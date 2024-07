Guide I Un week-end du 13 et 14 juillet sous les feux d’artifice dans les Pyrénées-Orientales

Les feux d’artifice pour célébrer la fête nationale du 14 juillet sont une tradition incontournable en France. Des milliers de spectateurs se rassemblent pour admirer les spectacles préparés depuis des mois par les artificiers.

Mais où admirer les feux d’artifice dans le ciel des Pyrénées-Orientales ? Quelles sont les autres activités prévus durant ce week-end de festivités ? Photo d’illustration Unsplash.

Les festivités du 13 juillet dans les Pyrénées-Orientales

Le Barcarès donne rendez-vous sur la place du village dès 21h pour assister au Grand Orchestre avec Elevation Tribute U2. À la tombée de la nuit, un spectacle pyromusical sera donné. La commune de Céret applique la même programmation mais à l’inverse, le feu d’artifice en musique précèdera le bal orchestré.

À Torreilles, les bonnes habitudes se poursuivent : le feu d’artifice sera tiré à 22h30 lors du bal républicain. La municipalité de Sorède prévoit également un bal ainsi qu’un pique-nique. À Arles-sur-Tech la soirée débutera par un défilé aux lampions à 21h puis se poursuivra avec le feu d’artifice. Un bal clôturera cette soirée de fête.

À Tautavel, pas de feu d’artifice de prévu mais un bal des pompiers. Pour la fête nationale, la commune de Ponteilla offre un concert du groupe Al Chemist. Toulouges aussi organise un bal des pompiers, en présence du groupe Etat sœur. Avant de profiter d’une soirée animée par un DJ, les fêtards pourront admirer le feu d’artifice.

Petits et grands se regrouperont au bord du lac de Villeneuve-de-la-Raho le soir du 13 juillet pour observer les explosions de couleurs.

À Saint-Paul-de-Fenouillet, le public est attendu à partir de 21h pour assister à un spectacle de feu avec Opale de Lune qui sera suivi d’un bal avec l’orchestre Tropicana.

La ville de Banyuls-sur-Mer compte bien faire danser le plus de monde possible avec un dancefloor géant à ciel ouvert sur l’esplanade du front de mer. Les DJs Laura Laffon et Meylips seront aux platines.

Avant le feu d’artifice à 23h, Canet-en-Roussillon rythmera le bord de mer grâce au concert de The Soul Ambassador’s, un groupe constitué d’activistes de la scène toulousaine.

Une retraite aux flambeaux initiera la soirée à Prats-de-Mollo-la-Preste qui se poursuivra par un feu d’artifice et se terminera par des sardanes avec la cobla Principal del Rossello, place du Foiral.

Évènement inédit à Perpignan : le feu d’artifice sera tiré le 13 juillet à 23h, depuis la passerelle qui relie le Vernet au centre-ville et non depuis le Castillet comme les autres années.

Dans les Pyrénées-Orientales, les animations du 14 juillet

À Saint-Laurent-de-la-Salanque, le programme pour ce jour de fête nationale commencera par le dépôt de gerbe en fin de matinée qui se poursuivra par un défilé et un apéritif guinguette. À partir de 19h30, le rendez-vous est donné sur la place de la République. Les sportifs de l’année se verront remettre leur médaille puis un spectacle cabaret précèdera le feu d’artifice et le bal.

Saint-Cyprien a le privilège de recevoir le groupe ABBA Story pour ce 14 juillet 2024. Les membres animeront la place de la République de 22h30 à minuit. Une première partie est prévue. Avant cette soirée qui s’annonce festive, un défilé aura lieu à 18h et le feu d’artifice sera tiré à 22h.

À Prades, le défilé militaire avec majorettes et fanfare est programmé à 11h. Il sera suivi de la présentation des formations militaires et du traditionnel discours du maire. En attendant le feu d’artifice à 23h, une fanfare animera la place de la République dès 21h qui laissera la place à l’orchestre John Stainbor à 21h30 pour un bal.

Dans la commune du Boulou, une journée chargée s’annonce. Elle débutera à 10h15 par un rassemblement rue Arago pour le défilé en centre-ville, en présence des véhicules des sapeurs-pompiers. La place de l’ancienne mairie sera investie par la cobla Bisbal Jove pour des sardanes. Rue Arago, la population profitera d’un apéritif offert par la municipalité. La cobla Bisbal Jove reprendra du service à 17h. Après la distribution de lampions à 21h, une retraite aux flambeaux sera organisée. Il faudra patienter jusqu’à 22h pour voir le feu d’artifice. La journée s’achèvera par un bal disco sur la rambla.

Dans la station des Angles, le 14 juillet est soumis à une programmation intense. Dépôt de gerbe à 11h puis ball d’Ofici avec les Dansaires de Thuir, suivi d’un apéritif offert. À 15h, un spectacle de danses traditionnelles sera à découvrir. En attendant le feu d’artifice tiré à 22h30 Legacy Time Machine donnera un concert. La soirée se poursuivra par une soirée DJ.

Place à une soirée bleu/blanc/rouge à Canohès. Animations musicales avec les bandas et le duo Vertigo suivies d’un bal populaire. Le feu d’artifice de 22h mettra à l’honneur la fête nationale française. La fanfare Els Companys apportera une touche festive au défilé dans les rues du village.

Après un défilé et un vin d’honneur en fin de matinée, la commune du Soler organise un apéro musical et un spectacle son et lumière pyrotechnique avec un concert d’Acc Rockbières.

À Argelès-sur-Mer, l’orchestre MAD puis le groupe Copacabana’s prendront place au centre-plage dès 21h pour un concert jusqu’au bout de la nuit. Le feu d’artifice sera tiré à 23h depuis la digue nord du port.

La fête nationale de Saint-Feliu-d’Avall sera animée par des animations dès 19h30. La soirée sera placée sous le signe des années 80. Une pause sera effectuée à 22h45 pour regarder le feu d’artifice.

La ville de Banyuls-sur-Mer, déjà animée par une soirée dansante le 13 juillet, fera dans la tradition pour le lendemain avec des sardanes à 12h30 puis 17h30. Une soirée cabaret débutera à 21h30. Tout comme la commune de Prats-de-Mollo-la-Preste où sera réalisé un dépôt de gerbe dans la matinée. La place du Foiral vibrera au rythme des sardanes à 12h et 17h.

Plusieurs communes organisent un défilé et une cérémonie traditionnelle avec un dépôt de gerbe : Rivesaltes, Maury, Bompas, Torreilles, Font-Romeu-Odeillo-Via, Saint-Paul-de-Fenouillet, Saint-André…