Salses-le-Château : ce que les visiteurs pourront encore voir malgré la fermeture du donjon

À partir du 1er septembre 2025, le donjon de la forteresse de Salses fermera ses portes aux visiteurs. Le Centre des monuments nationaux (CMN) lance un chantier de restauration pour améliorer l’accessibilité et la sécurité de cette structure emblématique des Pyrénées-Orientales.

Avec près de 85 000 visiteurs en 2024, la forteresse de Salses confirme son attractivité touristique dans les Pyrénées-Orientales. Grâce à ces aménagements, le gestionnaire du monument ambitionne de rendre ce patrimoine « plus accessible tout en respectant l’authenticité du lieu ». La fin des travaux est prévue pour la saison touristique 2026, date à laquelle le donjon rouvrira au public.

Un donjon de la forteresse de Salses en travaux pour mieux accueillir les visiteurs

Classée monument historique depuis 1886, la forteresse de Salses est l’un des fleurons du patrimoine militaire du sud de la France. Édifiée à la fin du XVe siècle par les Rois Catholiques, elle contrôle un étroit passage stratégique entre les Corbières et l’étang de Salses, formant un verrou naturel entre la France et l’Espagne.

Dès le 1er septembre 2025, son donjon, pièce maîtresse de l’ensemble défensif, sera fermé au public pour permettre le lancement d’un chantier de restauration. Menée sous la houlette du CMN, l’intervention vise à moderniser le parcours de visite libre tout en renforçant la sécurité et l’accessibilité. Des installations spécifiques comme des mains courantes, des éclairages d’ambiance et des dispositifs d’aide à la progression seront intégrés.

Fermeture partielle de la forteresse de Salses compensée par un tarif réduit

Pendant toute la durée du chantier, les visiteurs ne pourront pas accéder au donjon. Cette fermeture partielle s’accompagnera toutefois d’un tarif réduit, annonce le chargé de communication de la forteresse. L’essentiel du monument demeurera accessible, et les visiteurs pourront continuer à explorer à leur rythme architecture de la forteresse.

Le parcours reste riche : dans les écuries nord, un film d’animation retrace le siège de 1639, plongeant les curieux au cœur d’un épisode marquant de l’histoire locale. À l’extérieur, la déambulation mène à la vaste place d’armes, aux écuries, au corps de logis, à la chapelle, ainsi qu’à la tour d’artillerie qui accueille l’exposition « Les outils d’Antan ».

Une salle d’exposition offre une immersion dans les spécificités architecturales du lieu, les évolutions des systèmes défensifs et l’histoire de l’artillerie. Les dépendances de la cour du réduit (boulangerie, étable et chambre des vannes) ajoutent à cette découverte immersive, tandis que la terrasse de cette même cour offre une vue imprenable sur la place d’armes et le majestueux donjon.

L’histoire militaire de la forteresse de Salses est intimement liée à sa position frontalière

À l’époque de sa construction, en 1497, la région était sous domination espagnole. Le roi Ferdinand II d’Aragon et la reine Isabelle de Castille la font ériger pour protéger l’entrée du Roussillon. Elle fut assiégée, prise et reprise en 1503, 1639, 1640 et fut définitivement conquise par les Français en 1642.

Puis le traité des Pyrénées en 1659 redessine les frontières et les territoires. La forteresse semi-enterrée et ses murs de 12 mètres d’épaisseur perdent leur importance stratégique. Elle est partiellement restaurée par Vauban en 1691.

Le donjon de Salses, culminant à 26 mètres, est l’un des éléments les plus stratégiques du site. Il abrite les appartements du gouverneur, des réserves, une salle à manger, et même un cachot tristement célèbre pour avoir hébergé, en 1672, des prisonniers de l’affaire des poisons sous Louis XIV. Sa transformation en poudrière militaire en 1817 témoigne de sa longue carrière défensive. La forteresse de Salses incarne toute l’ingéniosité de l’architecture militaire de transition entre château médiéval et bastion moderne.

Programme de la forteresse de Salses pour l’automne 2025

Durant les travaux, le site participera notamment aux Journées européennes du patrimoine, les 20 et 21 septembre 2025. Sans oublier un concert de Mah Damba, proposé dans le cadre du festival Jazzèbre, qui aura lieu le jeudi 25 septembre à partir de 19h. Des ateliers et visites thématiques seront également proposés pendant les vacances d’automne.

Comme en 2024, les douves du monument devraient accueillir les brebis et leurs agneaux dans le cadre d’une opération d’écopâturage.

