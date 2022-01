C’est l’histoire d’une vache catalane qui voulait passer l’été en France…

Située à l’intérieur du département français des Pyrénées-Orientales, plus exactement en Cerdane à 100 km environ à l’ouest de Perpignan, Llívia veut désormais devenir un « îlot de santé » où les troupeaux obéissent aux mêmes règles qu’en France. Les animaux feront l’objet d’analyses et de contrôles supplémentaires pour s’assurer qu’ils puissent continuer à accéder aux pâturages des Bulloses.

Grâce à cette initiative, les éleveurs tentent de résoudre les difficultés rencontrées l’année dernière lors de la transhumance de leurs bovidés vers les Bulloses. Car bien que cette forêt soit la propriété de la commune, elle est située sur le territoire administré par l’État français et, par conséquent, est régie par sa réglementation. Face à cette situation, les agriculteurs locaux ont décidé de mettre en place un plan de prévention et de contrôle ; et ce avec le soutien de La Generalitat pour la réalisation des analyses et autres tests vétérinaires.