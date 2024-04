Meeting à Perpignan : Banderole et front (presque) uni contre le RN et Bardella

Article mis à jour le 29 avril 2024 à 17:55

« Le RN lave-t-il plus blanc à Perpignan ? »… À deux jours du grand raout du Rassemblement National qui se tiendra ce 1er mai 2024, le collectif Les Effrontés déploie une banderole avec ce slogan, sur la place Pierre Sergent, ainsi rebaptisée par Louis Aliot. Pour ces Perpignanais, Marine Le Pen et Jordan Bardella « ne sont pas les bienvenus ». Au-delà de la banderole, plusieurs syndicats battront le pavé « face à l’imposture des positions soi-disant sociales du RN ». Photo © Les Effrontés.

À Perpignan, le Rassemblement National dévoilera une grande partie de sa liste pour les Européennes

Tous les jours, les médias dévoilent les noms des « prises » de personnalités, plus ou moins connues. Dernier en date, Pierre Pimpie, énarque et haut fonctionnaire auprès de l’établissement de sécurité ferroviaire. Avant lui, Matthieu Valet, représentant syndical des commissaires de police, l’ancien patron de Frontex, Fabrice Leggeri ou l’essayiste Malika Sorel avaient annoncé leur ralliement au RN. Ce 1er mai, Jordan Bardella, eurodéputé sortant et à la tête de la liste RN devrait annoncer les noms de ses colistiers éligibles.

Compte tenu des intentions de vote, le parti d’extrême droite pourrait amener à Bruxelles, 30 à 35 eurodéputés, contre 23 pour la mandature qui s’achève. Le meeting – où Marine Le Pen, Jordan Bardella et Louis Aliot devraient prendre la parole – se tiendra ce 1er mai devant plus de 2.500 personnes. En tête des sondages d’opinion, Jordan Bardella coqueluche de Tik-tok et le RN sont au cœur de l’attention des médias ; la presse nationale est donc attendue en nombre pour couvrir l’événement.

Perpignan, ville pilote au cœur système RN ?

Après le congrès, et le meeting lors de la présidentielle de 2022, le Rassemblent National choisit à nouveau Perpignan pour se réunir. Du côté des Effrontés, la pilule a du mal à passer. Le communiqué de presse accompagnant l’image de la banderole déployée précise :

« Le RN-FN (…) n’est pas devenu plus fréquentable. Aujourd’hui à Perpignan la poudre aux yeux des illuminations, animations et commémorations cache un fonctionnement loin d’être démocratique. »

Se présentant comme des Perpignanais apolitiques, Les Effrontés n’en sont pas à leur première action. Se qualifiant de « veilleurs » de l’action municipale, ils s’étaient fait connaître en février 2023. Ils avaient fait le choix de renommer la très polémique place Pierre Sergent.

Contacté à propos de la banderole, Louis Aliot n’a pas réagi sur le fond. Le maire de Perpignan précise ne pas avoir vu la banderole, mais qu’elle sera immédiatement retirée. Vers 10 heures, ce 29 avril, la banderole avait déjà été désinstallée par les services de la ville.

À Perpignan, un défilé presque unitaire contre « des positions soi-disant sociales du RN »

Un défilé du 1er mai pour dénoncer les idées d’extrême droite, une grande partie des forces syndicales du département entendent marcher derrière une banderole commune. La CGT, Solidaire, la FSU ou encore la CFDT s’affichent unis pour dénoncer, à Perpignan, une récupération de cette journée historiquement dédiée aux luttes pour défendre les droits des travailleurs.

« Face à l’imposture des positions soi-disant sociales du RN, montrons que nos organisations syndicales sont les seules représentantes des intérêts des travailleurs et des travailleuses ! ».

Seul syndicat absent derrière la banderole, Force Ouvrière se désolidarise de cette action. Via un communiqué, le syndicat majoritaire à la mairie de Perpignan, précise qu’il ne participera pas à la manifestation intersyndicale du 1er mai. Le syndicat qui invoque la période électorale, a tenu à préciser qu’il « rejette toute forme de racisme, antisémitisme, de xénophobie, de discrimination de race, de religion, de sexe et réaffirme avec force que les principes républicains de liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité ainsi que la démocratie sont des valeurs incontournables. » Le meeting aura lieu dès 14h au palais des congrès de Perpignan.