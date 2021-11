Zapping de l’actualité des Pyrénées-Orientales | Semaine du 11 novembre

Afin d’imaginer la 17ème édition du festival Total Festum, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée lance un appel à projet à destination des collectivités, communes,associations culturelles, organismes publics et citoyens. Il vise à soutenir des actions, initiatives et événements sur l’ensemble du territoire, qui font la promotion, diffusent et transmettent les langues et cultures catalane et occitane.

« Le festival Total Festum est un événement culturel bien ancré sur notre territoire, qui fait vivre nos langues et cultures régionales. Manifestation conviviale, nous avons à cœur d’impliquer les citoyens et les associations dans l’organisation de ce festival. (…) Les langues catalane et occitane sont le socle de notre identité régionale, de notre patrimoine culturel. Il est important de les protéger et de les faire perdurer » – Carole Delga.