Creix l’aposta de les editorials pel còmic en català

Article mis à jour le 10 août 2022 à 11:06

Creix l’aposta de les editorials per la publicació de còmics en català: el Grup Enciclopèdia ha anunciat el segell que publicarà manga en català Kaji Manga; Norma Editorial ha estrenat una línia de manga en català; la llibreria Finestres va presentar un segell dedicat en exclusiva al còmic adult en català; ECC Ediciones va publicar en català els clàssics ‘Watchmen’ i ‘V de Vendetta’ o Pagès Editors va posar en marxa Doble tinta, una col·lecció de còmic en català. Això arriba en un bon moment pel que fa la venda de còmics a Catalunya i en concret del còmic en català, ja que, segons l’ICEC, amb dades de Librired, va augmentar un 25,9% entre 2020 i 2021, una tònica ascendent que continua aquest 2022.

Nous segells, col·leccions, traduccions i premis

La venda de còmics en llengua catalana augmenta, segons l’ICEC, amb dades de Librired. L’any 2020 es van vendre 84.259 exemplars, d’entre 16.142 títols, mentre que l’any 2021 es van vendre 106.093 exemplars de 19.442. És a dir, van créixer els exemplars venuts en un 25,9% i els títols venuts en un 20,4%. La tònica ascendent segueix aquest 2022, ja que en els sis primers mesos de l’any s’han venut 61.194 exemplars d’entre 10.810 títols. Segons les mateixes dades, hi ha un increment de l’11,6% en la venda de còmics en general a Catalunya entre 2020 i 2021, que és superior a l’increment de llibres en total, una tònica que segueix aquest 2022. Si el 2020 es van vendre 4.495.047 exemplars d’entre 980.277 títols venuts; el 2021, es van vendre 5.016.246 exemplars d’entre 1.030.883 títols, i la primera meitat de 2022, entre gener i juny, s’han venut 2.799.791 exemplars d’entre 510.719 títols.

// Llegiu també el nostre article : La nova edició del Cerdanya Film Festival tindrà forma presencial, per internet i itinerant

Grup Enciclopèdia

Grup Enciclopèdia va anunciar el llançament d’un segell editorial que publicarà exclusivament en català, Kaji Manga. El nou segell vol ocupar un buit editorial i portar l’abundància i diversitat de les edicions japoneses al mercat català. L’objectiu és publicar entre 60 i 70 títols anuals per acostar la lectura en català al públic jove. En declaracions a l’ACN, Pema Maymó, directora editorial de La Galera, destaca la seva aposta per normalitzar el manga en català. “Volem que el català no quedi al marge de cap format que es pugui considerar literatura”, apunta. Maymó declara que el que fan és que el lector jove no quedi exclòs per raons de llengua.

Més que grans títols, assegura Maymó, el plats fort de Kaji Manga és “la recerca de la diversitat de títols de manga i combinar sèries clàssiques amb altres més actuals, títols d’acció amb històries d’amor i petites joies d’humor i obres serioses”.

// Llegiu també el nostre article : Onades de calor al Mediterrani : la mortalitat massiva d’espècies marines

Norma i la línia de manga en català

Norma Editorial ha publicat al llarg de la seva trajectòria còmics en català, alguns més recents com ‘El fill del xofer’, l’adaptació al còmic del llibre del filòleg i periodista Jordi Amat que es va publicar de la mà del dibuixant José Pablo García o altres com ‘Gòric’, ‘Victus’ o el popular ‘300’. “Abans les propostes eren més puntuals i ara estem treballant tots els departaments en un esforç coordinat per oferir més títols en català”, explica a l’ACN l’editora i coordinadora general de la línia de manga a Norma Editorial, Annabel Espada.

Norma ha decidit donar un pas més endavant i estrenar una línia de manga en català que s’ha inaugurat el mes de juliol amb la sèrie ‘Tokyo Revengers’. A partir del setembre, l’editorial publicarà « Kimetsu no yaiba » (traduït com a « Guardians de la nit »), « Jujutsu Kaisen » i « Chainsaw Man ». L’editora i coordinadora de la línia de manga en català de Norma, Judith Martí, destaca que publicaran els còmics estrella que ja han publicat en castellà i que tenen més demanda. Espada, explica que feia temps que tenien intenció d’ampliar la seva línia de còmics en català en general, tant de novel·la gràfica com de manga. “Hi havia una idea de totes les línies editorials de fer més còmic en català en general”, però el projecte es va veure afectat en el seu moment per la pandèmia. Ara s’ha creat una nova línia de manga amb una periodicitat. Martí assenyala que és important que promocionin al català i recorda que es va criar als 90 veien manga al 3XL i al Super3.

// Llegiu també el nostre article : L’Escala – Els descobriments dels arqueòlegs al baptisteri de Santa Margarida d’Empúries

Planeta Còmic

Andreu Giménez, director de Planeta Cómic, ha recordat que van començar a editar ‘Bola de Drac’ simultàniament en català i castellà i altres manga destacats com ‘Detectiu Conan’, ‘Naruto’ i darrerament, ‘Hero Acadèmia’ i ‘Doctor Slump’. “Els parlants en català no són els mateixos que en altres idiomes i no hi havia una demanda forta com pot ser-hi ara, amb uns lectors que són receptius a començar a llegir manga”, assenyala. Giménez remarca que el català és un idioma atractiu per publicar qualsevol mena d’obra.

‘Watchmen’ i ‘V de Vendetta’

La barcelonina ECC Ediciones va publicar en català a finals del 2021 dos clàssics dels còmics: ‘Watchmen’, amb guió d’Alan Moore i il·lustracions de Dave Gibbons, i ‘V de Vendetta’, amb guió també de Moore i il·lustracions de David Lloyd. En declaracions a l’ACN, Gustavo Martínez, editor d’ECC Ediciones, afirma que aquestes traduccions « són els primers passos » que donen en aquest sentit des de l’editorial, que publica els còmics de DC a Espanya i Llatinoamèrica. ‘Watchmen’ ja havia sigut traduïda al català anteriorment per Planeta, però en el cas de ‘V de Vendetta’ era la primera vegada que es podia llegir en llengua catalana. Alejandro Martínez, director editorial de Panini Comics, ha dit que han publicat còmics en català des de Panini, però de Marvel no han fet res en català i assegura que estan pensant i treballant en ampliar i dirigir-se al públic català amb totes les llicències que tenen.

Més iniciatives

La llibreria Finestres va presentar l’any passat la seva « aposta » pel còmic, en tres fons: un segell dedicat en exclusiva al còmic adult en català (traduït o original); un premi literari dotat amb 25.000 euros i la publicació del llibre; i un espai important al nou local dedicat a les belles arts que han obert enguany davant mateix de la llibreria. El dibuixant barceloní Max va guanyar la primera edició del Premi Finestres de Còmic en Català amb l’obra ‘Què’.

‘Doble Tinta’

Per la seva part, Pagès Editors va presentar l’any passat una nova col·lecció de novel·la gràfica: ‘Doble Tinta’, que va arrencar amb l’objectiu d’omplir un buit i ser la col·lecció de referència de novel·la gràfica en llengua catalana i feta per autors catalans. Ha publicat ‘8 hores’, d’Alfons López i Pepe Gálvez, un llibre que recull els fets i el context històric de la vaga de La Canadenca de 1919; ‘Cavalls salvatges’, una novel·la gràfica creada a quatre mans pel duet berguedà que formen el desaparegut escriptor Jordi Cussà i el dibuixant Jaume Capdevila ‘Kap’ ‘Padrines. Cròniques de maternitat i criança d’una generació silenciada’. La col·lecció de còmic en català de l’editorial, Doble tinta, dirigida pel sociòleg, periodista i escriptor Jaume Barrull. Per la seva part, Comanegra també ha publicat novel·les gràfiques com ‘Mandela i el general’, ‘Un món d’art brut’ i ‘Transicions’. El director del segell de l’editorial Alrevés, Àlex Martín, va anunciar a principis d’any que de cara al 2023 crearà una col·lecció de novel·la gràfica negra, que tindrà per títol ‘Crims.cat còmic’, per acostar-se al « públic juvenil ». Crims.cat celebra aquest 2022 deu anys d’història. Aquestes són algunes de les iniciatives editorials a favor del còmic en català, unes propostes que conviuen també amb títols tan clàssics traduïts al català com les aventures d’Astèrix i Obèlix (Salvat) o Tintin.