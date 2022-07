L’Occitanie à fond de train pour ses habitants et ses touristes

Article mis à jour le 20 juillet 2022 à 10:57

L’Occitanie est attachée à ses trains. Preuve en est, le département des Pyrénées-Orientales compte deux trains touristiques célèbres : le Train Rouge et le Train Jaune. Depuis quelques années, plusieurs dispositifs régionaux tentent de favoriser et de promouvoir les déplacements ferroviaires. Tarifs avantageux, gratuité… Découvrir l’Occitanie en train est possible et même encouragé.

La volonté d’un tourisme plus vert

Au titre de son Pacte vert et afin de devenir la première région d’Europe à énergie positive, l’Occitanie s’est engagée à réduire l’empreinte carbone de ses déplacements. Pour cela, elle mise notamment sur le développement des trains régionaux et du rail. Le but est d’atteindre 100.000 voyageurs par jour d’ici 2030 sur le réseau liO. Pour y parvenir, tout est fait pour développer l’infrastructure ferroviaire et proposer des tarifs accessibles à tous.

Jean-Pierre Farandou, président directeur général de la SNCF décrit les trains régionaux liO comme les moins chers de France. En effet, le dispositif « + = 0 » permet aux 18-26 ans de voyager gratuitement. L’abonnement annuel est plafonné à 45 € par mois pour les trajets domicile-travail. Chaque année, 1,5 million de billets de train sont vendus à 1 €. D’autres sont proposés à petits prix (de 3 à 15 €) dans toute la région. Cette stratégie semble payante puisque, fin décembre 2021, l’Occitanie était la seule région française à avoir retrouvé une fréquentation supérieure à fin 2019. Comparativement à fin juin 2019, fin juin 2022, une hausse de 8% de la fréquentation trains liO était enregistrée. Durant les week-ends de juin 2022, 228.962 billets de train à 1 € ont été vendus. C’est une augmentation de 58% par rapport à l’année dernière.

Pratiquer le Rail Tour

En Occitanie, cyclotourisme et rails sont complémentaires. La plupart des trains ont des équipements destinés à accueillir les vélos le temps du trajet. Les Fabuleux Voyages sont proposés aux touristes. Ils leur permettent de découvrir l’ensemble de la région et de partir à la rencontre des habitants d’Occitanie en utilisant le train comme moyen de locomotion. L’Occitanie Rail Tour c’est un excellent moyen pour faire des économies, voyager pour découvrir toutes les facettes de la région, limiter son impact sur l’environnement et faire des rencontres. Et il y en a pour tous les goûts : la ville, le littoral, la montagne, la campagne… À l’initiative du Comité Régional du tourisme, le site dédié à cet événement propose de nombreuses idées de parcours à réaliser. Ils sont tous très détaillés et permettent ainsi de préparer son voyage en toute sérénité. Un guide Michelin « Découvrez l’Occitanie de gare en gare » est également disponible.

Une offre « + = – » pour les séniors

Après des offres, allant parfois jusqu’à la gratuité, pour les jeunes ou pour les familles, Carole Delga a annoncé la mise en place de l’offre « + = – ». Destinée aux seniors, elle possède un principe très simple « plus je voyage, moins je paye ». Ainsi, une réduction de 10% est appliquée pour le premier trajet effectué dans le mois, de 20% pour le 2e, 30% pour le 3e, 40% pour le 4e et 50% pour les suivants. Le 20e voyage de l’année permet d’obtenir un trajet gratuit. Des idées de sorties avec des bons plans ou des réductions accompagnent cette offre. Tous les habitants d’Occitanie âgés de plus de 60 ans sont concernés. Ils profiteront de tarifs avantageux et dégressifs sur l’ensemble des trains régionaux du réseau liO. Grâce à une application (FAIRTIQ), les voyageurs pourront prendre leur billet et le montant sera automatiquement prélevé. Des agents SNCF seront là pour accompagner ceux qui ont des difficultés à utiliser l’application.

La présidente de la région se félicite de cette nouveauté : « Je suis fière de voir se concrétiser ce dispositif qui était un engagement pris lors de ma campagne. Ce sont des actions concrètes et volontaristes qui nous permettent de garder un train d’avance, en protégeant le pouvoir de vivre de nos habitants et en engageant vraiment notre région dans la transition écologique ».

Cet été, le train passe de nouveau sur la Rive Droite du Rhône

Le 29 août 2022, la ligne de la Rive Droite du Rhône rouvre ses portes. Elle n’avait pas accueilli de voyageurs depuis 1973… Cet axe ferroviaire nord-sud desservait 17 gares mais le développement de l’usage de la voiture particulière a entraîné la fermeture de cette ligne pour les voyageurs. Depuis 49 ans, cet itinéraire était réservé au fret. Grâce aux travaux financés en intégralité par la Région, dès le 29 août les voyageurs pourront de nouveau circuler entre Pont-Saint-Esprit et Avignon. La réouverture complète aura lieu en 2026.

Selon les prévisions, 200.000 voyageurs par an devraient emprunter cette ligne. Elle va également contribuer à accompagner la croissance démographique, économique et touristique. 5 allers-retours quotidiens seront effectués entre Pont-Saint-Esprit et Avignon dont 1 aller-retour jusqu’à Nîmes. En complémentarité, la région a adapté les horaires des cars liO. La connexion avec les trains est ainsi facilitée. Quant aux tarifs, ils seront uniques et progressifs. Entre Pont-Saint-Esprit et Bagnols-sur-Cèze, le billet plein tarif sera vendu 3 €, 9 € pour aller jusqu’à Avignon-centre. À noter que toutes les offres liO sont valables sur cette ligne. Il sera donc possible d’avoir des billets à 1 €, de voyager gratuitement ou à prix réduits. Pour fêter cette réouverture tant attendue, du 29 août au 29 septembre, tous les voyageurs n’auront que 1€ à débourser par trajet sur cette ligne. Avant cela, un grand événement festif est organisé le 28 août. Carole Delga donne rendez-vous aux habitants, aux élus locaux, aux acteurs culturels, économiques ou associatifs à se rendre en gare et à bord du train pour célébrer la concrétisation de ce projet.

