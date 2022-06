Pour rappel, située à l’intérieur du département français des Pyrénées-Orientales, plus exactement à 100 km environ à l’ouest de Perpignan, l’enclave hispanique de Llívia est située sur un territoire administré par l’État français et, par conséquent, est régie par les normes sanitaires en vigueur en France. Les producteurs ont donc dû s’adapter à cette réglementation française avec, en pratique, la transformation de Llívia en un « îlot de santé » où les éleveurs ont volontairement bénéficié d’un plan de prévention et de lutte soutenu par la Generalitat pour éradiquer la Rhinotrachéite Infectieuse Bovine (IBR) et le virus de la diarrhée virale bovine (BVD). Si Venanci Agustí fait clairement comprendre que ces virus n’affectent pas la consommation humaine, il reconnaît bien volontiers qu’ils interfèrent avec la production d’animaux.