Vie quotidienne, économie, santé… Ce qui change au 4e trimestre 2023

Pour ce dernier « Ce qui change » de l’année 2023, de nombreuses nouveautés attendent les Français pour les mois d’octobre, novembre et décembre.

Vie quotidienne, économie, santé… quels sont les changements à partir de ce 4e trimestre ? Quelles sont les bonnes et les mauvaises nouvelles pour cette fin d’année ?

Alimentation

À partir du 1er octobre, de nouvelles mesures relatives à l’indication de l’origine ou la provenance des viandes s’appliqueront. Celles-ci concernent les établissements de restauration sans salle de consommation sur place et proposant uniquement des repas en livraison ou à emporter. Il devient obligatoire d’indiquer, de façon visible et lisible, l’origine de la viande, le pays de naissance et d’élevage.

Dès le 1er octobre, le pain n’aura plus tout à fait la même saveur. Pour répondre aux nouvelles directives concernant la teneur en sel, les boulangers sont contraints de modifier leur recette. Pour un pain courant, la teneur en sel passe à 1,4 g pour 100 g et à 1,3 g pour les pains spéciaux.

Finances

Mesure tant attendue depuis des années, la déconjugalisation de l’AAH entre enfin en vigueur ce 1er octobre 2023. Désormais, seules les ressources personnelles du bénéficiaire seront prises en compte dans le calcul de la prestation. Cette mesure se traduira par une hausse de la prestation pour 120.000 personnes en situation de handicap.

Le plafond du LEP (Livret d’Epargne Populaire) sera relevé de 7.700 à 10.000 € le 1er octobre. Une bonne nouvelle pour les titulaires de ce livret réservé aux plus modestes. Le taux de rémunération ne change pas, et reste fixé à 6% jusqu’au 31 janvier 2024.

Mi-septembre, la Première ministre a annoncé l’autorisation de vendre du carburant à perte. Bruno Le Maire avait précisé que la mesure entrerait en vigueur le 1er décembre 2023 pour une durée de six mois. Reste à savoir si cette mesure sera vraiment adoptée puis usitée.

En raison d’une hausse du prix du kWh, la facture de gaz va augmenter dès le 1er octobre.

Social

Afin de faciliter et moderniser le règlement des conflits, l’audience de règlement amiable sera mise en place à compter du 1er novembre 2023. Cette procédure, dédiée aux litiges civils, permet au juge d’aider les parties à trouver un accord.

Comme chaque année, le 1er novembre signe le début de la trêve hivernale. Cette période, durant laquelle les huissiers de justice ne peuvent procéder à l’évacuation d’un logement, s’étend jusqu’au 31 mars. Dans le même temps, l’Allocation Personnalisée au Logement va être revalorisée de 3,5%.

Le disposition MaPrimenénov’ évolue à partir du 1er octobre. Ce sont désormais 65% du montant total des travaux (HT) qui seront pris en charge pour les ménages très modestes, contre 50% jusqu’à présent.

Santé

La nouvelle convention nationale pour les dentistes libéraux comporte un certain nombre de dispositions qui seront effectives en 2024. Toutefois, plusieurs nouveautés pourront s’appliquer dès le 1er octobre de cette année. Le taux de prise en charge par l’Assurance Maladie Obligatoire va baisser et passer de 70 à 60%. Les actes de prévention, bilan et examen continuent d’être pris en charge à 100%. Des modifications sont également prévues pour les médecins généralistes.

Pour faire face à l’explosion des nouveaux cas, la campagne de vaccination contre le covid-19 a été avancée. Initialement prévue le 17 octobre, en même temps que la grippe, celle-ci débutera finalement le 2 octobre. Elle s’adresse aux personnes fragiles (personnes âgées de plus de 65 ans ou présentant des facteurs de risques) et aux professionnels de santé de bénéficier d’une dose de rappel le plus tôt possible.