Comment la vaccination est devenue “à la mode” grâce aux ados dans les années 50

Cette nouvelle rubrique Ici comme ailleurs met en lumière des initiatives du monde entier ; avec cette particularité qu’elles font écho à des problématiques présentes sur notre territoire. Pour ce nouvel article, à l’heure des vaccinodromes, retour sur la vaccination massive contre la “polio” dans l’Amérique des années 50 ; une histoire relatée par Erin Blakemore du National Geographic. Photos © Public Health Image Library (PHIL) – Centers for Disease Control and Prevention.

C’était un samedi soir à Albion, une petite ville située juste à l’est de Battle Creek, dans le Michigan, et des adolescents faisaient la queue pour un bal dans le gymnase de l’école.

♦ Le prix de l’admission ? Un bras dénudé.

Nous sommes en 1958, et ce n’est pas une sortie sociale ordinaire du samedi soir. Baptisée “Salk Hop”, elle n’est ouverte qu’aux jeunes gens prêts à recevoir une injection du vaccin contre la polio mis au point par Jonas Salk ; ou à présenter une preuve de vaccination.

Ce bal s’inscrit dans le cadre d’une guerre de cinq ans contre l’hésitation de la population à se faire vacciner contre la polio ; une campagne qui associe le savoir-faire scientifique des experts en santé publique à l’énergie, à la créativité et même à la sexualité naissantes d’un nouveau groupe puissant de la société américaine : les adolescents.

La poliomyélite, une maladie infectieuse provoquée par un virus qui peut entraîner la paralysie, l’invalidité et même la mort, n’est devenue un problème répandu aux États-Unis qu’au début du XXe siècle. Auparavant, les citoyens étaient régulièrement exposés au poliovirus par le biais de l’eau potable insalubre ; ce qui renforçait leur immunité naturelle. Les mères transmettaient également l’immunité à leurs enfants par le lait maternel.

Des habitants font la queue devant le magasin Big Apple pour se faire vacciner contre la polio, pendant la campagne de vaccination. Columbus, Géorgie 1961 © CDC PHIL Charles N. Farmer.

Cette image historique de 1977 montre une jeune fille afro-américaine assise sur les genoux de sa mère, sur le point de recevoir un vaccin dans la cuisse droite, administré par une infirmière de santé publique, dans un centre de soins pour bébés du comté de Dekalb, en Géorgie. © CDC PHIL Meredith Hickson

♦ Le cocktail du baby-boom et de la modernisation de l’assainissement.

Cependant, la modernisation des systèmes d’égouts et d’eau a eu pour effet de réduire le nombre de personnes exposées et de rendre les enfants particulièrement vulnérables à l’infection. Et le baby-boom de la fin des années 1940 et du début des années 1950 a créé les conditions parfaites pour une transmission généralisée de la polio. Soudain, l’immunité n’était plus une évidence et des dizaines de milliers de cas – surtout chez les enfants – ont commencé à apparaître chaque été, peut-être en raison des fluctuations saisonnières des nouvelles naissances.

La panique s’est installée, surtout chez les parents.

Les piscines et les fontaines à boire étaient fermées chaque été pour empêcher la propagation du virus. Des adultes terrifiés voyaient leurs enfants, autrefois actifs, s’appuyer sur des béquilles pour soutenir leurs membres affaiblis ; ou même être confinés dans d’énormes poumons en fer pour faciliter la respiration. Les épidémies de polio se sont accélérées à la fin des années 40 et au début des années 50 ; atteignant un pic de près de 58.000 cas en 1952.

Puis le vaccin antipoliomyélitique de Salk, approuvé en 1955, a fait une percée. Le nombre de cas a chuté car de plus en plus d’enfants ont été vaccinés. Mais si les enfants font massivement la queue pour recevoir le vaccin de Salk, les adolescents sont décidément plus lents à faire la queue pour se faire vacciner. [Les parents et les médias sociaux contribueront à déterminer si les membres de la génération Z se font vacciner contre le COVID-19].

Ce kinésithérapeute aide deux enfants atteints de polio à se tenir à un rail pendant qu’ils exercent leurs membres inférieurs. 1960 © CDC PHIL

Un agent de l’Epidemic Intelligence Service (EIS), effectuant un test d’évaluation du tonus musculaire sur cette jeune patiente, afin de déterminer si la jeune fille avait subi des effets paralytiques, suite à une infection par la polio. © CDC PHIL

♦ Presque indestructibles

Une partie du problème de la sensibilisation des adolescents à la vaccination est due à la terminologie. Pendant des années, on a parlé de la polio comme d’une “paralysie infantile” ; alimentant l’impression que les adolescents et les adultes n’étaient pas à risque. Ensuite, il y avait l’inconvénient perçu du schéma vaccinal à trois doses ; et certains craignaient les aiguilles ou le vaccin lui-même.

“Tout à coup, les vaccins n’étaient plus réservés aux adultes responsables ou aux jeunes enfants. Ils étaient pour les adolescents cool”. Stephen Mawdsley.

“Les adolescents se sentaient en bonne santé, presque indestructibles”, explique Stephen Mawdsley, historien social et maître de conférences en histoire moderne américaine à l’université de Bristol en Angleterre. En réalité, ils étaient tout sauf cela – et pour se protéger du virus, ils avaient besoin du vaccin. Mais les mêmes forces sociales qui faisaient que les adolescents se sentaient (à tort) plus résistants que leurs homologues plus jeunes ont fini par devenir une arme secrète contre la polio.

Cette image historique de 1962 montre une vue aérienne d’une longue file de personnes qui attendaient d’être vaccinées contre la polio. La file était si longue qu’elle entourait un auditorium de la ville de San Antonio, au Texas. © CDC PHIL

♦ Des “influenceurs” avant l’heure

Avant le début du XXe siècle, les adolescents n’étaient pas reconnus comme un groupe social à part entière. Les changements ultérieurs de la société américaine, notamment l’essor de l’automobile et l’enseignement obligatoire qui empêchait les enfants d’entrer tôt dans la vie active, ont permis de reconnaître les adolescents comme un groupe démographique distinct aux États-Unis. “Elles vivent dans un monde merveilleux qui leur est propre”, se réjouissait un numéro de LIFE de 1944 dans un article consacré aux adolescentes et à leurs lubies.

En réponse au retard pris par les adolescents en matière de vaccination, le National Institute for Infantile Paralysis – un organisme sans but lucratif de lutte contre la polio qui distribuait les fonds recueillis par la March of Dimes – a recruté directement auprès de cette population réticente. En 1954, l’organisation a commencé à inviter des groupes d’adolescents sélectionnés dans ses bureaux de New York, à les interroger sur leurs perceptions et leurs réserves à l’égard des vaccins, et à les équiper de sujets de discussion pour promouvoir les vaccins Salk dans leur pays.

Selon Stephen Mawdsley, les adolescents étaient motivés par des expériences personnelles avec des survivants et des victimes de la polio ; par le désir de soutenir des causes qui leur tenaient à cœur et par la recherche de l’autonomie sociale. “Ils étaient dans une phase de leur vie où ils voulaient que les adultes les respectent”, dit-il.

Wellbee, un personnage de dessin animé, qui a été créé pour personnifier la santé publique au Fenway Park avec les membres de l’équipe des Boston Red Sox. © CDC PHIL

♦ Des cacahuètes pour la polio

La guerre des adolescents contre la polio a pris plusieurs formes. Alors que les autorités recrutaient des idoles adolescentes comme Elvis Presley et Debbie Reynolds pour faire passer le message par le biais de campagnes de vaccination publiques, les adolescents ambassadeurs de la vaccination sont devenus des célébrités à part entière en participant à des campagnes de vaccination locales qui ont souvent donné lieu à la publication de leur nom et de leur photo. Ils vendaient des sucettes “Lick Polio” et des cacahuètes “Shell Out for Polio” pour collecter des fonds pour la Marche des dix sous, et écrivaient des lettres passionnées appelant à la vaccination des adolescents dans les pages éditoriales des journaux locaux.

Même les libidos des adolescents ont été mis à contribution pour la campagne de vaccination contre la polio. “Certaines d’entre nous, les filles, ont parlé de ne pas sortir avec des camarades pour certaines activités, s’ils n’avaient pas été vaccinés contre la polio”, déclarait Patty Hicks, présidente nationale de Teens Against Polio, en 1958. Cette “brunette aux yeux foncés et pleine de vie”, comme l’a décrite le Spokane Chronicle, a encouragé d’autres filles à faire de même.

Il y avait un côté sombre à la poussée nationale pour vacciner les adolescents américains : le capacitisme. En présentant le vaccin contre la polio essentiellement comme un moyen de rester valide, on stigmatisait les survivants de la polio. Toutefois, l’activisme de ces survivants a fini par alimenter le mouvement de défense des droits des personnes handicapées, qui a abouti à la loi de 1990 sur les Américains handicapés.

Bien qu’il soit difficile de quantifier l’impact de l’activisme des adolescents sur l’acceptation du vaccin contre la polio, Mawdsley affirme que leur plaidoyer a contribué à transformer les attitudes envers le virus. “Tout à coup, les vaccins n’étaient plus réservés aux adultes responsables ou aux jeunes enfants. Ils étaient destinés aux adolescents cool”. En conséquence, le taux d’utilisation chez les adolescents a augmenté à la fin des années 1950. [Le Brésil a déjà vacciné 10 millions de personnes contre la polio en une journée].

Cette image a été prise en 1963 et montre une jeune fille qui se fait vacciner contre la polio. © CDC PHIL

♦ La vaccination contre la polio mondialement considérée comme une norme.

Les progrès réalisés dans le domaine des vaccins contre la polio ont également contribué à cette évolution, et un vaccin unidose, moins coûteux, a remplacé le vaccin Salk à trois doses dans les années 1960. Depuis 1979, aucun cas de polio n’est apparu aux États-Unis et, en 2016, seuls 42 cas de polio ont été recensés dans le monde. Si la pandémie de coronavirus, ainsi que les conflits dans des endroits comme l’Afghanistan et le Pakistan, ont probablement fait grimper le nombre de cas de polio en 2020, la vaccination contre la polio est désormais considérée comme une norme.

Plus de 60 ans se sont écoulés depuis que le “houblon de Salk” a balayé la nation, et maintenant les États-Unis sont dans une nouvelle poussée de vaccination nationale dans la course pour endiguer les cas de COVID-19. Mais certaines populations hésitent encore à se faire vacciner et, dans un écho à la campagne de vaccination contre la polio du milieu du XXe siècle, l’administration Biden a récemment annoncé qu’elle prévoyait d’utiliser des célébrités, des athlètes et les médias sociaux pour cibler les adolescents susceptibles d’être vaccinés contre le coronavirus.

Les chambres d’écho politiques, sociales et générationnelles alimentent l’hésitation à se faire vacciner. La “mode” de la vaccination des adolescents dans les années 1950 et 1960 offre des leçons sur la façon de tirer parti de cette insularité au nom de la santé publique.

“Nous devons identifier les groupes qui hésitent et recruter dans leurs rangs, les éduquer et leur renvoyer des messages pour les informer”, explique Stephen Mawdsley. “Sinon, nous ne parviendrons pas à percer”.

Un scientifique de la santé publique en train d’expliquer une présentation réalisée afin d’expliquer les techniques de laboratoire utilisées pour l’isolement du poliovirus.1961 © CDC PHIL Wallace Richter

