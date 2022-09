La Setmana del Llibre en Català celebra « la vitalitat » del sector amb una defensa expressa de la llengua

Al respecte, tant Abellà com Girbés s’han referit a la « tardor complicada » que s’endevina a nivell global, i també en el sector editorial, pels auguris d’una recessió econòmica . « Com el 2020, en moments d’incertesa La Setmana té una funció en el sector encara més important, de transmetre que « és possible i units ho podem fer; és la gran constatació », ha dit Girbés en relació a aquest escenari.

Abellà ha confirmat que estan a l’expectativa del què ha d’arribar, en termes d’encariment de les matèries primeres, com el paper, i la inflació general. « Crec que en ingressos no patirem, però sí en la línia del resultat, perquè per sota tot s’està complicant molt tot: les matèries primeres s’estan encarint, tot s’està encarint, i no estem reaccionant com a sector encarint preus », ha observat el president dels editors catalans.