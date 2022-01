Rugby à XIII | La France accueillera la coupe du monde en 2025

Jean Castex, Premier ministre du gouvernement français.

« La France est une terre de grands événements sportifs, qui représentent un formidable atout pour l’attractivité économique et la cohésion sociale de nos territoires. La Coupe du Monde de Rugby Union en 2023 et des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024 sont les fers de lance de cette politique, menée conjointement par l’État et les collectivités. La Coupe du monde de rugby à XIII, qui sera organisée en 2025 par la France, est une formidable opportunité pour les nombreuses régions et villes qui souhaitent s’engager dans cette dynamique et je la soutiens sans réserve. »