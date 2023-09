Sept nouveaux cas de dengue détectés dans ce quartier de Perpignan

Article mis à jour le 20 septembre 2023 à 14:17

Plutôt habituelle dans les départements d’Outre-mer, ce 6 septembre un premier cas de dengue a été signalé dans le département des Pyrénées-Orientales, à Perpignan. La personne malade a été prise en charge et son état de santé n’inspire pas d’inquiétude. Pour éviter la propagation de virus, des actions préventives avaient alors été déployées à Perpignan, dont la démoustication et une enquête de terrain approfondie, dans le secteur du cimetière de l’ouest et de l’avenue d’Espagne. Photo Bastien Doudaine / Hans Lucas.

L’enquête de terrain à Perpignan a révélé sept nouveaux cas de dengue

Après le signalement du premier cas autochtone de dengue dans le département des Pyrénées-Orientales, une enquête a été menée par les équipes de l’ARS et de Santé publique France le 8 septembre auprès des résidents du secteur concerné (cimetière de l’ouest et l’avenue d’Espagne). Celle-ci a permis d’identifier 7 nouveaux cas de dengue. L’état de santé des patients n’inspire pas d’inquiétude. D’autres cas suspects relevés au cours de ces enquêtes sont toujours en cours d’investigation.

Une prévention renforcée par des mesures strictes

Pour éviter une propagation du virus, des mesures renforcées de prévention sont appliquées dans la zone fréquentée par la personne malade. Les services de l’État, l’ARS Occitanie, Santé publique France, des professionnels de santé du secteur ainsi qu’un opérateur de démoustication sont mobilisés.

Ces mesures se traduisent par une action ciblée de démoustication afin d’éliminer les gîtes larvaires et les moustiques adultes sur les lieux fréquentés (de résidence et de passage) par la personne malade. Les riverains concernés sont prévenus de l’opération. Par ailleurs, pour identifier d’éventuelles autres personnes malades et le cas importé à l’origine de la transmission, une enquête épidémiologique de proximité auprès du voisinage est menée. Enfin, les professionnels de santé du secteur sont sensibilisés au signalement de nouveaux cas de dengue auprès de l’ARS.

La mobilisation des habitants

Les équipes de l’ARS demandent aux habitants «de faciliter les actions de l’opérateur de démoustication et des enquêteurs épidémiologistes. Ils possèdent tous une carte professionnelle qu’il ne faut pas hésiter à leur demander. Il est rappelé qu’en cas de signes évocateurs de la maladie, ou suite à un séjour ou une activité de plein air effectuée en plein air à proximité du cimetière Ouest de Perpignan, une visite chez le médecin est recommandée.»

Qu’est-ce la dengue ?

La dengue est une maladie généralement bénigne dont les symptômes s’assimilent à ceux de la fièvre, c’est-à-dire une forte fièvre, des douleurs articulaires et des maux de tête importants. Ceux-ci peuvent être invalidants. La transmission est due à la piqûre d’un moustique tigre, Aedes albopictus, préalablement infecté par le virus.

Un cas est considéré comme « autochtone » lorsqu’une personne contracte la maladie sans avoir voyagé en zone de circulation du virus dans les 15 jours précédant l’apparition des symptômes. Ce cas signalé ce 6 septembre 2023 est le premier enregistré cette année en Occitanie depuis le 1er mai, date du début de la saison de surveillance.