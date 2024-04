Rugby, tennis ou pétanque, quels sont les sports favoris en Occitanie ?

Article mis à jour le 17 avril 2024 à 12:29

Rugby et pétanque parmi les sports les plus populaires d’Occitanie

En Occitanie, 76 000 pratiquants ont fait le choix de prendre une licence dans un club de rugby, ce qui en fait le 3e sport le plus pratiqué. Ainsi, en région, 8% des sportifs sont des rugbymen, contre seulement 3 % en France. Cette passion du ballon ovale existe aussi au XIII, où 66% des 300 000 joueurs en France sont licenciés en Occitanie. Un engouement qui se vérifie dans les Pyrénées-Orientales, qui compte deux clubs professionnels, à XV et à XIII. D’ailleurs, les habitants de la région jouent aussi de plus en plus au rugby. Ils étaient 149 000 en 2017 contre 171 000 en 2023, soit une hausse de 12%.

Quant aux amateurs de boules, ils font de leur sport le 5e le plus pratiqué en Occitanie. À l’échelle nationale, la pétanque approche le top 10 en se plaçant en 13e position des sports les plus pratiqués par les Français.

Balle au tambourin et courses camarguaises, sports phares d’Occitanie

Outre le rugby et la pétanque, d’autres sports sont particulièrement développés dans la région, mais quasiment inconnus ailleurs. 84% des 2 000 pratiquants du jeu de balle au tambourin, et 65% des 2 300 pratiquants de course camarguaise sont en Occitanie. En clair, la région perpétue la tradition des sports nés ici.

Mais que se cache derrière ces pratiques sportives ? Au XIXème siècle naît la balle au tambourin dans les campagnes de l’Hérault. Dérivé du jeu de paume mais avec un tambour accroché à la main, il est aujourd’hui comparable au tennis ; les points se comptent de la même manière. La particularité de ce sport ? Il se joue sans filet et à cinq contre cinq. Véritable patrimoine immatériel de la région, ce sport est aussi devenu international. Des équipes de « tambourinaires » évoluent dans 12 pays, dont le Japon, l’Angleterre ou le Brésil.

Sport plus extrême et plus décrié que la balle au tambourin, la course camarguaise est une sorte de corrida qui prend racine dans le Gard. Des sportifs en tenue blanche (raseteurs) tentent d’attraper, à l’aide d’un crochet, une cocarde en tissu rouge placée entre les cornes du taureau et un pompon blanc (gland) situé à la base des cornes.

Même si, contrairement à la corrida espagnole, la course camarguaise ne se conclut pas par la mise à mort du taureau, la question de l’utilisation d’un être vivant dans une pratique de loisir interroge. Le 7 janvier 2023, les écologistes et plusieurs associations signaient une tribune dans le journal le Monde. Dénonçant notamment les mutilations et traumatismes subis par l’animal, les signataires demandaient une réforme de cette pratique.

Quel profil du sportif en Occitanie ?

Le football et le tennis restent, comme dans le reste de la France, les sports les plus pratiqués en Occitanie. Ces activités représentent respectivement 16% et 10% des 1 026 000 licenciés Occitans. Au total, 30% de femmes manient la raquette et la balle jaune. À l’inverse, le football est le sport où les disparités de genre sont les plus importantes, seulement 10% des pratiquantes sont des footballeuses.

Les femmes détiennent seulement un tiers de toutes les licences de la région. Seuls le volley, la gymnastique, l’équitation et la natation sont plus pratiqués par des femmes que des hommes. Quant à l’âge des sportifs, les jeunes de moins de 20 ans détiennent près de la moitié des licences sportives. Les plus de 60 ans sont seulement 13% à avoir.

*Insee : Institut national des statistiques et des études économiques.