Roman | Le Permafrost aux avant-postes du réchauffement climatique

Éducation, prise de conscience, interpellation, autant de propositions des personnages créés par Véronique Ozanne. « – Tu as raison, d’où l’importance de l’éducation des populations à cette écoute de la nature dont il fait partie. […] ». « – Durant ces deux mois à herboriser sur la toundra j’ai réfléchi et je pense vraiment intéressant d’approfondir le dossier plantes médicinales. Si on lançait la production à grande échelle de ces plantes aux vertus multiples et reconnues, on pourrait concurrence sérieusement la chimie pharmaceutique et les dérives commerciales qui en découlent. ». « – Je croyais que tu avais un projet du parc du Pléistocène ? Pour contrer les effets désastreux du réchauffement climatique. ».