mesures , vient heurter de plein fouet l’accélération de la campagne présidentielle . La question de savoir s’il faut oui ou non imposer le passe sanitaire à l’entrée des meetings fait apparaître de profondes divisions entre les états-majors des candidats. Les premiers rassemblements politiques d’ampleur sont attendus dans les jours qui viennent (…). Le 11 décembre pour le vainqueur du congrès des Républicains (LR) porte de Versailles à Paris ; ou encore le 12 pour Anne Hidalgo à Perpignan.

♦ Présidentielle et législatives 2022, nos politiques se préparent

Au moment où la campagne d’Anne Hidalgo s’enlise à 4% dans les sondages, des cadres du PS pressent pour accélérer la désignation des futurs candidats. La commission électorale du parti se réunira, mardi soir, pour fixer le calendrier. Mais, en interne, les tractations ont déjà commencé… (…) « Il est encore trop tôt pour négocier », explique Pierre Lacaze, chargé des élections à la direction du PCF, qui rappelle que « de notre côté, nous ne sommes fermés à aucune alliance ». Dans le canton de Perpignan, le PCF pourrait accepter d’unir ses forces contre le Rassemblement national et de s’ouvrir au PS, par exemple, si un « pacte d’engagement » était trouvé avant 2022.

Conscient de la défiance des femmes à l’égard du polémiste d’extrême droite, le RN surjoue la carte féminine, insistant sur le fait d’avoir une présidente et mettant en avant quelques figures féminines. Un activisme de façade et intéressé politiquement. (…) L’inévitable hashtag #Les- FemmesAvecMarine a donc été lancé sur Twitter pour présenter les cadres montantes. A cet égard, le congrès de Perpignan, en juillet, s’est voulu exemplaire : 40 % de femmes ont été élues au conseil national (le parlement du parti), tandis que trois femmes étaient nommées au bureau exécutif, l’instance dirigeante, où Marine Le Pen était jusqu’alors la seule à ne pas être un homme.

♦ Un ticket d’or pour vibrer avec Orelsan à Perpignan ?

Le rappeur français a dissimulé dans des exemplaires de son dernier album un ticket permettant d’assister à vie à tous ses concerts. (…) Avant de pouvoir applaudir Orelsan à vie, encore faut-il réussir à mettre la main sur l’un de ces précieux sésames. À ce sujet, le rappeur a apporté quelques précisions sur leur localisation : « Ça peut être à Perpignan, ça peut être en Belgique, ça peut être en Suisse, ça peut être au Luxembourg.

♦ La 5eme vague arrive juste à temps pour remonter les pistes de ski

Avec la flambée du taux d’incidence au Covid-19, le passe sanitaire pourrait être exigé le 4 décembre pour emprunter les remontées mécaniques. Les professionnels de la montagne, qui avaient anticipé cette contrainte, cherchent à limiter son impact pour les skieurs. (…). « On s’attendait à ce que ce seuil de 200 soit franchi en cours de saison, mais pas à ce que cela arrive aussi tôt , confie Jacques Alvarez, directeur marketing et communication d’Altiservice, l’exploitant des domaines de Saint-Lary (Hautes-Pyrénées) et de Font-Romeu Pyrénées 2000 (Pyrénées-Orientales). Les contrôles seront systématiques en billetterie lors du retrait des forfaits, et aléatoires dans les files d’attente des remontées mécaniques .»

♦ Une nouvelle vie dans les montagnes des Pyrénées-Orientales?

Actuellement fermé pour travaux, le refuge des Bouillouses, à 2000 mètres d’altitude, sur la route du pic Carlit, cherche son nouveau gardien. Il est encore possible de candidater jusqu’au 24 novembre.

♦ Les Pyrénées-Orientales dans le revue de presse de Claude Askolovitch

⊕ France Inter / La maison Bhallot sort les machines à coudre et répare gratuitement contre le black friday

Machines à coudre que mobilise l’entreprise de maroquinerie Bhallot, à Alenya Pyrénées-orientales, dans un geste de résistance et de bonne communication, la preuve, par la Une de l’Indépendant et cette revue de presse… Aujourd’hui, contre le Black Friday, au magasin atelier place Fradin, Bhallot, plutôt que casser des prix qui sont justes toute l’année accueillera pour une réparation gratuite quiconque viendra avec un sac un vêtement un portefeuille endommagé, il faudra simplement fournir aussi fermetures-éclairs et boutons, où est la mercerie? A l’appui de cette résistance viendront des influenceuses de réseaux sociaux, et tout ceci est sympathique, roublard et sincère, moderne et malin, contemporain…

♦ Latour-de-France cherche son médecin dans Le Parisien

La petite commune du Fenouillèdes, Latour-de-France est à la recherche de deux ou trois médecins pour son centre médical. Le maire se démène pour trouver une solution.

