Zapping de l’actualité des Pyrénées-Orientales | Semaine du 16 décembre

– Consultations externes et passages aux urgences : les accompagnants ne sont pas autorisés, sauf pour les patients mineurs et les patients ayant besoin d’assistance. – Visites aux patients hospitalisés : elles sont interdites pour tous patients, hors dérogation en cas de fin de vie.

Dans le cadre de la dégradation de la situation épidémique et du déclenchement du plan blanc , les mesures applicables aux visiteurs et accompagnants sur le site du Centre Hospitalier (CCMPPA exclu) évoluent à compter du lundi 13 décembre 2021 .

Un certain nombre de cas particuliers (maternité, pédiatrie et néonatologie, réanimation non-Covid, associations et des représentants des cultes, visiteurs médicaux et intervenants extérieurs,…) ont été définis pour lesquels les dispositions sont consultables sur ce lien : https://bit.ly/3ymlHA1.

Sous réserve d’un Pass sanitaire valide et du respect des gestes barrières (port permanent du masque, désinfection des mains à l’entrée dans la chambre, distanciation physique) L’introduction de denrées alimentaires est strictement interdite. Le filtrage à l’entrée de l’hôpital est maintenu dans le cadre du contrôle du PASS sanitaire.