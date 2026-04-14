Le skatepark de Perpignan : un spot incontournable de la glisse depuis 10 ans

Dix ans après son inauguration, le skatepark de Perpignan s’est imposé comme un lieu emblématique de la culture urbaine locale. A l’occasion du championnat régional de skateboard, les 18 et 19 avril, retour sur une décennie qui a profondément transformé la scène skate dans les Pyrénées-Orientales.

Inauguré en 2016 au cœur du quartier du Moulin à Vent, le skatepark de Perpignan est le fruit d’un projet structurant porté par la Ville et accompagné dès ses débuts par l’association Brave’Arts.

Pensé comme un équipement moderne et polyvalent, le site s’étend sur plus de 3 000 m² dédiés à la pratique des sports de glisse, ce qui en fait la plus grande structure en plein air du département. Il se distingue par une configuration complète mêlant espaces street techniques, bowl et zones de circulation, permettant d’accueillir aussi bien les débutants que les riders confirmés.

Côté investissement, la ville de Perpignan a engagé un budget d’environ 575 000 euros pour la construction de l’équipement, livré en octobre 2016. Un montant conséquent qui traduit une volonté politique forte de structurer les pratiques urbaines sur le territoire. Pour Matthieu Zamora, coordinateur de l’association Brave’Arts & éducateur sportif, c’est toujours un plaisir d’utiliser un skatepark aussi moderne.

« C’est un parc qui va fêter ses 10 ans. C’est une superbe structure qui répond aux standards nationaux en termes d’organisation et de compétition. On a déjà organisé à 7 reprises une manche du championnat de France et c’est un honneur d’utiliser un spot comme celui-ci. »

Un week-end de compétition pour célébrer dix ans de glisse

A quelques mois de fêter ses dix bougies, le skatepark accueille les 18 et 19 avril 2026 le Championnat régional Occitanie de skateboard. Un événement majeur qui réunit près de 150 riders issus de plus de 15 clubs. Particularité de cette édition : il s’agit de l’unique étape qualificative pour les championnats de France dans la région.

Pendant deux jours, les disciplines street (issues du mobilier urbain) et bowl (parcours en forme de bol) s’enchaîneront, avec des compétitions structurées par catégories d’âge et de niveau. Les riders seront répartis entre U8 (moins de 8 ans), U10, U13, U17 et plus de 17 ans, avec des tableaux distincts pour les hommes et les femmes. Ce format permet de mettre en lumière aussi bien les jeunes talents en devenir que les skateurs les plus expérimentés, dans une logique de progression et de transmission propre à la culture skate.

Autour des épreuves, tout un programme d’animations viendra renforcer l’attractivité de l’événement : initiations, pump track en libre accès, DJ set, stands ou encore espace familial.

Une nouvelle génération pleine de talent

Depuis plusieurs années, une nouvelle génération de riders émerge, portée par un encadrement structuré et une dynamique locale qui porte ses fruits.

Parmi eux, Lou Delonca, 13 ans, incarne cette montée en puissance. Déjà titré au niveau régional en bowl et auteur d’une performance remarquée sur la scène nationale en vert ramp (épreuve de rampe verticale), il s’impose progressivement comme un nom à suivre. Sa régularité en compétition et sa maîtrise technique témoignent d’un apprentissage solide, construit au fil des années sur les modules perpignanais.

À ses côtés, Stan Navarro, originaire de Rodès, âgé de 11 ans, impressionne par la précocité de son palmarès. Champion de France vert ramp en 2025, il s’illustre également à l’international avec une deuxième place au Vert Attack Malmö Suède 2025. Une trajectoire rapide, marquée par une détermination sans faille et une capacité à répondre présent sur les grands rendez-vous. Ces jeunes talents illustrent pleinement l’évolution du skate à Perpignan. Une dynamique qui laisse entrevoir un avenir prometteur pour le skate catalan.