Revue de presse du 7 mars | Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

♦ Affaire Boumendjel – Du pain sec mais béni pour Louis Aliot

Le président a reconnu la responsabilité de la France dans l’assassinat de l’avocat Ali Boumendjel en 1957. Le geste permettra-t-il de relancer le dialogue mémoriel entre la France et l’Algérie, qui semblait mal parti avec les controverses autour du rapport de l’historien de la guerre d’Algérie Benjamin Stora ? Emmanuel Macron a reconnu, mardi 2 mars, « au nom de la France », que l’avocat nationaliste algérien Ali Boumendjel a bien été « torturé puis assassiné » le 23 mars 1957, au plus fort de la bataille d’Alger, après avoir été « arrêté par l’armée française » et « placé au secret . Le chef de l’Etat a reçu à l’Elysée quatre petits-enfants d’Ali Boumendjel pour leur délivrer ce message que « Malika Boumendjel [la veuve d’Ali, décédée en 2020] aurait voulu entendre », selon les termes du communiqué de la présidence de la République. […] « La repentance à outrance générera une exacerbation des tensions mémorielles », a d’ailleurs critiqué, mercredi, le maire RN de Perpignan, Louis Aliot, qui avait déjà dénoncé le rapport Stora comme « honteux ».

♦ Après les musées à Perpignan, la fête foraine à Chalon-sur-Saône

⊕ Les Echos / Covid : Emmanuel Macron tente de donner un horizon aux Français

Le chef de l’Etat a demandé ce lundi de tenir encore « quatre ou six semaines ». L’exécutif a entamé ses consultations avec les élus locaux des vingt départements où la circulation du virus et de ses variants est la plus inquiétante. […] De leur côté, les élus n’hésitent plus à prendre des mesures interdites par le gouvernement. Après la réouverture de musées municipaux à Perpignan par le maire (RN) Louis Aliot, suspendue par la Justice depuis, c’est le maire (LR) de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, qui a autorisé la fête foraine.

♦ “Oh Label vie, sans amours, sans soucis, sans problèmes”

C’est un label mondial censé garantir des bonnes pratiques agricoles. Son nom : Global G.A.P. Notre enquête révèle que ce label a été délivré à des exploitations françaises violant les droits les plus élémentaires des travailleurs agricoles. Premier volet de notre investigation en partenariat avec le quotidien allemand Tageszeitung. […] Les entreprises certifiées par Global G.A.P. citées dans notre enquête : SCEA La plantation (Pyrénées-Orientales ). Ayant eu recours aux services de Terra Fecundis, l’entreprise située à Bouleternere (Pyrénées-orientales) est accusée du délit de marchandage conjointement avec Terra Fecundis. Malgré cela, l’entreprise s’est vue renouveler son certificat Global G.A.P le 3 septembre 2020.

♦ Thierry Casasnovas pointé du doigt par la CAFFES

Le phénomène explose en cette période de Covid, porté par de nombreux «gourous» aux dizaines voire centaines de milliers d’abonnés sur les réseaux sociaux. […] « Depuis le premier confinement, c’est devenu un cauchemar, reprend Charline Delporte. L’angoisse liée au Covid a fait connaître du grand public tout un tas de pervers manipulateurs, qui ont fait de ces nouvelles pratiques alimentaires des méthodes de soin miracle, tout ça pour s’en mettre plein les poches. » À plusieurs reprises, la présidente du CAFFES avance le nom de Thierry Casasnovas, l’un des porte-étendard du mouvement crudivoriste.

Porté par de nombreux «gourous» aux dizaines voire centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, le phénomène, aux relents sectaires, explose en cette période de Covid.



♦ Fin des tests PCR entre les Pyrénées-Orientales et l’Andorre

⊕ L’Echo du tourisme / Andorre : fin des tests PCR pour les déplacements transfrontaliers

Les habitants des Pyrénées-Orientales et de l’Ariège n’auront plus besoin de test PCR pour revenir en France depuis la principauté d’Andorre à partir du lundi 1er mars. Les test sérologique ou PCR ne seront plus nécessaires à partir de lundi pour les déplacements transfrontaliers entre l’Andorre et la France pour des séjours de moins de 24h, a annoncé dimanche l’ambassade de France de la principauté.

♦ Viticulture – Taïwan le nouveau Roussillon ?

⊕ Le Monde / L’homme qui voulait faire de Taïwan un pays viticole

Dans son île au climat subtropical, Chien-hao Chen s’est battu contre typhons et moussons pour développer son vignoble. Et produire un rouge et un blanc distingués par les plus grands œnologues. […] A l’exception des caractères chinois qui indiquent le nom du domaine, nous pourrions facilement nous imaginer passer un après-midi d’été dans la région de Perpignan.

♦ Delivreznoo, Davy Kilembé livre la musique à domicile

Musique A la carte, il y a la chanson du jour ou encore le menu complet ou le plateau à partager. Sauf que les produits de la livraison ne sont pas à déguster, mais à écouter. Après une première opération le 20 février, la salle de concerts Le Bijou, à Toulouse, remet le couvert le 6 mars avec sa livraison de chansons à domicile, baptisée Delivreznoo. […] Un concept qui a fait des petits puisque les artistes Delivreznoo vont aussi se produire à domicile à Lautrec, dans le Tarn, ou encore à Perpignan.

⊕ Le Figaro / Pascal Comelade compositeur savant et populaire

Le musicien catalan vient de sortir un album fleuve et ludique, «le cut-up populaire». Et fait l’objet d’une exposition au Musée de la musique de Céret, où il vit, et qui attend impatiemment sa réouverture. Ce n’est pas parce que Pascal Comelade n’a rien à dire que ses albums sont instrumentaux. Loin de là. Timide et réservé de prime abord, Pascal Comelade est très disert lorsqu’il s’agit d’évoquer ce qui l’anime depuis toujours : la musique.

♦ Poisson de Mars !

L’étude est menée par les universités de Perpignan et de Barcelone. D’étonnants poissons connectés sillonnent le littoral catalan depuis plusieurs semaines. Dans le cadre d’une étude, menée par les universités de Perpignan (Pyrénées-Orientales) et de Barcelone (Espagne), ces loups, barracudas, daurades ou mérous (mais aussi des langoustes) ont été équipés d’émetteurs, qui vont permettre aux scientifiques de suivre à distance leurs moindres faits et gestes.

♦ Le rêve de Canet à quelques heures de “l’affiche” contre l’OM

Alors que la Coupe de France fait son retour ce week-end sur les pelouses à l’occasion des seizièmes de finale, voici les trois rencontres à ne pas louper. […] L’OM et le piège Canet-Roussillon. La magie de la Coupe de France a offert à Canet-Rousillon l’opportunité de rencontrer l’Olympique de Marseille lors des 16es de finale (dimanche, 21h). Une confrontation déséquilibrée entre un club de première division et l’autre se situant en National 2 mais cette affiche pour les locaux ressemble plus à un défi qu’à un match de la peur.