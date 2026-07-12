Revue de presse du 12 juillet 2026 : Ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

L’incendie hors norme qui sévit dans le département, la condamnation en appel de de Louis Aliot et le passage avorté du Tour de France aux Angles… Ce dimanche 12 juillet, la revue de presse revient sur les sujets qui ont mis les Pyrénées-Orientales sous les projecteurs des médias nationaux. (Re)lisez la précédente revue de presse .

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Les yeux des médias braqués sur l’incendie de Trévillach

La Croix s’intéresse à l’entraide internationale à l’oeuvre lors des incendies devenus incontrôlables. « La solidarité départementale est à l’œuvre pour venir à bout des incendies en cours. La France a aussi déclenché dimanche 5 juillet 2026 le mécanisme de protection civile de l’Union européenne afin d’obtenir des moyens supplémentaires.«

Le Monde / Incendies dans les Pyrénées-Orientales : des pilotes européens en renfort pour aider les pompiers français

Le grand quotidien français s’intéresse quant à lui au profil des renforts européens. « Deux Suédois et deux pilotes venus de Chypre participent à la lutte contre l’incendie de Trévillach, après que Paris a sollicité le mécanisme communautaire de protection civile« .

20 minutes / En images : Les dégâts de l’impressionnant incendie qui a ravagé 4.900 hectares, près de Perpignan

Le site 20 minutes propose une compilation d’images pour montrer l’étendue concrète des dégâts. « Un énorme brasier. Depuis samedi un important incendie, le plus important depuis le début de l’année en France, fait rage à Trévillach (Pyrénées-Orientales). Quelque 12.000 personnes ont été évacuées« .

RTL / « On se sent faibles et sans contrôle » : dans les Pyrénées-Orientales, les sapeurs-pompiers éreintés alors qu’un incendie ravage toujours le département

La station basée à Neuilly-sur-Seine donne la parole aux soldats du feu, émoussés et fourbus à force de combattre un feu si difficile à fixer. « Près de 5.000 hectares ont été parcourus par les flammes dans les Pyrénées-Orientales depuis samedi soir. Environ 10 000 personnes ont été déplacées et 800 sapeurs-pompiers sont mobilisés. Ces derniers sont épuisés après plus de quatre jours d’intervention.«

Libération / Avec les sinistrés de l’incendie dans les Pyrénées-Orientales : «C’était un grand brasier dans la nuit, comme un Etna»

Libération a choisi Thuir pour un reportage au plus près des personnes évacuées. « Les feux qui ravagent depuis samedi le massif des Aspres et les communes alentour, dans les Pyrénées-Orientales, ont entraîné l’évacuation de 10 000 personnes. La municipalité de Thuir organise l’accueil de certains d’entre eux, avec le soutien de bénévoles venus spontanément.«

Sciences et Avenir / « On dirait qu’on a reçu une bombe atomique » : les pompiers utilisent des contre-feux pour lutter contre l’incendie des Pyrénées-Orientales

Le magazine scientifique propose un focus sur les stratégies employées par les pompiers. Et notamment celle qui consiste à combattre le feu par le feu. « Les quelque 800 pompiers mobilisés, pour la plupart, depuis le départ de feu samedi soir à Trévillach, ont mis en place une stratégie de « feux tactiques », a expliqué Pierre Regnault de la Mothe, préfet des Pyrénées-Orientales : « c’est-à-dire d’allumer des contre-feux pour circonscrire, limiter et empêcher la propagation de l’incendie ». Cette manoeuvre a été efficace sur le flanc est de l’incendie, s’est félicité le préfet, mais les pompiers n’ont pas pu la mettre en oeuvre à la tête du feu qui menace le massif des Aspres à cause de conditions météo trop défavorables : des températures toujours fortes, un taux d’humidité très faible et une direction du vent changeante. »

La condamnation en appel de Louis Aliot et son pourvoi en cassation

Le Figaro / Procès en appel du RN : Louis Aliot peut rester maire de Perpignan et envisage un pourvoi en cassation

Le Figaro relate la condamnation en appel de Louis Aliot et envisage les scénarios pour la suite. « L’édile des Pyrénées-Orientales, qui craignait une peine d’inéligibilité dans l’affaire des assistants parlementaires du FN, vient d’y échapper. Dans un communiqué, il exprime aussi sa solidarité à l’égard de Marine Le Pen.«

Huffpost / Procès en appel du FN : de Julien Odoul à Louis Aliot, ces autres condamnations des cadres du parti

Le Huffpost fait le point sur l’ensemble des condamnations prononcées par la Cour d’appel de Paris dans le cadre de l’affaire des assistants parlementaires du Front national (devenu Rassemblement national). « Au-delà du cas de Marine Le Pen, la Cour d’appel de Paris a confirmé la plupart des condamnations prononcées en première instance, mais a réduit les peines. »

BFM-RMC / Procès du RN: « Je vais faire un pourvoi en cassation », annonce Louis Aliot

Louis Aliot s’est exprimé au lendemain de l’arrêt rendu par les juges à son encontre. Le maire de Perpignan et vice-président du RN, était l’invité du Face-à-Face du mercredi 8 juillet sur BFMTV et RMC.

France info / Pourquoi les élus du RN qui ont été condamnés peuvent conserver leur mandat

De son côté, France info fait le point sur les motifs judiciaires qui permettent à Louis Aliot de rester maire malgré sa condamnation. « Le maire de Perpignan et vice-président du RN écope d’une peine d’un an de prison avec sursis, de 5 000 euros d’amende et de deux ans d’inéligibilité avec sursis. Il pourra donc rester maire, quatre mois après sa réélection en mars, aux dernières élections municipales. »

Sports : une fois n’est pas coutume, on fait monter le cardio

Le Parisien / Tour de France : « Attristé et déçu par la décision des autorités », le maire des Angles va demander une nouvelle arrivée aux organisateurs

La fête populaire promettait d’être belle. Elle aura tourné court et laisse un goût amer au village des Angles, raconte Le Parisien. La commune s’était préparée à être le centre du monde le temps d’une journée. « L’arrivée de la 3e étape du Tour de France prévue aux Angles s’est faite sans public en raison des incendies qui touchent la région. Un coup dur pour la petite commune de 600 habitants« .

L’Equipe / La retraite attendra : à 40 ans, Benjamin Urdapilleta prolonge finalement avec Perpignan

Un mot de ballon ovale avec cet article de L’Equipe consacré à la prolongation surprise de l’un des chouchous du public d’Aimé-Giral. « Benjamin Urdapilleta est décidément infatigable. Le numéro dix avait, pour la seconde fois de sa carrière, annoncé qu’il raccrochait les crampons pour de bon après le maintien de l’USAP en Top 14 à l’issue du barrage d’accession remporté contre Provence Rugby, mi-juin. Il devait rentrer au pays et devenir agent de joueur. L’Argentin va finalement prolonger d’une saison avec Perpignan« .

Un peu de tourisme

Ouest France / Avec ses 14 °C toute l’année, cette sublime grotte est l’endroit idéal à visiter en pleine canicule

Pour finir sur une note légère dans une actualité chargée et marquée par des vagues de chaleur à répétition, place à Ouest France qui propose une plongée dans un « véritable trésor souterrain, les grottes des Canalettes à Villefranche-de-Conflent« . Le journal explique qu’elles « font partie des lieux les plus agréables à visiter en ce début d’été caniculaire« . Un petit conseil au passage : « N’oubliez pas votre pull car la température est de 14 °C toute l’année…« .

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