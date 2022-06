Guide | La 40e Fête de la musique dans les Pyrénées-Orientales

En 2022, la Fête de la musique célèbre ses 40 ans ! Cette manifestation qui a lieu le jour du solstice d’été est populaire et gratuite. Musiciens et amateurs sont invités à mettre en valeur la musique et à la partager avec le public, issu de toutes conditions sociales. Après deux années sous restrictions suite à la crise sanitaire, cette année la musique vivante sera de nouveau célébrée. Toutes les pratiques musicales et tous les genres musicaux sont représentés. Qui pourra-t-on écouter dans les Pyrénées-Orientales ?

♦ La musique va résonner à Perpignan

Chaque année, le 21 juin est attendu avec impatience à Perpignan. La Fête de la musique est considérée comme la « première animation de l’été en cœur de ville ». Elle célèbre la musique vivante et met en valeur la diversité des pratiques musicales par les musiciens amateurs et professionnels. Pour y participer, il était nécessaire de déposer un dossier de candidature. Plusieurs artistes ont été sélectionnés. Dès 19h, avenue du Général Leclerc, différents artistes feront résonner leur musique. Parmi eux, Jérémy Cricket, Laurent Delage, Alex Swift ou Etienne Muka. Leur point commun : ils sont tous DJ. Devant le Castillet, c’est un groupe de rock-grunge qui est attendu : Sounders. Ce groupe est fan de Pearl Jam mais pas seulement ! Les membres ont à cœur de partager avec le public à la fois un moment de musique avec le public mais aussi d’énergie communicative. D’autres artistes se produiront dans les rues de la ville mais la liste n’a pas encore été dévoilée.

♦ Traditions dans les Pyrénées-Orientales

À Vernet-les-Bains, place aux traditions de Catalogne Sud. La soirée commencera à 18h par Les Castells, ces pyramides humaines. Plus tard, le groupe originaire du Roussillon, Llamp Te Frigui proposera aux spectateurs un show électro-folk. À 21h45, un spectacle pyrotechnique sera organisé par Els Nyerros del Conflent. Les musiciens, déguisés en diables, passent en courant avec leurs feux d’artifice et dansent au rythme des percussions. Le trio Les Zacousticars débutera un concert à 22h30. Les habitants d’Amélie-les-Bains-Palalda pourront profiter de deux concerts. Le premier, donné par la chorale Le Chœur d’Amélie, fera honneur aux chansons françaises avec pour mot d’ordre : la convivialité. Pour cet évènement, une participation de 5€ sera demandée. Dès 21h, place de la République, le groupe vocal L’Art Scèn débutera son concert. Installé à Thuir, ce groupe est connu pour ses associations originales : un tube d’Angèle avec version polyphonique de Niagara. Les membres du groupe n’hésitent pas à se lancer dans des chorégraphies et de la mise en scène. À Montner, la musique s’écoutera avec un verre de vin à la main. Des producteurs locaux proposent une dégustation pendant les concerts de Les Reprises de Bec et Josy l’Escarmouche. Le public aura l’occasion de découvrir la bière artisanale La Boc. Une restauration sur place sera possible grâce à l’association MAM les 4 vents.

♦ Canet-en-Roussillon, Banuyls-sur-Mer, Sorède… de la musique partout et pour tous

4 groupes sont programmés à Canet-en-Roussillon. Aux Ramblas, le groupe Octopus dès 17h sera suivi de No Limit à 19h ; deux groupes de pop rock. Un spectacle Le Condor commencera à 21h30 à l’Espace Méditerranée. Des musiques régionales et mondiales seront jouées. Enfin, sur la place Charles Trenet, des variétés françaises et internationales seront interprétées dès 21h par l’association musicale Ballade Singulière. À Sorède, l’ambiance est prometteuse. Les restaurateurs de la République organisent une soirée double effet kiss cool avec un concert du duo Les Fées Kiss Cool dès 20h. Place Combes, les enfants seront attendus à partir de 18h30 pour des ateliers. Avant le concert de Hot Moon Jet à 21h, une scène ouverte se tiendra à partir de 19h. À Banyuls-sur-Mer, le trio Mrs Juke donne rendez-vous au public place Paul Reig à 21h. À Prats-de-Mollo-La-Preste, la Fête de la musique se tiendra dans les rues de la cité fortifiée. La ville de Vinca célébrera également la Fête de la musique. Les habitants de Le Boulou ne sont pas oubliés. Le groupe Al Chemist donnera un concert sur la Rambla à partir de 21h. Villelongue-dels-Monts accueillera des groupes de musiciens pop rock Pill’s et Wood Players dès 20h30 sur la Carrer de la Marinada.

♦ Les « éditions spéciales » de Saint-Cyprien et Villelongue-de-la-Salanque

Pour la 2e fois, à l’occasion de la Fête de la musique, Villelongue-de-la-Salanque organise « Villelongue en Voix ». Et cette année, le public est invité à prendre la baguette de chef d’orchestre. Dès la fin de journée, le village sera animé par une ambiance musicale. Un concours de chant sera organisé en début de soirée place de la République ; avec bien évidemment une possibilité de restauration sur place. Pour Saint-Cyprien, la Fête de la musique se célèbre à tout âge. De 18h à 19h15, les 3-10 ans pourront participer à un atelier d’éveil musical sur le thème de l’été avec leurs parents. Au programme : jeux musicaux, chansons, découverte de petits instruments de musique avec Bernadette Planes, une musicienne et animatrice musicale. Deux lieux accueilleront des artistes. À 19h, Guy Rampelle s’installera place de la République pour interpréter des chansons françaises. Il sera suivi d’un concert de jazz par le groupe Sugar Sugar avec la chorale de Cabestany en première partie. Dès 19h30, la place de Marbre sera animée par une ambiance musicale. À 21h, les cinq musiciens de Something Special donneront un concert aux accents de reggae et de ska ; un style musical qui a émergé en Jamaïque dans les années 60. Ce groupe est né à l’automne 2020, en pleine crise sanitaire.