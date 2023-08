Les évacués de l’incendie de Saint-André témoignent de la solidarité des habitants

Article mis à jour le 16 août 2023 à 12:58

Ce lundi 14 août 2023, en fin de journée s’est déclaré un important incendie à Saint-André. Alimenté par un vent violent, il a parcouru 500 hectares sur une zone particulièrement dense au plus fort de la saison estivale. Si les autorités ont évacué 3.000 personnes, vacanciers et habitants, ce 15 août, la majorité a pu rejoindre son mobile-home ou sa maison.

Les quelque 500 touristes qui avaient choisi le camping les Chênes Rouges ont, quant à eux, tout perdu, le camping ayant été entièrement ravagé par l’incendie. Parmi ces naufragés, Danielle et Alain ont vu leurs vacances partir en fumée alors que les flammes consumaient le camping où ils avaient installé leur camping-car. Malgré leur désarroi, ils relativisent leurs pertes. «Nous, c’est notre camping-car qui a brûlé, pour d’autre c’est leur maison.» En effet, huit maisons ont été entièrement détruites et des cagnottes en ligne s’organisent pour soutenir ces familles qui ont tout perdu.

«On a rencontré des gens extraordinaires»

Bracelet du camping les Chênes Rouges encore accroché au poignet, Danielle et Alain ironisent. «Il ne nous reste plus que le bracelet, nous pourrions presque aller nous baigner à la piscine du camping». Mais derrière ces sourires de façade, on sent poindre l’émotion de ces vacanciers qui à peine avoir installé leur camping-car ont dû tout abandonner aux flammes. «Nous sommes arrivés dimanche, (NDLR la veille de l’incendie), nous sommes allés récupérer notre voiture de location avant d’aller faire une balade en Espagne. Et au retour, la route du camping était fermée, et nous n’avons plus pu accéder à notre camping-car.»

Dans leur malheur, Danielle et Alain s’estiment chanceux. «Nous, ça va, nous avons nos papiers, la carte bleue, une voiture de location. Mais nos voisins étaient à la piscine, et ils n’ont plus rien, ni papiers, ni moyens de paiement, et leur camping-car a aussi brûlé.»

Attablés dans la grande salle Jean Carrère ouverte par la mairie d’Argelès-sur-Mer, Danielle et Alain tiennent tout particulièrement à remercier les gens extraordinaires rencontrés depuis la veille. Fanny travaille dans un restaurant d’Argelès-sur-Mer et a ouvert la porte de son domicile à Alain et Danielle. Ils ont ainsi pu dormir dans un vrai lit et prendre une douche.

Solidarité et rapidité dans la prise en charge des évacués de l’incendie de Saint-André

Comme Danielle et Alain, la majorité des vacanciers que nous avons rencontrés ne tarissent pas d’éloge sur l’efficacité et la rapidité avec lesquelles l’accueil a été organisé. Lucia, élue de la mairie d’Argelès-sur-Mer, précise que les équipes se préparent régulièrement dans le cadre d’exercice d’évacuation en cas d’incendie ou d’inondation. «Quand quelque chose survient, nous sommes tous avertis, et nous venons sur place avec chacun un rôle à tenir.»

Sur place, les équipes municipales, les gendarmes, mais aussi la sécurité civile et également de nombreux bénévoles sont venus prêter main-forte pour l’accueil de ces vacanciers arrivés dans la précipitation et parfois dans la panique. Après une nuit difficile, surtout pour les enfants qui avaient perdu leur doudou, les esprits semblent plus calmes et le temps des démarches administratives est venu. Dépôt de plainte, appel à l’assurance, liste des objets perdus, les autorités sont aussi là pour accompagner ces touristes, parfois étrangers, qui ne savent pas vraiment comment faire.

Le ministre de la transition écologique venu ce 15 août pour apporter soutien et réconfort à tous déclarait : «Hier soir, 2.000 personnes ont bénéficié d’un logement mis en place par les communes. Aujourd’hui, nous devons les aider à dénouer les nœuds administratifs de ceux qui ont perdu papiers, voiture ou qui se retrouvent sans moyens de paiement. Ces personnes ont-elles une solution de rapatriement, ont-ils pu joindre leur assurance, ont-ils besoin d’un fonds d’urgence ? Tout cela s’organise au cas par cas.»

Cagnottes de soutien pour ceux qui ont vu leurs maisons brûler

Au-delà du camping les Chênes Rouges, huit maisons ont partiellement ou entièrement été détruites par l’incendie de Saint-André. L’une d’entre elles appartenait à une conseillère municipale de Saint-André. Sur le site Leetchi, plusieurs cagnottes sont actuellement ouvertes. Idem sur le site Kagnotte.com afin d’aider Léo et Nicole qui ont vu leur maison ravagée par les flammes. Un groupe Facebook «Incendie Saint-André» tente d’organiser les solidarités et les collectes.