Les Pyrénées-Orientales sans voiture : En bus, en train ou en galère, Lisa, étudiante, a testé pour vous

Étudiante étrangère, j’ai emménagé à Perpignan il y a six mois. Pour ma première fois dans le sud de la France, j’avais très envie d’explorer tous les sites touristiques que les Pyrénées-Orientales ont à offrir. Je m’attendais à devoir relever de nouveaux défis après mon installation en France ; mais je n’avais pas prévu que mon plus grand défi serait l’absence de voiture.

Les Pyrénées-Orientales sans voiture, pourquoi est-ce si compliqué ?

Lors de l’utilisation des applications et des sites web de liO et SNCF, je dois toujours faire preuve de patience, leur rythme étant plutôt… tranquille. Il est d’ailleurs regrettable que Google n’ait apparemment pas accès aux horaires des bus et n’affiche aucune correspondance – alors qu’elles existent bel et bien ! Après avoir pris un bus pendant plus d’une heure pour un trajet de dix minutes en voiture, j’ai commencé à comprendre pourquoi de nombreux habitants comptent sur leur véhicule.

Selon une enquête réalisée en 2019 par Ipsos, la région Occitanie souffre d’une forte dépendance à la voiture. Près de 69 % des déplacements domicile-travail sur de courtes distances sont effectués en voiture. En 2016, plus de 60 % des actifs jugeaient l’usage des transports en commun difficile. Généralement, la mobilité restreinte est particulièrement marquée dans les zones rurales et périurbaines. Les destinations situées en dehors des villes sont donc très mal desservies.

La prédominance de la voiture s’explique principalement par le manque d’alternatives et de transport efficaces. Si les boomers se rappellent leurs jeunes années à sillonner le territoire en auto-stop, aujourd’hui, les jeunes n’osent plus vraiment se prêter à l’exercice. Mais on peut encore partir à l’aventure, comme avec les voyages en bus liO, où l’on doit toujours s’attendre à un retard surprise…

Néanmoins, avec un peu de flexibilité et de patience, chaque voyage que j’ai entrepris a jusqu’à présent réussi. Je vous partage mon « best of » ci-dessous !

Tomber amoureuse de Collioure

Quand j’ai appris que Collioure avait été élu « Le Village préféré des Français » en 2024, cela ne m’a pas surprise. Ce village pittoresque est très fréquenté en été. Ses petites rues et son port, au-dessus desquels trône le château, ont inspiré les grands maîtres du fauvime. Au travers des vignes cultivées en terrasses, on peut suivre un chemin passant par un moulin à vent et le fort Saint-Elme. Des nuées d’hirondelles filent là-bas à travers les courants d’air. Un sentier spectaculaire longe la Côte Vermeille, où les falaises sont à la fois battues par les vagues et le vent. Il faut juste réussir à déchiffrer les marqueurs jaunes du sentier.

Pour se rendre à Collioure, il suffit de prendre un TER en direction de Portbou depuis la Gare TGV de Perpignan, et ce pour seulement deux euros. Pour mon plus grand plaisir, j’ai constaté que les trains étaient généralement ponctuels. Le trajet de 20 minutes en train offre déjà une vue magnifique, notamment un panorama sur le Canigó, montagne sacrée des Catalans. Si l’envie vous en prend, vous pouvez aussi faire un arrêt en chemin à Argelès-sur-Mer, notamment si vous cherchez une plage de sable.

Un bus pour un bain chaud en hiver dans les Pyrénées

Si vous en avez assez des bains d’eau salée et souhaitez troquer les pentes escarpées de Collioure contre de vraies montagnes, direction les bains naturels d’eau chaude sulfureuse de l’Aïgue, près de Fontpédrouse. Même avec la neige, la randonnée d’une heure est très accessible. Ces sources naturelles sont gratuites, contrairement à celles de Saint-Thomas. Il vaut mieux y aller en semaine pour éviter la foule. Le week-end, j’y ai croisé des baigneurs accompagnés de leurs chiens, dont certains ont tenté de voler mon pique-nique ! Quoique, si vous aimez les chiens, vous pouvez opter pour le week-end après tout.

Itinéraire : Bus liO n° 560 depuis Perpignan Gare TGV jusqu’à Fontpédrouse – RN 116 (1h52, 1 €). Pour le retour, il vaut mieux prendre le dernier bus, qui dispose de deux véhicules, afin d’éviter d’attendre inutilement après qu’on vous ait dit que les bus précédents sont déjà pleins. Ainsi, vous éviterez de partir des sources chaudes plus tôt que nécessaire, comme j’ai dû le faire…

Villefranche-de-Conflent : Offrir une pause aux jambes fatiguées pendant le trajet de retour

Le bus liO n° 560 s’arrête aussi à Villefranche-de-Conflent. Le Fort Libéria et les montagnes environnantes offrent une belle vue aérienne sur la ville fortifiée et sont parfaits pour une longue randonnée. Le soir, la lumière passe entre les montagnes et éclaire précisément les toits rouges, tandis que les pentes verdoyantes deviennent lentement noires. Un endroit sauvage et boisé, comme on en trouve rarement dans le sud chaud.

Itinéraire : Bus liO n° 521 (1h13, 1 €) ou TER via Ille-sur-Têt (1h10, 2 €).

Depuis Villefranche-de-Conflent, vous pouvez aussi prendre le Train Jaune qui traverse le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes. Il fait également une halte à Olette. Celui qui le souhaite peut voyager dans un wagon ouvert – ou dans un wagon fermé : c’est une région venteuse.

Si vous souhaitez un point de vue à couper le souffle sur le Conflent, direction la grotte située à proximité de la chapelle de Notre de Dame de Vie. Profiter de ce panorama se mérite, puisqu’il faut compter plus d’une heure de marche.

Itinéraire : Train Jaune jusqu’à Latour-de-Carol / Enveitg (3h, 22,50 €).

Ille-sur-Têt en TER

Bien que le fameux bus n° 560 s’arrête également à Ille-sur-Têt, je recommande plutôt de prendre un TER pour des raisons de fiabilité et de confort. À pied, il faut environ 30 minutes pour atteindre la formation rocheuse naturelle des Orgues.

Bien que ce soit un petit site, l’entrée vaut le coup pour admirer les pierres de près. À proximité, le village en ruines de Casenoves est un endroit tranquille et isolé particulièrement en automne.

Itinéraire : TER à Ille-sur-Têt (28 min, 2 €)

La forteresse de Salses est très proche des rails de train

Si vous cherchez une visite facile, la forteresse de Salses est une bonne option. Située à 10 minutes à pied de la gare, elle abrite même deux chats résidents. Et bien sûr, sans oublier le beau patrimoine culturel…

Si l’on se retrouve ici l’été, on peut s’exercer à l’empathie historique en se demandant comment les gens du passé ont (sur)vécu dans le château. Après tout, la chaleur s’accumule ici comme dans un four. Les murs épais, scintillant de chaleur, masquent également la vue sur les rails de train très proches. Une vision anachronique qui peut avoir un effet perturbateur.

Itinéraire : TER à Salses (20min, 2€)

Un liO pour l’abbaye d’Arles-sur-Tech… en semaine

Pour ceux qui souhaitent plonger encore plus profondément dans l’architecture ancienne et l’histoire, il est possible de visiter l’abbaye d’Arles-sur-Tech, l’un des plus anciens monastères de la région. Cependant, elle est fermée le week-end, un détail contraignant pour les étudiants en stage à plein temps, comme moi. Ma visite est donc encore en suspens…

Itinéraire : Bus liO n° 530 à Arles-sur-Tech (1h 15min, 1 €)

Voyager futé en Occitanie grâce au train

Comme vous l’avez peut-être remarqué, les transports publics dans les Pyrénées-Orientales sont particulièrement bon marché. Dans toute l’Occitanie, les billets de train pour Carcassonne (1h30), Montpellier (2h), Toulouse (2h30), Nîmes (2h37) et Avignon (3h14) sont disponibles pour l’incroyable prix d’un euro le premier week-end de chaque mois (sauf en juillet et août). Il y a de quoi donner le vertige en réalisant que l’on peut parcourir une région plus grande que l’Irlande pour seulement un euro.

Si vous souhaitez voyager spontanément dans les Pyrénées-Orientales, c’est possible. L’application Fairtiq permet de payer son trajet en toute simplicité. Il suffit de swiper à l’embarquement et à la sortie, et l’application calcule automatiquement le tarif avant de débiter le montant correspondant. Elle fonctionne même lors des week-ends à un euro, lorsque les autres billets sont épuisés. Cependant, les billets achetés à l’avance sur les sites officiels des transporteurs seront toujours moins chers que le tarif Fairtiq.

Carte liO Occitanie Rail Tour

Enfin, une autre offre intéressante mérite votre attention, comme elle a attiré la mienne. Le Rail Tour, proposé par liO Occitanie, permet de voyager en train jusqu’à six jours pour 10 € par jour. Je ne l’ai pas encore testé, mais cela vaut peut-être le coup d’y jeter un œil !