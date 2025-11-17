Sécheresse dans les Pyrénées-Orientales : pourquoi les restrictions d’eau sont encore renforcées en novembre ?

Article mis à jour le 17 novembre 2025 à 12:27

Malgré des précipitations en début de mois, la situation hydrologique reste très fragile dans les Pyrénées-Orientales. Réuni le 6 novembre, le Comité Ressource en Eau a dressé un nouveau bilan d’étiage automnal, marqué par des débits faibles sur les principaux cours d’eau et par des nappes phréatiques durablement affaiblies.

À l’issue de cette réunion, le préfet a décidé de maintenir et d’ajuster les mesures de restriction des usages de l’eau jusqu’au 31 décembre 2025, afin d’adapter la gestion à une ressource qui peine toujours à se reconstituer.

Un automne marqué par des débits très bas sur l’Agly, la Têt et le Tech

Après une relative amélioration observée fin septembre, les pluies d’octobre n’ont pas suffi à inverser durablement la tendance. Le mois est resté très sec, et les précipitations du début novembre n’ont apporté qu’un soulagement temporaire.

Sur l’Agly, la situation demeure particulièrement tendue : le débit sortant du barrage a été progressivement réduit pour préserver une réserve d’eau suffisante, entraînant une rupture de l’écoulement à hauteur d’Estagel.

La Têt enregistre quant à elle des débits largement inférieurs aux moyennes saisonnières sur son amont. À l’aval, le soutien assuré par le barrage de Vinça reste très limité, et des tours d’eau ont été instaurés depuis le 6 octobre pour répartir les usages.

Le Tech présente des débits faibles mais relativement stables, dépendants de précipitations qui restent insuffisantes pour amorcer une recharge réelle. Concernant le Sègre-Carol, le bassin versant n’est soumis à aucune restriction, même si les débits mesurés début novembre passent en dessous des moyennes saisonnières.

Des nappes souterraines durablement en crise dans plusieurs secteurs

Les niveaux des nappes phréatiques confirment la persistance d’une situation très dégradée. Les secteurs des Aspres, de l’Agly et du Tech demeurent en crise, avec plusieurs piézomètres affichant des niveaux bas historiques, conséquence d’une recharge insuffisante depuis trois ans. Dans la Salanque, la situation reste particulièrement préoccupante : Torreilles se situe très au-dessous du niveau de crise, tandis que Saint-Hippolyte est en crise depuis la fin de l’été 2022.

Sur la Têt, la tendance s’est inversée depuis septembre. Le secteur, qui avait montré un répit passager avec les pluies du début d’automne, est désormais en alerte renforcée, les niveaux baissant à nouveau, en partie en raison de la réduction du soutien assuré par le barrage de Vinça. En bordure côtière nord et sud, les nappes restent en alerte, avec des stations affichant des niveaux proches du seuil de vigilance. Globalement, ces données illustrent que les pluies automnales, pourtant régulières par moments, n’ont pas été assez importantes pour restaurer les stocks en profondeur.

Restrictions ajustées : Tech en alerte renforcée, Agly en crise, Têt en alerte

Pour tenir compte de cette situation, le préfet a choisi d’adapter les mesures en vigueur. Au titre des eaux superficielles, le Tech reste maintenu au niveau d’alerte renforcée. La Têt, en amont comme en aval, demeure en alerte afin de sécuriser les milieux et les usages dans un contexte de débits très faibles. L’Agly est maintenu en crise à l’amont et évolue vers la crise à l’aval, reflet de la dégradation observée depuis octobre. L’Aude amont revient au niveau d’alerte, en cohérence avec la situation hydrologique de l’axe Aude situé hors du département. Le Sègre-Carol ne fait l’objet d’aucune restriction.

Concernant les eaux souterraines, les secteurs Aspres, Agly et Tech restent en crise ; la Têt demeure en alerte renforcée ; les secteurs Côte Nord et Côte Sud restent en alerte. Ces niveaux sont désormais fixés par un nouvel arrêté préfectoral valable jusqu’au 31 décembre 2025.

Les services de l’État poursuivent par ailleurs leurs campagnes de contrôle, tandis que les réunions du Comité Ressource en Eau sont maintenues pour permettre une adaptation rapide en cas d’évolution des débits ou de la météo. Dans un contexte où la situation reste susceptible de changer rapidement, les autorités appellent l’ensemble des usagers à poursuivre leurs efforts, afin de préserver la ressource et de sécuriser les usages pour l’été à venir.

Le détail sur les restrictions d’usages de l’eau est à retrouver sur le site de la préfecture des Pyrénées-Orientales.

Objectif 2026 ? Plus d’enquêtes … Faites un don pour permettre à une presse libre d’exister, et d’enquêter sur les dossiers sensibles des Pyrénées-Orientales !



Rassurez-vous, la rédaction de Made In Perpignan ne change pas subitement de cap. Nous continuerons toujours de défendre une information de proximité en accès libre. Désormais, notre équipe souhaite vous proposer plus d’investigation, un genre journalistique le plus souvent absent dans les médias locaux.



Parce qu’enquêter sur les réalités sociales, économiques et environnementales des Pyrénées-Orientales a un coût, soutenez-nous !