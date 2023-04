Taux d’emploi record en 2022 : panorama du marché du travail français

Article mis à jour le 9 avril 2023 à 10:10

Publiés tous les trimestres, les chiffres du nombre d’inscrits à Pôle Emploi permettent de savoir si le chômage est en hausse ou en recul. Mais, en pleine contestation de la réforme des retraites, qu’en est-il réellement du marché du travail en 2022. Éléments de réponse avec l’Insee.

Comment travaillent les jeunes ? Quels sont les contrats les plus répandus ? Le travail à temps partiel, très en vogue durant la crise sanitaire, est-il toujours déployé aujourd’hui ? Infographies et graphiques © Insee.

Un taux d’emploi record en 2022 avec des femmes toujours plus actives

En moyenne sur l’année 2022, parmi les personnes de 15 à 64 ans vivant en France, hors Mayotte, 68,1% sont en emploi, au sens du Bureau international du travail*. Le taux d’emploi des 15-64 ans augmente de 0,9 point en moyenne durant l’année et affiche son plus haut niveau depuis que l’Insee le mesure ; c’est-à-dire depuis 1975.

En 2022, 73,6% des personnes de cette tranche d’âge sont actives. Le taux d’activité des femmes de 15 à 64 ans est de 70,7% tandis que celui des hommes affiche 76,6%. Bien que cet écart de 5,9 points soit important, il est inférieur à celui de 2002 (10,9) et de 1982 (22,9).

Le taux d’emploi en 2022 varie selon la classe d’âge

En recul en 2020 pour cause de crise sanitaire, le taux d’emploi des 15-24 ans a fortement augmenté en 2021 (+3,4 points) et de nouveau en 2022 (+2,6 points). Il atteint désormais 34,9%, soit son plus haut niveau depuis 1990. Cette hausse de 2022 est, pour moitié, liée à l’alternance et aux stages, et pour l’autre moitié, aux emplois à durée indéterminée. Les 25-49 ans voient également leur taux d’emploi augmenter, mais de façon plus modérée (+0,8 point en 2021 et +0,6 en 2022). Toutefois, il affiche 82,5%, soit le plus haut niveau depuis 2008. Enfin, le taux d’emploi des seniors, qui ne cesse d’augmenter depuis 2009, a poursuivi sa hausse en 2022 (+0,7 point) pour les 50-64 ans. Il s’établit à 66%, le plus haut niveau depuis 1975.

Indépendants et CDI en hausse

En 2022, 13,1% des personnes occupant un emploi exercent en tant qu’indépendants. Ce statut est plus répandu parmi les hommes (16%) et les seniors (17,2%). Près d’un quart des indépendants sont micro-entrepreneurs ; une part près de deux fois plus élevée chez les jeunes. Quasi stable en 2021, la proportion des indépendants a augmenté de 0,5 point en 2022, et affiche ainsi son plus haut niveau depuis 1999. L’emploi salarié reste la forme d’emploi majoritaire ; notamment dans le cadre de contrats à durée indéterminée puisqu’en 2022, 72,4% des personnes en emploi sont soit en CDI, soit fonctionnaires. La part cumulée des emplois à durée limitée, qui avait initié une hausse en 2021 (+0,4 point) continue de progresser en 2022 (+0,5 point). Avec 10,3 %, elle retrouve ainsi son niveau d’avant-crise sanitaire.

Qualification des emplois : la part des cadres dépasse celle des ouvriers

La hausse tendancielle du niveau moyen de qualification des emplois se poursuit. En 2022, les cadres représentent 21,7% des personnes en emploi ; soit 0,2 point de plus que l’année précédente. Depuis 2019, la part des cadres dépasse celle des ouvriers (18,9%). Un bouleversement total puisqu’au début des années 1980 ; les ouvriers étaient alors plus de trois fois plus nombreux que les cadres. Les femmes occupent plus souvent que les hommes des postes d’employés (40,1% contre 12,4%) tandis que les hommes sont plus fréquemment ouvriers (29,3% contre 8,1%). Les femmes exercent plus souvent des emplois peu qualifiés (ouvriers ou employés) alors que la part des cadres reste bien plus élevée chez les hommes que chez les femmes (24,3% contre 18,9%).

Les 15-24 ans occupant déjà un emploi, en moyenne moins diplômés que leur génération, sont majoritairement employés ou ouvriers (66,1%). En effet, seuls 7,7% sont cadres.

Chômage et temps partiel sont en baisse

Après une hausse de 2008 à 2014, la part des personnes en emploi qui travaillent à temps partiel s’est stabilisée autour de 19,5% pour reculer à un rythme régulier depuis 2017. En 2022, la baisse s’accentue encore : 17,3% des personnes en emploi sont à temps partiel, soit une baisse de 0,7 point par rapport à l’année précédente. Malgré une diminution notable, la part des femmes exerçant à temps partiel reste trois fois plus élevée que celle des hommes (26,5% contre 8,4%). À noter que la part des personnes en emploi à temps partiel atteint jusqu’à 40,9% parmi les employés peu qualifiés, 22,5% chez les 15-24 ans, et 20,9% chez les 50 ans et plus.

Dans le même temps, avec un taux de 7,1%, le chômage poursuit sa baisse et atteint désormais sont plus bas niveau depuis 1982. En 2022, 2% des personnes actives sont au chômage depuis au moins un an, un taux inférieur de 0,3 point par rapport à celui enregistré en 2021 et en 2019. Ce chômage de longue durée concerne 27,4% de l’ensemble des chômeurs ; mais cette proportion varie de 11,5% pour les 15-24 ans à 46,4% pour les 50 ans et plus.

*Personnes ayant travaillé au moins une heure pendant une semaine donnée et personnes ayant un emploi mais n’ayant pas travaillé pendant cette semaine-là pour un certain nombre de raisons (congés, arrêts maladie, chômage partiel, congé maternité, etc.).