Très forte première mobilisation à Perpignan contre la réforme des retraites

La dernière manifestation d’ampleur avait mobilisé entre 10 et 15.000 personnes déjà contre la réforme des retraites. C’était en décembre 2019 et les mots d’ordre étaient similaires. C’est finalement le Covid, et non la mobilisation, qui aura eu raison du système par points que voulait mettre en place Emmanuel Macron. Depuis, la copie du gouvernement a changé, et si Élisabeth Borne a présenté une évolution des paramètres de la retraite par réparation, les Français restent arc-boutés.