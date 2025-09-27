Xinxirinxina 2025: el Casal de Perpinyà porta Guillamino, Davy Kilembé i Laura Cruet

El Casal de Perpinyà apassiona la música en directe, lluny de les radiofórmules mainstream i dels macrofestivals. Per això s’associa amb el Casal del Conflent, la Boc i Cougouyou Music per proposar un cicle de concerts de proximitat amb propostes musicals del nord i del sud de Catalunya.
Posa en valor tant músics locals com artistes que canten en català. Cultura associativa i de base, arrelada al barri de Sant Martí de Perpinyà, pensada per a tots els públics. Podreu gaudir de barra i menjar al Casal; tots els concerts són gratuïts.
Al programa
Divendres 3 d’octubre a les 19h30 al Casal de Perpinyà: Guillamino ha tornat als escenaris després de 7 anys de silenci i de la clausura a Poblet. El seu nou disc “Erra & Bé” explora l’univers del R&B català amb l’ànima de cantautor. Acompanyat d’Eduard Gener al piano, el directe a duo ofereix veu, piano i un polsim de guitarra: un reguitzell de cançons soul, R&B dels 90, clàssics i propis. Compartirà el cartell del primer vespre de Xinxirinxina amb l’artista local Mawogani, que amb veu, guitarra i personalitat ens farà viatjar en una soul creole plena de groove.
Divendres 21 de novembre a les 19h30: No cal presentar més Davy Kilembé, habitual de les escenes del 66, que amb la seva guitarra transforma cada trobada i cada moment de vida en cançons plenes de poesia, com al seu àlbum “Le langage des gens d’en bas”. Mar Pujol també transforma les històries del dia a dia amb la seva guitarra. El seu estil, un folk-pop mediterrani, irradia calidesa amb lletres íntimes i referències a la natura i a les arrels. Aquesta serà la seva primera actuació a Catalunya Nord, i en estem molt orgullosos.
Divendres 12 de desembre a les 19h30: Laura Cruet és l’ànima de Les Cruet, l’emblemàtica banda punk del Montseny. Si Les Cruet són un cop de puny melòdic i bestial, la Laura en solitari ens descabdellarà l’essència del grup amb armes mínimes, només veu i guitarra, posant èmfasi també en noves cançons que estan al tinter i aviat veuran la llum. Clourà el cicle Xinxirinxina amb els Joy Rage, un duet creat el 2012, alimentat per l’energia crua del rock punk independent i inspirat per referències poètiques i oníriques de l’art contemporani per un directe semi-acústic a la frontera entre concert i performance.
Per als nostres amics del Conflent, Guillamino, Mar Pujol i Laura Cruet tocaran l’endemà dels concerts al Casal de Perpinyà a la Casa del Temps Lliure d’Eus, respectivament els dissabtes 4/10, 22/11 i 13/12, a les 20.30 h i amb una entrada de 5 €.
