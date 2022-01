Vaccination des enfants l Autorisation parentale quelles sont les règles ?

Plus largement sur l’exercice de l’autorité parentale appliquée à la question de la vaccination non obligatoire. L’article 371-1 du Code civil dispose que « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.