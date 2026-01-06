Sécurité, emploi, gestion de l’eau… les priorités du préfet des Pyrénées-Orientales pour 2026

Article mis à jour le 6 janvier 2026 à 16:45

Ce mardi 6 janvier 2026, lors de ses vœux à la presse, le préfet des Pyrénées-Orientales Pierre Regnault de La Mothe esquisse les grands axes de l’action de l’Etat dans notre département. En voici quelques points forts.

Narcotrafiquants harcelés, cabanes démolies et caméras intelligentes

Le préfet entame sa présentation par la question de la sécurité. La lutte contre le narcotrafic sera notamment amplifiée, en poursuivant ce que Pierre Regnault de la Mothe appelle le harcèlement des points de deal, avec la fermeture de commerces impliqués, l’expulsion de trafiquants des immeubles etc. Fin janvier, un état-major départemental de lutte contre la criminalité organisée, réunissant tous les acteurs, aura pour but de démanteler les réseaux. « Nous devons couper le mal à la racine » assène le préfet.

« Je ferai revenir aussi souvent que possible les renforts de CRS que j’ai déjà mobilisés à Perpignan. »

2026 verra aussi la création d’une nouvelle brigade mobile de gendarmerie à Enveitg, en Cerdagne. Sur la sécurité routière, la lutte contre l’utilisation du protoxyde d’azote devrait se renforcer. Enfin, en écho au drame de Crans-Montana en Suisse, de nouveaux contrôles dans les établissements de nuit, en particulier ceux en sous-sol, seront effectués.

Côté secours, les pompiers seront dotés d’une trentaine de caméras assorties d’intelligence artificielle, qui viendront d’ici l’été compléter les quatre tours de guet et l’avion de reconnaissance qui patrouille en été. Ces caméras intelligentes, financées par l’Etat et le Conseil départemental, seront capables de différencier les colonnes de fumées pour mieux repérer les incendies, et automatiser un processus jusque-là essentiellement humain.

Le préfet conclut le volet par la lutte contre la cabanisation illégale. « C’est une atteinte à un nombre incalculable de règles de la république. Ça n’est pas acceptable. »

« En 2025 nous avons organisé cinq opérations de démolition d’office. J’en veux bien plus en 2026. »

Pierre Regnault de La Mothe déplore la lenteur des procédures en la matière, mais rappelle sa détermination et celle des sous-préfets pour diligenter des démolitions d’office.

« L’avenir de notre agriculture m’importe »

Pour le préfet, les attentes de la France ne sont pas satisfaites pour accepter le traité de libre échange entre le « Mercosur » et l’Union européenne. Il évoque également des négociations sur la PAC (Politique Agricole Commune), pour que son budget ne baisse pas. Enfin l’importation de produits agricoles, notamment d’Amérique du Sud, contenant des substances interdites en France, sera prochainement interdite. Dès l’arrêté promulgué, des actions de contrôle seront menées à Saint-Charles ou encore à Port-Vendres.

L’équipe préfectorale lors des vœux à la presse du 6 janvier 2026

2026 verra aussi la mise en oeuvre du plan viticulture, et la conclusion des assises de la viticulture, au printemps. « L’avenir de notre agriculture m’importe » assure le préfet. Sur l’élevage, suite à la crise de la DNC, les indemnisations et accompagnements vont se poursuivre, qu’il s’agisse des exploitations ayant subi des abattages mais aussi des autres, indirectement touchés par la crise. « Nous disposons pour cela d’une enveloppe pour le département de 278 000 euros à répartir entre les exploitations. »

Ressource en eau : « sur la question du stockage, je n’ai aucun tabou »

Pierre Regnault de la Mothe revient sur la ressource en eau, rappelant le rôle des barrages et les effets des dernières pluies. Clairement, les nappes phréatiques de Salanque et des Aspres sont toujours en crise, tandis que les autres sont remontées à des niveaux acceptables. « Sur la question du stockage, je n’ai aucun tabou. J’ai signé en septembre la régularisation de la retenue de Claira. » Il évoque aussi le suivi du projet de retenues dans les Aspres, du côté de Terrats et Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, ou de celui sur le Tech, à Villelongue-dels-Monts.

Régularisation de forages, travail sur le rendement des conduites… « La sécurisation de l’eau potable s’intensifie. » Courant d’année, l’autorisation du volet agricole dans la réutilisation des eaux usées sur Saint-Cyprien devrait être livrée, sans compter la mise en service de cette même réutilisation sur Argelès-sur-Mer, plus grand projet de « REUT » de France.

Le financement du Club Med bientôt bouclé

Pour l’économie et l’emploi, un conseil départemental de l’emploi se réunira fin janvier. Il s’agira d’améliorer le taux de sortie vers l’emploi depuis les structures d’insertion. Mais aussi de miser sur le tourisme. « Je serai mobilisé dans l’accompagnement des projets comme le Club Med du Barcarès, dont le plan de financement est en voie d’être bouclé. » Côté industrie, la préfecture compte faciliter l’extension du pôle nautique de Canet-en-Roussillon, en délivrant l’autorisation administrative avant la fin d’année. Enfin pour le BTP, une meilleure visibilité de la commande publique devrait aider les acteurs locaux.

Fin du panachage aux municipales

Enfin s’agissant des municipales, le préfet rappelle les changements s’agissant des communes de moins de 1000 habitants. Elles seront désormais soumises à des listes paritaires avec autant d’hommes que de femmes. Mais c’est aussi la fin du système de panachage où l’on pouvait rayer le nom d’un colistier qui déplaisait. Désormais, les listes entières sont à prendre ou à laisser. Attention, une rature rendra donc le bulletin nul.